Fiorello sgancia la bomba: «Amadeus farà Passaparola!»
Fiorello sgancia la bomba: «Amadeus farà Passaparola!»
🌐 Fiorello torna a sorprendere il pubblico con un’indiscrezione sul futuro televisivo di Amadeus. Durante La Pennicanza del 29 ottobre, lo showman ipotizza un ritorno di Passaparola affidato all’amico conduttore. Nella puntata spazio anche al regista Marco Risi, alle imitazioni di Tale e Quale Show e agli ascolti televisivi.
Amadeus e Passaparola, l’indiscrezione che accende la televisione
Basta una frase pronunciata da Fiorello per far ripartire il mercato delle indiscrezioni televisive.
Nella puntata del 29 ottobre 2026 di La Pennicanza, il programma realizzato con Fabrizio Biggio su Rai Radio2, lo showman ha lanciato una notizia destinata a provocare curiosità.
Amadeus potrebbe diventare il volto di un nuovo Passaparola, uno dei quiz più riconoscibili della televisione italiana.
Fiorello ha raccontato di aver ricevuto informazioni secondo cui al conduttore potrebbe essere proposta la guida del programma.
La dichiarazione, accompagnata dal consueto tono ironico, non equivale tuttavia a un annuncio ufficiale.
Al momento si tratta di un’indiscrezione, non della conferma di un accordo televisivo.
Il ritorno di un quiz storico
L’ipotesi riguarda un format capace di conquistare milioni di telespettatori grazie a giochi linguistici, ritmo serrato e forte riconoscibilità.
Un eventuale ritorno con Amadeus rappresenterebbe un’operazione interessante nella competizione tra le principali reti televisive.
Il conduttore possiede esperienza nei grandi eventi e nei quiz popolari, caratteristiche che potrebbero adattarsi alla riproposizione del programma.
Ma la televisione contemporanea è profondamente cambiata.
Il pubblico segue contenuti su piattaforme differenti e la nostalgia, da sola, non garantisce risultati.
La possibile operazione richiederebbe quindi un equilibrio tra memoria del format e innovazione.
Marco Risi racconta il cinema e i provini di Beppe Fiorello
La puntata ha ospitato anche Marco Risi, protagonista di una conversazione dedicata al cinema italiano.
Il regista ha ripercorso alcuni titoli della propria carriera, da Mary per sempre a Fortapàsc, soffermandosi anche su L’ultimo Capodanno.
Particolare curiosità ha suscitato il ricordo dei provini sostenuti da Beppe Fiorello.
Secondo il racconto del regista, l’attore si sarebbe presentato inizialmente poco preparato, salvo convincere successivamente grazie a una prova decisamente migliore.
Il ricordo ha offerto lo spunto per una riflessione sul rapporto tra talento, intuizione artistica e capacità di riconoscere il potenziale di un interprete.
Meloccaro imita Fiorello, la reazione è tutta da ridere
Altro momento della trasmissione è stato il commento all’imitazione dello showman proposta da Stefano Meloccaro a Tale e Quale Show.
Fiorello ha scherzato sull’aspetto del proprio imitatore, riconoscendogli però una buona prestazione canora.
Le battute si sono poi spostate sugli ascolti.
Lo showman ha rivendicato i risultati della propria programmazione, citando per La Nottatanza uno share superiore all’11%, dato riferito durante la trasmissione.
La puntata conferma la capacità di Fiorello di trasformare una conversazione radiofonica in un evento mediatico.
Tra cinema, imitazioni e anticipazioni, resta soprattutto una domanda: Amadeus tornerà davvero alla guida di Passaparola oppure lo spoiler rimarrà uno dei giochi irresistibili di Fiorello?
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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