Stretto di Hormuz, affonda una portacontainer: allarme mine

🌐 Una nave portacontainer è affondata nello Stretto di Hormuz dopo un incendio a bordo, in un nuovo episodio che accresce la preoccupazione per la sicurezza della navigazione in una delle rotte marittime più strategiche del mondo. La Marina dei Pasdaran iraniani sostiene che l’imbarcazione abbia urtato una mina navale mentre tentava di attraversare una rotta definita «non autorizzata e ad alto rischio». La nave trasportava oltre 2.500 container. Fonti marittime internazionali riferiscono però di un attacco con un proiettile di origine sconosciuta e dell’affondamento della portacontainer GFS Pride: secondo le autorità di Singapore, tutti i 21 membri dell’equipaggio sono stati evacuati senza feriti.

L’annuncio della Marina iraniana: «Rotta non autorizzata»

L’allarme è arrivato mercoledì 14 ottobre, quando la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, noto come IRGC, ha comunicato che una nave mercantile carica di container era affondata nelle acque meridionali dello Stretto di Hormuz.

Secondo la ricostruzione diffusa dalle autorità militari iraniane, l’imbarcazione avrebbe tentato di percorrere un passaggio considerato pericoloso e non autorizzato. Durante la navigazione avrebbe urtato una mina navale, provocando un’esplosione e un incendio che si sarebbe rapidamente esteso a bordo.

La violenza delle fiamme avrebbe reso impossibile evitare l’affondamento. La Marina iraniana ha quindi lanciato un avvertimento alle imbarcazioni presenti nella zona, invitando marinai e pescatori a prestare particolare attenzione ai container che potrebbero galleggiare sulla superficie del mare.

Al momento dell’annuncio, tuttavia, la dichiarazione iraniana non forniva informazioni complete sull’identità della nave, sulla sua proprietà o sulla bandiera. Anche la dinamica esatta dell’incidente richiede cautela: la versione relativa alla mina è quella riferita dalla Marina dell’IRGC e non coincide pienamente con le informazioni diffuse da altre fonti marittime.

L’affondamento della GFS Pride e la ricostruzione internazionale

Le comunicazioni arrivate dall’ambito marittimo internazionale hanno aggiunto elementi importanti alla vicenda. Secondo l’Autorità marittima e portuale di Singapore, la portacontainer GFS Pride, registrata a Singapore, è stata colpita il 13 ottobre, ha riportato danni e ha preso fuoco prima di affondare.

Le informazioni raccolte da fonti di sicurezza marittima indicano che la nave sarebbe stata colpita da un proiettile di origine sconosciuta mentre transitava nell’area dello Stretto di Hormuz. Un avviso di navigazione ha segnalato l’affondamento e la presenza di container galleggianti, invitando i naviganti alla prudenza.

La GFS Pride aveva una capacità dichiarata di 2.824 TEU, l’unità utilizzata nel trasporto marittimo per indicare il volume equivalente a container standard da venti piedi. Il dato è compatibile con l’ordine di grandezza del carico menzionato nel comunicato iraniano, ma non basta, da solo, a dimostrare che ogni dettaglio delle due ricostruzioni coincida.

Rimane dunque essenziale separare ciò che è stato comunicato dalle autorità iraniane da quanto riferito dalle autorità marittime di Singapore e dalle fonti di sicurezza. In particolare, la causa precisa dell’affondamento non va presentata come definitivamente accertata sulla sola base della dichiarazione dei Pasdaran.

Equipaggio evacuato, nessun ferito segnalato

Tra gli elementi più rilevanti c’è la sorte delle persone a bordo. Le autorità di Singapore hanno riferito che tutti i 21 membri dell’equipaggio della GFS Pride sono stati evacuati in sicurezza e che non risultano feriti.

La notizia riduce il rischio immediato per le persone coinvolte, ma non elimina le conseguenze dell’incidente per la navigazione commerciale. L’affondamento di una portacontainer può lasciare in mare detriti e contenitori dispersi, creando ostacoli per le altre imbarcazioni e complicando le operazioni nell’area.

Non sono invece disponibili, nelle comunicazioni citate, informazioni sufficienti per stabilire nel dettaglio il contenuto dei container, l’eventuale presenza di merci pericolose o l’entità dei danni ambientali. Questi aspetti non possono essere dedotti dal solo numero di container trasportati.

L’avvertimento ai pescatori e alle navi in transito

La Marina iraniana ha richiamato l’attenzione sui container che potrebbero essere rimasti alla deriva dopo l’affondamento. Si tratta di un rischio concreto per la sicurezza della navigazione: un contenitore che galleggia in acqua può essere difficile da individuare, soprattutto in condizioni di visibilità ridotta o con mare mosso.

L’avvertimento riguarda sia le navi commerciali sia le imbarcazioni più piccole e i pescatori locali. La prudenza è particolarmente importante in un passaggio marittimo dove il traffico, le tensioni militari e le restrizioni alla navigazione possono rendere più complesse le manovre e le comunicazioni tra le diverse autorità.

L’incidente mostra inoltre quanto sia importante la diffusione tempestiva degli avvisi nautici. Sapere che un’area può contenere detriti o container alla deriva permette agli equipaggi di modificare la rotta e ridurre il rischio di ulteriori collisioni.

Perché lo Stretto di Hormuz è così strategico

Lo Stretto di Hormuz è uno dei passaggi marittimi più importanti per il commercio internazionale. Situato tra l’Iran e la penisola arabica, collega il Golfo Persico con il Golfo di Oman e, da lì, con il Mar Arabico. Attraverso questa via transitano importanti flussi commerciali ed energetici.

Qualsiasi interruzione o aumento del rischio in quest’area può ripercuotersi sulle compagnie di navigazione, sulle assicurazioni marittime e sulle catene di approvvigionamento. Gli armatori devono valutare non soltanto il tempo necessario per completare una traversata, ma anche la sicurezza degli equipaggi, la possibilità di subire danni e gli eventuali costi aggiuntivi.

La presenza di mine, attacchi o altri pericoli per le navi commerciali può quindi avere conseguenze che vanno oltre il singolo incidente. Le decisioni sulle rotte dipendono dalle valutazioni di rischio e dagli avvisi delle autorità competenti; non è possibile stabilire, sulla base delle informazioni disponibili, quali saranno gli effetti economici specifici di questo affondamento.

Tensioni marittime e versioni da verificare

L’incidente si inserisce in una fase di forte preoccupazione per la sicurezza delle navi nella regione. Il fatto che una portacontainer sia affondata dopo un incendio è riportato da più comunicazioni, ma la ricostruzione della causa resta un punto centrale da chiarire.

Da una parte, la Marina iraniana parla di una mina navale e sostiene che la nave stesse utilizzando una rotta non autorizzata. Dall’altra, le informazioni diffuse dalle autorità marittime di Singapore e dalle fonti di sicurezza descrivono la GFS Pride come una nave colpita da un proiettile di origine sconosciuta.

Le due ricostruzioni non devono essere confuse né presentate come equivalenti a un accertamento indipendente della dinamica. Per chiarire definitivamente quanto accaduto saranno determinanti ulteriori comunicazioni ufficiali, gli eventuali risultati delle verifiche marittime e gli aggiornamenti sulla sicurezza della navigazione.

Nel frattempo, l’avvertimento sui container alla deriva resta il dato operativo più immediato per chi si trova in mare nella zona. L’affondamento conferma quanto sia delicata la situazione nello Stretto di Hormuz e quanto rapidamente un incidente possa trasformarsi in un rischio per il traffico commerciale internazionale.