🌐 Relazioni tossiche, sensi di colpa e autonomia personale: nel nuovo libro di Dafne J. G. Evans, pubblicato da Les Flâneurs, il sarcasmo accompagna una proposta di esercizi e riflessioni per rimettere al centro le proprie scelte.

Un titolo provocatorio per parlare di legami difficili

Il titolo non cerca mezze misure: Lo zen e la vastità del ca**o che te ne frega. Il libro di Dafne J. G. Evans, pubblicato da Les Flâneurs Edizioni, arriva alla data di uscita indicata nei cataloghi, il 27 novembre 2026, con una proposta precisa: affrontare le relazioni tossiche attraverso un linguaggio sarcastico, anziché affidarsi soltanto al registro motivazionale. La pubblicazione è confermata dalle schede librarie, che non certificano però la disponibilità immediata in ogni punto vendita.

Al centro della presentazione c’è il rapporto tra coinvolgimento sentimentale e autonomia personale. Il volume viene proposto come un manuale pratico, rivolto soprattutto alle lettrici, per osservare quei legami nei quali il bisogno di essere amate finisce per intrecciarsi con rinunce, colpa e difficoltà a scegliere per sé. È questa la promessa editoriale: non una storia di separazione, ma un percorso di riflessione sulle dinamiche del rapporto.

I segnali da riconoscere, senza scambiarli per amore

Dipendenza affettiva, manipolazione, ghosting e sensi di colpa sono i temi indicati nel comunicato di presentazione. Il filo che li unisce è la difficoltà di dare un nome a ciò che accade dentro una relazione. L’impostazione annunciata invita a distinguere il sentimento dai comportamenti che restringono lo spazio personale, spostando l’attenzione dalla continua interpretazione dell’altro all’ascolto delle proprie esigenze.

Le red flag, i campanelli d’allarme richiamati anche nella descrizione del volume, diventano così uno dei nuclei del libro. La proposta è imparare a riconoscerli prima di riassorbirli in una spiegazione romantica. La scheda editoriale parla di consigli ed esempi per lavorare sul senso di colpa e sulla scelta di sé: obiettivi dichiarati del manuale, non risultati già dimostrati sui lettori.

Il sarcasmo come chiave di lettura

L’ironia non è presentata come un semplice abbellimento. Nel progetto descritto dall’editore è il registro con cui osservare i meccanismi affettivi, rendendoli riconoscibili attraverso immagini irriverenti ed esempi quotidiani. Il titolo anticipa questa scelta: la provocazione serve a mettere in primo piano il distacco da comportamenti e aspettative che, nella prospettiva proposta, occupano troppo spazio nella vita di chi legge.

Il punto non è raccontare con leggerezza qualsiasi sofferenza, ma usare una voce diversa per affrontare un argomento delicato. Questa è la funzione assegnata all’umorismo nei materiali di presentazione. La scelta stilistica non equivale a una prova di efficacia: il fatto che un testo faccia sorridere o favorisca l’identificazione non consente, da solo, di stabilire quali cambiamenti produca nella vita delle persone.

Dagli esempi agli esercizi: che cosa viene annunciato

Il comunicato descrive una struttura che accosta spiegazioni, esercizi concreti e meditazioni guidate. A questi elementi si aggiungono esempi realistici e rituali dal tono semiserio. L’intenzione dichiarata è coinvolgere chi legge in un’attività, non limitarsi a esporre concetti: fermarsi sui propri schemi, riconoscerli e interrogare le scelte che si ripetono nei rapporti sentimentali.

Non sono però disponibili, nel materiale esaminato, i testi completi degli esercizi né un’anteprima sufficiente a valutarne lo svolgimento. È quindi possibile riferire l’impostazione annunciata, senza trasformarla in una recensione del contenuto integrale. La descrizione commerciale conferma l’alternanza tra consigli pratici, esempi e rituali ironici, ma resta una presentazione del libro, non una valutazione indipendente del suo metodo.

Viene prospettato anche un utilizzo in workshop, percorsi di coaching e circoli di lettura. Si tratta di possibili contesti d’impiego indicati nella promozione, non dell’annuncio di appuntamenti già programmati. La distinzione conta: un libro pensato per suscitare confronto può essere proposto a un gruppo, ma questo non documenta l’esistenza di un calendario pubblico di incontri.

Chi è Dafne J. G. Evans

Nella biografia pubblicata dall’editore, Dafne J. G. Evans viene presentata come life ed executive coach, editor, ghostwriter, counselor e formatrice. Il suo lavoro è descritto nell’ambito della crescita personale, dell’autostima e del mental training. La stessa presentazione riferisce un’esperienza di accompagnamento rivolta soprattutto alle donne: informazioni biografiche attribuite all’editore, non credenziali oggetto di una verifica professionale indipendente.

Scrittura e ironia sono gli elementi che collegano questo profilo al volume. Il pubblico individuato dal comunicato comprende in particolare ragazze, donne e lettrici interessate alla crescita personale. L’accento ricade sull’autonomia nelle scelte affettive: non sul racconto di un singolo caso, ma su una proposta divulgativa che invita a osservare comportamenti e aspettative dentro i legami.

Formato, prezzo e dati dell’edizione

Il volume è annunciato in un formato contenuto: 106 pagine, dato riportato nel comunicato e riscontrabile anche nella scheda bibliografica internazionale. La misura indicata nei materiali stampa è di 12 per 19 centimetri. Sono caratteristiche dell’edizione, utili a inquadrare l’oggetto editoriale, ma non sufficienti per giudicare profondità, completezza o utilità del percorso proposto.

Il prezzo di copertina è 14 euro. Il libro è pubblicato da Les Flâneurs Edizioni nella collana Fuori collana; il codice EAN che identifica l’edizione è 9791254512692.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.