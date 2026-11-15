Francesco Rosi, Cavalli e Sofia Goggia: MetroLunario del 15 novembre

🌐 Il 15 novembre 2026 celebra Sant’Alberto Magno, studioso e maestro di teologia. Il calendario italiano ricorda la nascita del regista Francesco Rosi e dello stilista Roberto Cavalli, mentre la campionessa Sofia Goggia compie 34 anni. Fra cinema, moda e sport, l’oroscopo premia simbolicamente la Bilancia.

Santo del giorno: Sant’Alberto Magno, il maestro della conoscenza

Il 15 novembre la Chiesa ricorda Sant’Alberto Magno, filosofo, teologo e studioso del XIII secolo.

Nato in area germanica, entrò nell’ordine domenicano e divenne uno dei principali protagonisti della cultura universitaria medievale.

Fu maestro di Tommaso d’Aquino e si occupò di filosofia naturale, zoologia, botanica e numerose altre discipline.

La sua attività contribuì alla diffusione del pensiero aristotelico nelle università europee.

Morì nel 1280 e venne proclamato dottore della Chiesa nel 1931.

È considerato patrono degli studiosi di scienze naturali.

Accadde oggi: nel 1920 nasce la Società delle Nazioni a Ginevra

Il 15 novembre 1920 si aprì a Ginevra la prima Assemblea della Società delle Nazioni, organizzazione internazionale nata dopo la Prima guerra mondiale.

L’obiettivo era ambizioso: favorire la cooperazione fra gli Stati e prevenire nuovi conflitti attraverso la diplomazia.

L’istituzione non riuscì a impedire lo scoppio della Seconda guerra mondiale, ma rappresentò un precedente importante per la successiva nascita delle Nazioni Unite.

Nel 2026 ricorrono 106 anni dalla prima Assemblea.

Nati il 15 novembre: Francesco Rosi, il cinema che indaga il potere

Il 15 novembre 1922 nasceva a Napoli Francesco Rosi, regista fra i più importanti del cinema italiano.

Con film come Salvatore Giuliano, Le mani sulla città e Il caso Mattei sviluppò un linguaggio cinematografico capace di unire indagine politica, tensione narrativa e osservazione della società.

Nel 2026 ricorrono 104 anni dalla nascita.

La stessa data ricorda lo stilista Roberto Cavalli, nato nel 1940, e celebra Sofia Goggia, nata nel 1992, campionessa olimpica di discesa libera a Pyeongchang 2018.

Eventi e curiosità: quando sport, cinema e moda parlano italiano

Il calendario del 15 novembre riunisce tre mondi apparentemente lontani.

Rosi ha raccontato le contraddizioni del potere, Cavalli ha costruito un linguaggio riconoscibile nella moda internazionale, Goggia ha portato lo sci italiano ai vertici mondiali.

Tre percorsi diversi accomunati dalla capacità di trasformare talento e determinazione in identità pubblica.

Segno più fortunato del 15 novembre 2026: Bilancia

La Bilancia prende il posto del Sagittario.

Venere in Bilancia fornisce lo spunto per una giornata simbolicamente dedicata alle relazioni e alla ricerca di armonia.

Amore, soldi e salute: le aspettative della Bilancia

Amore: ascolto, gentilezza e dialogo sono i temi dell’oroscopo.

Soldi: la lettura astrologica invita a valutare con attenzione acquisti e proposte.

Salute: riposo e gestione equilibrata delle energie costituiscono le indicazioni generali di benessere.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

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