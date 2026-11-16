Finlandia e Moldavia, il negoziato ucraino scuote l’Europa

🌐 La permanenza della Finlandia nella NATO entra nella polemica sulle presunte condizioni russe per la pace in Ucraina. Il Cremlino smentisce la richiesta di un’uscita di Helsinki; resta non confermato il pacchetto che coinvolgerebbe anche la Moldavia.

La pace in Ucraina e il nodo delle alleanze europee

Non soltanto territori ucraini e cessate il fuoco: nella controversia sulle condizioni per fermare la guerra entrano anche la Finlandia e la Moldavia. Una ricostruzione emersa il 13 novembre 2026 attribuisce all’ambiente del presidente russo Vladimir Putin proposte capaci di modificare gli equilibri europei, dall’uscita di Helsinki dalla NATO alla trasformazione federale dello Stato moldavo. Ma il punto decisivo resta aperto: il pacchetto non è ufficialmente confermato e Mosca nega la richiesta relativa alla Finlandia.

La distinzione non è secondaria. Le informazioni disponibili descrivono proposte informali collegate ai contatti diplomatici sulla guerra, non un’intesa sottoscritta dalle parti. Non consentono quindi di presentare l’uscita finlandese dall’Alleanza o una divisione della Moldavia come sviluppi acquisiti. La vicenda documentata comprende invece una ricostruzione contestata, una smentita russa e una risposta finlandese contraria a qualsiasi trattativa sulla propria appartenenza atlantica.

Che cosa smentisce il Cremlino

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che una proposta per far uscire la Finlandia dalla NATO non è stata avanzata e non è stata discussa. È una negazione precisa, riferita al passaggio più controverso delle indiscrezioni. Non va trasformata automaticamente in una risposta dettagliata a tutte le altre condizioni attribuite alla Russia: sul complesso delle ipotesi riportate manca una conferma ufficiale verificabile.

La ricostruzione comprende anche restrizioni alla presenza militare atlantica nei Paesi baltici. Il tema investe direttamente Estonia, Lettonia e Lituania, tutte appartenenti alla NATO dal 2004. Anche su questo punto occorre separare l’esistenza dei tre Paesi nell’Alleanza, dato istituzionale accertato, dalla presunta richiesta negoziale russa: quest’ultima resta parte di un quadro informale, non di un accordo annunciato dai governi coinvolti.

Helsinki difende una scelta già compiuta

La risposta finlandese è arrivata dal ministro della Difesa Antti Häkkänen: l’appartenenza del Paese alla NATO non è materia di negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina. Il ministro ha inoltre interpretato le presunte richieste di arretramento dell’Alleanza come una prova della determinazione americana ed europea. Questa lettura appartiene al governo finlandese: non dimostra, da sola, che tutte le condizioni circolate siano state formalmente presentate da Mosca.

Il dato istituzionale è netto. La Finlandia è diventata il 31º membro della NATO il 4 aprile 2023, depositando lo strumento di adesione dopo le ratifiche degli alleati. Non si tratta dunque di una candidatura ancora da decidere, ma di un’appartenenza pienamente acquisita. La cerimonia dell’alzabandiera si svolse al quartier generale di Bruxelles, alla presenza dei rappresentanti finlandesi e degli altri Paesi dell’Alleanza.

Il principio che separa negoziato e sovranità

La posizione pubblica della NATO si fonda sul diritto degli Stati a scegliere le proprie intese di sicurezza. L’Alleanza ha ripetutamente affermato che la Russia non dispone di un veto sulle adesioni. È questo il principio richiamato dal caso finlandese: discutere le condizioni per una pace in Ucraina e decidere l’appartenenza di un altro Stato a un’alleanza sono questioni distinte, anche quando vengono accostate nella stessa controversia diplomatica.

Anche l’Atto istitutivo NATO-Russia del 1997 esclude che le sue disposizioni attribuiscano a una delle parti un diritto di veto sulle azioni dell’altra. Il documento tutela inoltre l’autonomia delle rispettive decisioni. Questo riferimento non risolve le divergenze attuali, ma chiarisce il quadro dichiarato dei rapporti: la consultazione sulla sicurezza non equivale, nel testo, al potere di imporre le scelte dell’altro interlocutore.

Moldavia, una proposta attribuita e nessuna divisione accertata

Il secondo passaggio sensibile riguarda la Moldavia. Secondo la ricostruzione circolata, Mosca vorrebbe una repubblica federale comprendente Transnistria e Gagauzia, con la possibilità per queste aree di tenere referendum sull’indipendenza in caso di ingresso moldavo nell’Unione europea. Non risulta un’intesa che realizzi questo scenario. Parlare di un Paese già diviso per effetto dei negoziati significherebbe attribuire a un’ipotesi contestata il valore di una decisione.

La posizione europea documentata va in un’altra direzione: sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale moldava, insieme alla soluzione pacifica del conflitto transnistriano entro i confini internazionalmente riconosciuti. Il percorso di avvicinamento all’UE rimane un dossier distinto. Al Consiglio di associazione del 5 ottobre 2026, le parti hanno ribadito che la Moldavia procede verso l’adesione e che il suo futuro è ancorato all’Unione europea.

L’avvertimento di Kyiv sul nuovo quadro di sicurezza

Il 14 novembre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno prospettato un nuovo quadro di sicurezza per l’Europa nell’ambito degli sforzi per terminare la guerra. Ha avvertito che Mosca potrebbe usare la discussione per indebolire la NATO e modificare gli equilibri territoriali. È un allarme politico attribuito al presidente ucraino, non la conferma che le presunte condizioni su Finlandia e Moldavia siano state accettate.

Il confronto riguarda così un’Alleanza che ha già completato due ingressi nel Nord Europa. Dopo la Finlandia, anche la Svezia ha concluso il proprio percorso: il 7 marzo 2024 ha depositato lo strumento di adesione presso il governo degli Stati Uniti, diventando il 32º membro della NATO.

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