A Francia, hacker trasformano i frigoriferi dei supermercati in forni

🌐 Cyberattacco in Francia, centinaia di supermercati colpiti, frigoriferi e congelatori portati fino a 50 gradi e tonnellate di alimenti da buttare. Un’operazione informatica senza precedenti noti nel settore avrebbe preso di mira i sistemi di refrigerazione di diverse catene, provocando gravi perdite economiche e, secondo le prime ricostruzioni, anche incendi in alcuni punti vendita. Nel mirino degli investigatori ci sono i dispositivi che controllano gli impianti da remoto e le vulnerabilità dei software utilizzati per gestirli. Il conto dei danni potrebbe raggiungere decine di milioni di euro.

Francia, attacco hacker ai supermercati: frigoriferi fino a 50 gradi

Immaginate di entrare in un supermercato e trovare i banchi dei surgelati trasformati in contenitori di merce ormai inutilizzabile. Carne, pesce, latticini, verdure e gelati lasciati fuori dalle temperature di conservazione: non per un blackout improvviso, ma per un attacco informatico capace di interferire con i comandi di un impianto industriale.

È quanto accaduto in Francia, dove nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre 2026 diversi gruppi della grande distribuzione hanno segnalato problemi ai sistemi di refrigerazione. Le prime ricostruzioni descrivono un’operazione che avrebbe consentito agli aggressori di attivare da remoto lo sbrinamento forzato di frigoriferi e congelatori, facendo salire la temperatura di alcune unità fino a 50 gradi Celsius.

Il dato colpisce per la sua portata: 50 gradi non rappresentano soltanto una temperatura incompatibile con la conservazione degli alimenti freschi e surgelati, ma indicano quanto un sistema progettato per raffreddare possa essere compromesso quando i comandi elettronici finiscono sotto il controllo di soggetti non autorizzati.

L’attacco avrebbe interessato centinaia di negozi appartenenti a più insegne. Le autorità giudiziarie francesi hanno confermato l’apertura di un’indagine su un’operazione informatica su vasta scala, con l’obiettivo di identificare i punti vendita coinvolti e ricostruire il collegamento tra l’intrusione, le perdite alimentari e gli incendi segnalati.

Non è un semplice guasto tecnico: il quadro investigativo riguarda una possibile manipolazione intenzionale dei sistemi di controllo della refrigerazione.

Intermarché, Carrefour e Coopérative U: chi sono i rivenditori colpiti

La portata dell’episodio emerge dai dati comunicati dalle aziende nelle prime ore successive all’attacco. Intermarché, attraverso il gruppo proprietario Les Mousquetaires, ha segnalato problemi in circa 150 punti vendita, con alcune stime iniziali che arrivano a 200 negozi. La società ha spiegato che gli alimenti interessati devono essere eliminati per evitare rischi per i consumatori.

Anche Carrefour ha comunicato che 80 supermercati sono stati colpiti. Monoprix ha riferito che il problema ha interessato circa il 5% dei suoi quasi 490 negozi francesi.

Un altro dato importante riguarda Coopérative U: il 13 ottobre il vertice del gruppo ha confermato che l’attacco ha interessato 80 punti vendita su circa 2.000. Le conseguenze economiche variano sensibilmente in base alle dimensioni del negozio: per un punto vendita più piccolo, il danno potrebbe ammontare a decine di migliaia di euro, mentre per un ipermercato potrebbe arrivare a 200.000 euro.

Sono state inoltre diffuse segnalazioni relative a E.Leclerc e ad altri punti vendita. Non tutte le informazioni sulle singole insegne hanno però lo stesso grado di conferma, e il numero definitivo dei negozi interessati resta da accertare.

Il quadro complessivo è quindi ancora in evoluzione. Il numero dei punti vendita coinvolti non deve essere confuso con un totale ufficiale definitivo, perché le comunicazioni sono arrivate in momenti diversi e alcune segnalazioni devono ancora essere verificate.

Come hanno fatto gli hacker a riscaldare i frigoriferi da remoto

Il meccanismo descritto nelle prime ricostruzioni è inquietante proprio perché sfrutterebbe una funzione legittima degli impianti. I sistemi di refrigerazione commerciali non sono semplici apparecchi isolati: vengono gestiti attraverso centraline elettroniche che regolano la temperatura, monitorano il funzionamento dei compressori e comandano cicli automatici di sbrinamento.

Questi sistemi possono essere collegati a reti informatiche per consentire il monitoraggio e la manutenzione a distanza. Una soluzione utile per i tecnici, che possono intervenire senza essere fisicamente presenti in ogni negozio, ma che introduce anche un rischio quando le interfacce di gestione non sono adeguatamente protette.

Secondo le informazioni disponibili, gli aggressori avrebbero manipolato i controlli della refrigerazione, imponendo cicli di sbrinamento prolungati. In condizioni normali, questa funzione serve a eliminare il ghiaccio che si accumula sugli evaporatori. Se viene attivata senza interruzioni o al di fuori dei parametri previsti, può compromettere la capacità dell’impianto di mantenere il freddo.

Il risultato è una crescita della temperatura che può rendere inutilizzabili grandi quantità di prodotti in poche ore.

Il ruolo dei software e dei dispositivi vulnerabili

Le prime indicazioni tecniche hanno richiamato l’attenzione su sistemi di gestione della refrigerazione prodotti dalla danese Danfoss. L’azienda ha riconosciuto di essere a conoscenza di incidenti in Francia che hanno interessato un numero limitato di sistemi di controllo, precisando che le unità coinvolte utilizzavano firmware non aggiornati.

La questione è delicata: una vulnerabilità informatica può trasformare un dispositivo industriale in un punto d’accesso per chi vuole alterarne il funzionamento. Tuttavia, non è ancora possibile affermare che tutti gli impianti colpiti siano stati violati attraverso la stessa falla o che ogni dettaglio tecnico dell’attacco sia stato definitivamente chiarito.

Gli aggiornamenti di sicurezza, la protezione degli accessi remoti e la separazione delle reti operative da quelle aziendali rappresentano strumenti essenziali per ridurre il rischio. Quando questi accorgimenti mancano, un impianto progettato per lavorare in modo autonomo può diventare vulnerabile a comandi esterni.

Alimenti distrutti e incendi: il conto economico rischia di esplodere

Il danno più immediato è quello che si accumula nei magazzini e nei banchi refrigerati. Una volta compromessa la catena del freddo, i prodotti deperibili non possono essere rimessi in vendita semplicemente ripristinando la temperatura. Occorre valutare le condizioni di conservazione e scartare gli alimenti che non garantiscono più la sicurezza richiesta.

Per le catene coinvolte, questo significa buttare merce, interrompere temporaneamente alcune attività, effettuare controlli tecnici e organizzare la ripartenza degli impianti.

La perdita non riguarda soltanto il valore dei prodotti. Si aggiungono le spese per la verifica delle apparecchiature, la pulizia dei banchi, gli interventi dei tecnici e l’eventuale mancato guadagno durante il ripristino.

Il vertice di Intermarché ha indicato che le perdite complessive potrebbero raggiungere decine di milioni di euro a livello nazionale in un solo giorno. Si tratta di una stima iniziale, non di un bilancio definitivo certificato.

A rendere il quadro ancora più grave sono le segnalazioni di incendi in alcuni negozi. Gli investigatori stanno cercando di stabilire il legame tra gli episodi e l’attacco informatico, senza che sia ancora possibile attribuire ogni singolo incendio a una causa tecnica precisa.

Anche le coperture assicurative potrebbero diventare un problema. Le condizioni delle polizze variano, e non è scontato che tutti i danni causati da una manipolazione informatica degli impianti siano coperti nello stesso modo.

Indagine aperta: la Francia teme un rischio più ampio

La procura di Parigi ha avviato un’indagine per identificare le vittime dell’attacco e chiarire il rapporto tra la compromissione dei sistemi, la distruzione degli alimenti e gli incendi segnalati.

Nel frattempo, le autorità francesi hanno coinvolto l’agenzia nazionale per la cybersicurezza, con l’obiettivo di ricostruire il percorso seguito dagli aggressori e valutare se esistano rischi analoghi per altre aziende.

Al momento non è stato attribuito pubblicamente l’attacco a un gruppo specifico. Non ci sono quindi elementi sufficienti per indicare i responsabili o stabilire se l’operazione abbia avuto una motivazione economica, politica o di altra natura.

La prudenza è necessaria anche sul possibile coinvolgimento di altri Paesi. Alcuni esperti hanno segnalato che sistemi simili potrebbero essere esposti anche fuori dalla Francia, ma questo non dimostra automaticamente che la stessa operazione abbia colpito supermercati in tutta Europa.

Il caso evidenzia comunque un problema che va oltre la grande distribuzione: la sicurezza informatica non riguarda più soltanto computer, archivi e dati personali, ma anche le infrastrutture che regolano attività quotidiane essenziali.

Un precedente che preoccupa: quando il cybercrimine colpisce la realtà fisica

Gli attacchi informatici contro aziende e istituzioni sono spesso associati al furto di informazioni, al blocco dei sistemi o alle richieste di riscatto. L’episodio francese mostra invece quanto possa essere concreto il danno quando un aggressore riesce a modificare il comportamento di un dispositivo collegato alla rete.

In questo caso, il risultato non è soltanto un sistema fuori uso: è una catena di conservazione compromessa, con merci da eliminare, costi elevati e possibili conseguenze per la sicurezza degli impianti.

Il punto più importante è che la digitalizzazione delle attività commerciali richiede controlli adeguati anche sulle apparecchiature che, fino a pochi anni fa, venivano considerate semplici strumenti tecnici. Un frigorifero industriale connesso può diventare un elemento critico se il software che lo governa non viene aggiornato o se l’accesso remoto non è protetto in modo adeguato.

Per i rivenditori, la sfida è duplice: ripristinare gli impianti e dimostrare che le misure di prevenzione siano sufficienti a evitare nuovi episodi. Per gli investigatori, la priorità è individuare la modalità d’intrusione, determinare l’estensione reale del danno e capire se siano stati compromessi altri sistemi.

La vicenda francese lascia dunque un interrogativo che riguarda l’intera filiera alimentare: quanto sono protette le infrastrutture da cui dipende la conservazione quotidiana dei prodotti?

Finché le verifiche non saranno concluse, resteranno aperte le domande sui responsabili, sulle vulnerabilità sfruttate e sull’entità finale delle perdite. Una cosa, però, è già chiara: un attacco informatico può trasformare una funzione di manutenzione in uno strumento di sabotaggio, con conseguenze economiche immediate e un impatto che arriva direttamente sugli scaffali dei supermercati.