🌐 Libridine! entra nel vivo a Roma e nel territorio metropolitano: fino al 29 novembre incontri con gli autori, letture e laboratori. Il calendario aggiornato conta 61 librerie e 122 eventi, da Nicola Lagioia a Umberto Guidoni e Csaba dalla Zorza.

Nove giorni di libri, dal centro ai comuni metropolitani

Il festival non chiede ai lettori di raggiungere un unico palcoscenico: porta gli appuntamenti dentro le librerie. È la formula di Libridine!, la manifestazione diffusa che, iniziata sabato 21 novembre, prosegue fino a domenica 29 novembre 2026 tra Roma e il territorio metropolitano. La terza edizione intreccia presentazioni, conversazioni, letture e attività per bambini, con un calendario distribuito tra quartieri della Capitale e comuni della provincia.

Il primo aggiornamento riguarda le dimensioni della rassegna: il conteggio ufficiale consultato il 22 novembre indica 61 librerie partecipanti e 122 eventi, rispetto alle 60 adesioni annunciate nella comunicazione di lancio. Sono numeri dichiarati in continuo aggiornamento. A promuovere il festival è la Camera di Commercio di Roma, insieme alle principali associazioni di categoria, con il patrocinio di Roma Capitale.

Non c’è soltanto una successione di ospiti noti. Ogni libreria costruisce proposte legate alla propria identità e ai propri lettori: accanto alle novità editoriali trovano spazio discussioni culturali e sociali, reading e laboratori. Il circuito condiviso punta anche a dare visibilità alle attività di prossimità, mantenendo gli incontri nei luoghi dove i libri vengono scelti e consigliati durante tutto l’anno.

Gli appuntamenti del 22 novembre e il doppio Lagioia

Per domenica 22 novembre il programma prevede due presentazioni alle 17: Roberto Emanuelli con Donne che si scelgono al Mondadori Bookstore di viale Europa 88/90, all’Eur, e Tiziana Ferrario con La voglia di andarsene al ReBUS Garage di Monterotondo, in via Vladimiro Riva 23/B. Due appuntamenti simultanei che restituiscono la geografia della manifestazione, estesa oltre i confini della Capitale.

Nel calendario inaugurale del 21 novembre figuravano Fabio Volo a Velletri con Vieni, torniamo a casa e Vincent Candela insieme a Mara Pacifico a Ladispoli con Il metodo Vincent(e). L’alberologia, le mie radici, le mie vittorie. Lunedì 23, alle 18:30, sono invece annunciati Silvio Raffo alla Samarcanda di Roma con L’ombra gemella e Massimiliano Troiani al Mondadori Bookstore di Monterotondo con Esili impronte e pentimenti.

A Nicola Lagioia sono dedicati due incontri con Santa Barbara, entrambi alle 18: martedì 24 novembre al Mondadori Bookstore di corso della Repubblica 156, a Velletri, e mercoledì 25 nella sede di viale Europa all’Eur. Sempre il 25, alle 17:30, Monica Cristina Storini presenta Leggere Deledda al Mondadori Bookstore di piazza Vittorio Emanuele.

Dalle Feltrinelli ai dibattiti su memoria e discorsi d’odio

Mercoledì 25 novembre propone anche due appuntamenti nelle Feltrinelli romane, alle 18. Alla sede Appia arriva Simon & The Stars con Oroscopo 2027. Da qui si riparte; alla Pio XI Andrea Scarpa presenta Mettetevi comodi, il libro-intervista dedicato a Renzo Arbore. Sono incontri distinti, in sedi diverse, all’interno della stessa giornata.

Giovedì 26 il percorso si sposta tra narrativa, testimonianza e attualità. Alle 18 Fabrizio e Roberto Costantini presentano Mistero al Circolo Colonna al Mondadori Bookstore di piazza del Gesù, a Frascati. Alla stessa ora Giovanna Cucè racconta la storia di Rita Atria da Pellicanolibri, a Roma. Alle 18:30, da Tra le Righe, Luiz Valério P. Trindade interviene su social media, discorsi d’odio ed eredità del colonialismo.

Venerdì 27, alle 16, la ginecologa Monica Calcagni porta Il mio viaggio al fianco delle donne alla libreria Spazio Sette. A Monterotondo, alle 18:30, è previsto l’incontro con Stefania Limiti per Il nemico. Il programma affianca così alla narrativa occasioni di approfondimento, senza concentrare tutti gli appuntamenti nel fine settimana.

Bambini e famiglie: attenzione alle prenotazioni

Una parte della rassegna è dedicata ai lettori più piccoli, con letture animate e attività creative. Le modalità di accesso vanno controllate per ciascun evento: non tutte le iniziative seguono la stessa formula. Venerdì 27, alle 16:30, Sognalibri ospita il Detective Game con Luca Tebaldi, autore di Mystery Game: l’attività è indicata su prenotazione e a pagamento.

Domenica 29, alle 16:30, Una Montagnola di Storie, in via Fonte Buono 33–35, propone Cercasi Elfo, lettura e laboratorio con l’illustratrice Cecilia Fallongo, su prenotazione. Per organizzare la visita occorre quindi verificare il calendario aggiornato e le indicazioni delle singole librerie, soprattutto quando è richiesta una prenotazione.

Il ruolo dei librai e l’ultimo fine settimana

Alla base del festival c’è anche una rivendicazione del ruolo sociale delle librerie. Il presidente della Camera di Commercio Lorenzo Tagliavanti afferma che le adesioni sono raddoppiate rispetto all’edizione precedente e collega il sostegno alle attività alla vitalità dei quartieri. Sono gli obiettivi dichiarati dell’iniziativa: affiancare alla funzione commerciale occasioni di incontro, confronto e partecipazione.

Sabato 28 novembre il calendario riserva spazio alla scienza e alla divulgazione. Alle 18 l’astronauta Umberto Guidoni presenta Ascensore per Marte da Pellicanolibri, in via Gattico 1. Alle 18:30 Lorenzo Pinna incontra i lettori alla libreria Equilibri, in via A. Cadlolo 6, con Cento anni in compagnia dell’atomo.

Domenica 29, alle 17, Daniela Tagliafico presenta Chi resta mentre il mondo scappa alla Ubik di Monterotondo, in via Adige 2a. Alla stessa ora, al Mondadori Bookstore di viale Europa 88/90, all’Eur, è in programma l’incontro con Csaba dalla Zorza per il romanzo Io sono Adele.

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