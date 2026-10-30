4:04 pm, 30 Ottobre 26 calendario

Halloween, dietro il trucco da paura si nascondono rischi reali

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Trucchi di Halloween e salute, a due giorni dalla festa del 31 ottobre la Società italiana di medicina ambientale richiama l’attenzione sui rischi derivanti da cosmetici e maschere non conformi. Prodotti contenenti sostanze irritanti, allergizzanti o ingredienti vietati possono provocare dermatiti, arrossamenti e reazioni cutanee. In alcuni casi vengono segnalati possibili contaminanti potenzialmente cancerogeni. Il problema non riguarda i prodotti regolarmente autorizzati, ma soprattutto quelli di provenienza incerta e privi delle necessarie garanzie.

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I rischi per la pelle

La pelle del viso, in particolare nella zona degli occhi e delle labbra, può essere sensibile a prodotti cosmetici non appropriati.

L’applicazione di coloranti, adesivi o materiali poco traspiranti può favorire irritazioni e reazioni allergiche.

Tra i sintomi possibili figurano prurito, gonfiore, bruciore e comparsa di vescicole.

Le persone che soffrono di eczema o dermatite atopica devono prestare particolare attenzione.

Come scegliere prodotti più sicuri

È preferibile utilizzare cosmetici destinati specificamente all’applicazione cutanea, acquistati attraverso canali affidabili e correttamente etichettati.

Occorre rispettare le indicazioni del produttore, verificare gli ingredienti e non utilizzare prodotti scaduti o di provenienza sconosciuta.

Il trucco deve essere rimosso delicatamente dopo l’uso.

In caso di reazioni importanti o persistenti è opportuno chiedere consiglio a un professionista sanitario.

Halloween può restare una festa divertente senza trasformare il trucco in un rischio evitabile.

Comment choisir une maquilleuse pour halloween et réussir son événement B2C

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

 

30 Ottobre 2026 ( modificato il 29 Ottobre 2026 | 23:06 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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