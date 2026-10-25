Gratta e Vinci, la maxi truffa sbanca il sistema dei premi

🌐 Gratta e Vinci sotto inchiesta: cinque ex dipendenti accusati di aver individuato biglietti milionari grazie ad accessi informatici privilegiati. La Guardia di Finanza dispone un sequestro da oltre 25 milioni di euro.

Gratta e Vinci, il sospetto di una frode milionaria

Quella che per milioni di italiani rappresenta una scommessa affidata alla fortuna potrebbe essere stata trasformata, secondo gli investigatori, in un sistema per individuare in anticipo premi milionari. Cinque ex dipendenti di una società concessionaria del gioco Gratta e Vinci sono coinvolti in un’inchiesta che ha portato a un sequestro conservativo di beni per oltre 25 milioni di euro.

L’indagine della Guardia di Finanza di Roma riguarda l’ipotizzato utilizzo di accessi privilegiati ai sistemi informatici per conoscere la collocazione di biglietti vincenti. Secondo l’accusa, le informazioni sarebbero state successivamente sfruttate attraverso acquisti effettuati da parenti e conoscenti.

Un meccanismo che, qualora fosse dimostrato, metterebbe in discussione uno dei principi fondamentali delle lotterie istantanee: la parità delle condizioni tra tutti i partecipanti.

Quattro biglietti vincenti per 24 milioni di euro

Al centro dell’inchiesta figurano quattro tagliandi di valore eccezionale: due premi da 7 milioni e altri due da 5 milioni di euro, per un totale nominale di 24 milioni.

La ricostruzione investigativa ipotizza che alcuni dipendenti abbiano utilizzato le proprie conoscenze e autorizzazioni per ottenere informazioni non accessibili al pubblico.

Il successivo coinvolgimento di persone legate agli indagati avrebbe consentito, nella prospettazione accusatoria, di acquistare i tagliandi senza esporre direttamente chi avrebbe avuto accesso ai dati riservati.

Si tratta però di contestazioni ancora sottoposte al vaglio della giustizia. Il sequestro non equivale a una condanna e le responsabilità personali devono essere accertate nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

Il sequestro da 25 milioni e il procedimento contabile

La vicenda è arrivata davanti alla Corte dei conti del Lazio, chiamata a esaminare i profili relativi al presunto danno erariale.

Il sequestro conservativo riguarda beni per oltre 25 milioni di euro, una cifra che testimonia la rilevanza economica delle contestazioni.

La società concessionaria per la quale lavoravano gli ex dipendenti è indicata come estranea ai fatti contestati. Un elemento importante per distinguere le eventuali responsabilità individuali da quelle dell’organizzazione.

Il punto decisivo sarà stabilire se le informazioni riservate siano state effettivamente utilizzate per alterare, a vantaggio di alcuni soggetti, le condizioni di partecipazione al gioco.

La fiducia dei giocatori e la sicurezza informatica

Oltre all’aspetto giudiziario, l’inchiesta apre una questione più ampia. I sistemi che gestiscono lotterie e premi devono assicurare standard elevati di protezione dei dati e tracciabilità degli accessi.

Quando informazioni particolarmente sensibili sono disponibili a operatori autorizzati, diventano fondamentali i controlli interni, la separazione delle funzioni e la possibilità di rilevare consultazioni anomale.

Il rischio non riguarda soltanto la sottrazione di denaro, ma la compromissione della fiducia del pubblico. Un giocatore accetta di partecipare a un concorso aleatorio nella convinzione che nessuno possa conoscere e sfruttare anticipatamente il risultato.

Se questa condizione viene meno, il problema coinvolge l’affidabilità dell’intero meccanismo.

Un’inchiesta che interroga il sistema delle lotterie

L’accertamento delle responsabilità spetterà alle autorità competenti. Resta intanto l’importanza di verificare l’adeguatezza delle procedure utilizzate per custodire informazioni sui premi.

Una lotteria è credibile soltanto quando la casualità non può essere aggirata da chi dispone di privilegi informatici. È questa la questione di fondo che rende l’inchiesta particolarmente delicata.

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