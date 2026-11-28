🌐 Giorgio Conte torna con Canzoni Animate, disponibile dal 27 novembre: dodici tracce prodotte da Lucio Fabbri, gli interventi di Elio e Fabio Treves e una nuova versione di Senza di te, scritta con Ornella Vanoni.

Dodici canzoni, nove anni dopo Sconfinando

Un amore che finisce senza una spiegazione convincente, una filastrocca rimasta nella memoria, la televisione osservata con insofferenza. Giorgio Conte riparte da situazioni concrete per il suo ritorno discografico: Canzoni Animate è disponibile dal 27 novembre 2026, in CD, vinile e sulle piattaforme digitali. Pubblicato da NAR International con distribuzione ADA Warner, il disco arriva nove anni dopo Sconfinando e riunisce dodici tracce sotto la produzione di Lucio Fabbri.

Ad accompagnare l’uscita è Lei, con la partecipazione di Elio. Nel progetto trova spazio anche l’armonica di Fabio Treves, mentre un capitolo particolare riguarda Senza di te, canzone scritta da Conte insieme a Ornella Vanoni. Il nuovo lavoro arriva dopo il Premio Ciampi alla Carriera 2026: la motivazione valorizza la capacità delle sue storie di superare tempi e luoghi, attraverso una musica nutrita di swing e canzone francese.

Elio, Treves e Fabbri: collaborazioni che ritornano

La presenza degli ospiti si inserisce in rapporti artistici già consolidati. Conte aveva lavorato con Fabbri, Elio e Treves anche in Eccomi qua, pubblicato nel 1999. In questo album Treves interviene in Lei e Senza di te; Elio partecipa a Lei e B24, oltre a comparire nel coro finale di Vuoi sapere perché. Sono contributi differenti, distribuiti fra racconto, interpretazione e interventi strumentali, non un unico duetto ripetuto lungo la scaletta.

B24 è concepito come uno sceneggiato radiofonico degli anni Sessanta. Un altro precedente richiamato da Conte è Modulazione di frequenza, brano del 1993 al quale parteciparono Elio e Fabbri: allora il bersaglio erano le radio private e il linguaggio dei mass media. In Canzoni Animate quella vena critica riaffiora con In TV, dove l’autore ironizza su una televisione che giudica insopportabile e di pessimo gusto.

Senza di te, la storia del brano scritto con Vanoni

Il legame con Ornella Vanoni passa attraverso una canzone dalla storia precisa. Senza di te nacque nel 1995, scritta insieme a Giorgio Conte per Sheherazade. Vanoni la registrò, ma il pezzo rimase escluso dalla selezione definitiva dell’album. La pubblicazione arrivò soltanto il 31 ottobre 2025, quando il trentennale di Sheherazade portò al recupero del brano attraverso il lavoro sui nastri originali.

Quella inserita in Canzoni Animate è dunque una nuova versione interpretata da Conte, che mantiene il testo al femminile. La distinzione conta: non si tratta di una canzone mai pubblicata prima, né viene annunciata come un nuovo duetto con Vanoni. Il disco riprende una composizione condivisa e ne propone una lettura diversa, con l’intervento di Treves all’armonica.

Amori storti, attese e una fuga al calcetto

Le relazioni sentimentali attraversano buona parte della scaletta, affrontate con ironia e una componente malinconica. L’apertura, E invece un cazzo, accosta la ricerca di una ragione per la fine di un amore alla speranza riposta in un gratta e vinci. In Lei, invece, una donna torna sui propri passi per riconquistare l’uomo lasciato, ma il tentativo inciampa in uno scarto concreto: dieci numeri civici.

Anche se poi le lacrime racconta una rimpatriata fra vecchi amici, il desiderio di riavvicinarsi alla ex e un ultimo ballo. Controcorrente mette al centro l’ostinazione della conquista amorosa. Sono situazioni diverse, accomunate dal modo in cui Conte descrive il rapporto con l’altro sesso: divertimento e malinconia convivono, mentre i personaggi cercano una riconciliazione, insistono in un corteggiamento o devono fare i conti con una separazione.

I due singoli che avevano anticipato il disco sviluppano altre variazioni sul tema. Didiudiè accompagna con ritmi latin jazz e un ritornello incalzante l’attesa di una risposta che non arriva. Vuoi sapere perché presenta invece il calcetto come una via di fuga da un rapporto leggermente oppressivo. Nel finale di quest’ultimo brano entra il coro con Elio, uno dei tre interventi dell’ospite indicati per l’album.

Le filastrocche e il metodo: prima viene la musica

Una parte del repertorio affonda nei ricordi. La mula recupera una filastrocca che veniva recitata a Conte bambino e che lo faceva ridere. Babau trasforma la figura spaventosa dell’infanzia in un personaggio ciondolante e burlone, suonatore di marimba e congas. Io e Costante è invece un tributo a Mauro Corona e all’amico Costante, conosciuti a Erto, quest’ultimo ricordato per l’abilità nell’imitare il canto degli uccelli.

A spiegare come questi materiali diventino canzoni è lo stesso autore: «Io non scrivo come un poeta ma come un paroliere». Nel suo racconto del lavoro creativo, Conte parte dalla musica, prova a cantarci sopra una o due frasi e procede se l’incastro funziona. Una storia, un titolo o una filastrocca possono offrire lo spunto; la melodia può arrivare durante una passeggiata, in bicicletta o prima di addormentarsi.

I musicisti del disco e la nuova data ad Asti

Accanto a Conte e al polistrumentismo di Fabbri, alla registrazione hanno partecipato Massimo Germini alla chitarra, Roberto Gualdi alla batteria, Antonio Petruzzelli al basso, Carmelo Colajanni ai fiati, Daniele Moretto alla tromba e al flicorno e Guido Baldoni alla fisarmonica. Alessandro Marcantoni ha curato registrazione, missaggio e programmazione delle tastiere. La formazione affianca così alle voci degli ospiti un organico che comprende archi, fiati, strumenti a tastiera e sezione ritmica.

Sul versante dal vivo, la presentazione di Canzoni Animate al Teatro Alfieri di Asti, inizialmente prevista per il 4 dicembre 2026, è stata rinviata. Il calendario ufficiale dell’artista indica ora sabato 3 aprile 2027 alle 21, con Lucio Fabbri, Massimo Germini, Antonio Petruzzelli, Alberto Parone e Bati Bertolio; i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.

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