La radio si veste di Natale con quasi un mese di anticipo e Fiorello sceglie di accendere le feste a modo suo: una canzone inedita, il contributo di una delle voci più riconoscibili della musica italiana e uno studio trasformato in un piccolo laboratorio di allegria. Nella puntata del 23 novembre 2026 di La Pennicanza, in onda su Rai Radio2 dalle 13.45, è arrivata “Natalanza”, interpretata da Giorgia, insieme al video presentato durante la trasmissione.

Ma sarebbe riduttivo raccontare il programma come una semplice parentesi natalizia. Dietro gli addobbi, le battute e il gusto dell’improvvisazione, la puntata ha trovato spazio anche per il ricordo di Massimo Martelli, autore legato a una lunga stagione della televisione italiana, e per una satira sulla proposta di tassazione dei grandi patrimoni. Tre registri diversi, cuciti da Fiorello senza rinunciare alla sua cifra: usare il linguaggio leggero dello spettacolo per attraversare l’attualità.

Natalanza, Giorgia presta la voce al Natale di Fiorello

Il debutto di “Natalanza” era stato anticipato nei giorni precedenti, ma il 23 novembre la curiosità si è trasformata in un momento concreto di trasmissione. Fiorello ha fatto ascoltare il brano interpretato da Giorgia e ha presentato il video, segnando simbolicamente l’apertura della stagione delle feste. Albero, maglioni e decorazioni hanno accompagnato il cambio di atmosfera nello studio, con il cast coinvolto nella messinscena.

La scelta di Giorgia non è un dettaglio ornamentale. L’idea di affidare il tema natalizio a una cantante dalla forte identità vocale sposta la trovata oltre la gag usa e getta: dà al programma un oggetto musicale riconoscibile, capace di continuare a circolare anche fuori dal tempo della diretta. Lo showman ha infatti invitato le emittenti radiofoniche italiane a inserire il brano nella propria programmazione.

La “Natalanza” diventa così un piccolo marchio linguistico: non soltanto Natale, ma il Natale secondo La Pennicanza, deformato con affetto, trasformato in tormentone e inserito nella complicità tra conduttori, studio e ascoltatori. È uno dei meccanismi con cui Fiorello riesce a fare dell’ordinario una microstoria collettiva, senza bisogno di costruire eventi solenni.

Il ricordo di Massimo Martelli interrompe la festa

Il passaggio più intenso della puntata è arrivato quando Fiorello ha rivolto un pensiero a Massimo Martelli. Il conduttore ne ha ricordato il lavoro condiviso nelle edizioni del Festival di Sanremo guidate da Amadeus e la frequentazione quotidiana a Radio2, dove gli incontri e le conversazioni sui fatti del giorno erano diventati parte di una lunga consuetudine professionale.

Nel suo omaggio non ha scelto l’enfasi celebrativa. Ha parlato di un autore importante, richiamando anni di collaborazione e i messaggi di affetto arrivati dopo la sua scomparsa. La trasmissione ha quindi previsto un filmato per riportarne sullo schermo la presenza. Il gesto ha trasformato la memoria privata in memoria televisiva, ricordando quanto il lavoro degli autori resti spesso meno visibile di quello dei volti in primo piano.

È qui che il tono dello spettacolo ha mostrato un’altra profondità. Martelli non è stato trattato come una parentesi da liquidare in pochi secondi, ma come una figura della comunità professionale che ha contribuito a costruire linguaggi, ritmi e idee della televisione. Quel ricordo ha avuto un peso particolare proprio perché inserito in una puntata normalmente dominata dal gioco.

Patrimoniale, la satira passa dai cento milioni

Poi il ritorno alla cronaca, o meglio alla sua versione deformata dalla satira. Prendendo spunto dal dibattito sulla tassazione dei patrimoni elevati, Fiorello si è soffermato su una proposta riferita ai patrimoni da cento milioni di euro, evocando l’ipotesi di un prelievo del due per cento. Ha tradotto subito la percentuale nella cifra di due milioni, costruendoci sopra una battuta sul fatto che, per i destinatari, quella somma potrebbe apparire relativamente modesta.

La riflessione è partita anche dal pranzo del Papa con persone in difficoltà economica, accostato con un paradosso alla prospettiva di ricchi costretti a confrontarsi con una patrimoniale. Non era un’analisi dei conti pubblici né la descrizione di una tassa già approvata: era una provocazione comica dentro un confronto politico ancora aperto. Scambiare la battuta per una notizia fiscale significherebbe confondere due piani radicalmente diversi.

Il bersaglio dell’ironia, più che una singola disposizione, è stato il divario di percezione tra chi ragiona sulle grandi ricchezze e chi vive nella dimensione delle spese quotidiane. Il numero, pronunciato con apparente leggerezza, diventa il dispositivo comico con cui il conduttore lascia intravedere una questione sociale reale.

La Pennicanza tra spettacolo, musica e racconto del presente

La forza del programma è nel suo equilibrio instabile. Può aprire con una festa anticipata, fermarsi per ricordare un collega e chiudere con una stoccata su un tema economico divisivo. Fiorello e Fabrizio Biggio lavorano su un formato che non separa rigidamente la radio dalla televisione, la comicità dalla musica o la cronaca dalle emozioni. La visual radio permette anche alle immagini e alle reazioni dello studio di diventare parte del racconto.

La puntata del 23 novembre ha mostrato soprattutto un principio: l’intrattenimento non deve per forza rinunciare alla memoria per essere leggero, né trasformarsi in dibattito politico per commentare l’attualità. Può scegliere il contrasto, cambiare passo e trovare nell’alternanza dei registri la propria energia. La canzone di Giorgia fa da richiamo popolare; l’omaggio a Martelli restituisce il senso di una storia condivisa; la patrimoniale diventa lo spunto per una battuta che mette a confronto mondi lontani.

In un panorama mediatico spesso diviso tra toni eccessivamente seri e intrattenimento senza contenuto, La Pennicanza continua a cercare un terzo spazio: quello in cui una trovata musicale, una voce commossa e un’ironia pungente possono convivere nello stesso racconto senza annullarsi a vicenda.

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