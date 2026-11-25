🌐 Parastoo Ahmadi e quattro collaboratori hanno ricevuto 74 frustate ciascuno, secondo il loro avvocato. La pena, eseguita a Qom, riguarda il concerto online del 2024 in cui la cantante appariva senza velo. Previsti anche due anni di divieto di attività artistica e di espatrio.

La pena eseguita a Qom, secondo la difesa

Il concerto era stato diffuso online quasi due anni fa, senza spettatori davanti ai musicisti. Lunedì 23 novembre 2026, secondo l’avvocato Mostafa Nili, la cantante iraniana Parastoo Ahmadi e quattro collaboratori hanno ricevuto 74 frustate ciascuno. L’esecuzione è avvenuta presso l’unità incaricata delle sentenze della procura di Qom, nell’Iran centrale.

La notizia non riguarda dunque una pena soltanto annunciata o ancora in attesa di applicazione: la difesa ne riferisce l’avvenuta esecuzione. Il racconto è stato rilanciato da organizzazioni per i diritti umani. Nei riscontri disponibili, tuttavia, le autorità iraniane non hanno fornito un commento immediato sull’applicazione delle frustate.

Accanto ad Ahmadi, Nili ha indicato l’organizzatore Mohsen Lashkari e i musicisti Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri e Amirali Pirnia. Sono questi i quattro collaboratori per i quali viene riferita la stessa punizione corporale. L’informazione riguarda cinque persone identificate e non consente di attribuire automaticamente un’identica esecuzione a tutti gli altri coinvolti nel procedimento.

Il concerto senza pubblico diventato un caso giudiziario

All’origine del caso c’è il Caravanserai Concert, pubblicato sul canale YouTube dell’artista l’11 dicembre 2024. L’esibizione si svolgeva nello storico caravanserraglio di Deir-e Gachin, vicino a Qom. Il filmato mostrava Ahmadi mentre cantava insieme a musicisti uomini: una performance destinata al pubblico della rete, benché nello spazio del concerto non fossero presenti spettatori.

Nel video la cantante indossava un lungo abito nero senza maniche e teneva i capelli scoperti. L’assenza dell’hijab era quindi visibile nella registrazione e contrastava con le prescrizioni iraniane sull’abbigliamento femminile. La vicenda, però, non può essere descritta correttamente soltanto come una sanzione per il velo: il procedimento ha investito anche la produzione e la diffusione dell’esibizione.

Già nel dicembre 2024 il concerto aveva avuto conseguenze per l’artista. Amnesty International ha documentato il suo arresto il 14 dicembre, dopo la trasmissione dell’esibizione a capo scoperto. Anche la documentazione delle Nazioni Unite ha registrato gli arresti seguiti al concerto virtuale, collocando il caso nelle restrizioni imposte alle donne e alla loro espressione pubblica.

L’accusa sulla pubblica decenza e i divieti per due anni

Secondo la ricostruzione giudiziaria disponibile, il tribunale ha condannato i cinque per offesa alla pubblica decenza attraverso la produzione e pubblicazione online di materiale ritenuto osceno e immorale. Questa è la qualificazione attribuita dai giudici, non una descrizione neutra del concerto. La distinzione è essenziale per separare ciò che appare nel filmato dal giudizio espresso dall’autorità giudiziaria.

La condanna risale al giugno 2026. Un documento della Commissione statunitense sulla libertà religiosa internazionale, pubblicato in ottobre, riportava già le 74 frustate e le ulteriori restrizioni imposte ad Ahmadi e ad altri musicisti. Il provvedimento prevedeva anche due anni di divieto di attività artistiche e musicali e di viaggio all’estero.

A settembre la sentenza è stata confermata in appello. Il passaggio di novembre rappresenta quindi uno sviluppo successivo rispetto alla condanna iniziale e al suo riesame: secondo la difesa, la pena corporale è stata materialmente applicata. Restano distinti i divieti biennali, che fanno parte delle sanzioni riferite per il gruppo e incidono sull’attività professionale e sulla possibilità di lasciare il Paese.

La lettura delle organizzazioni per i diritti umani

Per Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore di Iran Human Rights, l’abbigliamento della cantante ha avuto un peso importante nella punizione. La sua lettura comprende però anche il canto pubblico e, più ampiamente, la sfida alle autorità. Si tratta di una valutazione attribuita al responsabile dell’organizzazione, da distinguere dalla formulazione dell’accusa riportata nelle ricostruzioni della sentenza.

La condanna delle punizioni corporali precede quest’ultimo sviluppo. Amnesty International definisce la fustigazione una pratica crudele, disumana e degradante e ha documentato l’uso di arresti, procedimenti penali e frustate contro persone che contestano il velo obbligatorio. Nel suo rapporto del marzo 2025, il caso di Ahmadi figurava fra gli episodi riguardanti la repressione dell’espressione artistica e dei diritti delle donne.

Dopo la notizia dell’esecuzione, anche l’organizzazione Hana ha denunciato la punizione, richiamando il resoconto dell’avvocato e identificando i cinque destinatari. La sua presa di posizione considera le frustate una forma di tortura. È una condanna sul piano dei diritti umani, non un elemento aggiuntivo sulle modalità concrete dell’esecuzione o sulle condizioni di salute delle persone punite.

Il contesto del velo obbligatorio

Le restrizioni sull’abbigliamento femminile sono al centro delle contestazioni esplose nel 2022 dopo la morte in custodia di Mahsa Jina Amini. Amnesty collega la successiva repressione alla persistente opposizione di donne e ragazze all’obbligo del velo. In questo quadro, il caso della cantante riguarda insieme la possibilità di scegliere il proprio abbigliamento e quella di rendere pubblica una performance musicale.

I documenti internazionali descrivono inoltre strumenti di controllo che non si limitano alle esibizioni: il rapporto della missione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha registrato l’impiego, nell’aprile 2024, di droni per sorvegliare il rispetto dell’hijab negli spazi pubblici di Teheran e nel sud dell’Iran.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.