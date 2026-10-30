Halloween, dietro il trucco da paura si nascondono rischi reali

🌐 Trucchi di Halloween e salute, a due giorni dalla festa del 31 ottobre la Società italiana di medicina ambientale richiama l’attenzione sui rischi derivanti da cosmetici e maschere non conformi. Prodotti contenenti sostanze irritanti, allergizzanti o ingredienti vietati possono provocare dermatiti, arrossamenti e reazioni cutanee. In alcuni casi vengono segnalati possibili contaminanti potenzialmente cancerogeni. Il problema non riguarda i prodotti regolarmente autorizzati, ma soprattutto quelli di provenienza incerta e privi delle necessarie garanzie.

I rischi per la pelle

La pelle del viso, in particolare nella zona degli occhi e delle labbra, può essere sensibile a prodotti cosmetici non appropriati.

L’applicazione di coloranti, adesivi o materiali poco traspiranti può favorire irritazioni e reazioni allergiche.

Tra i sintomi possibili figurano prurito, gonfiore, bruciore e comparsa di vescicole.

Le persone che soffrono di eczema o dermatite atopica devono prestare particolare attenzione.

Come scegliere prodotti più sicuri

È preferibile utilizzare cosmetici destinati specificamente all’applicazione cutanea, acquistati attraverso canali affidabili e correttamente etichettati.

Occorre rispettare le indicazioni del produttore, verificare gli ingredienti e non utilizzare prodotti scaduti o di provenienza sconosciuta.

Il trucco deve essere rimosso delicatamente dopo l’uso.

In caso di reazioni importanti o persistenti è opportuno chiedere consiglio a un professionista sanitario.

Halloween può restare una festa divertente senza trasformare il trucco in un rischio evitabile.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.