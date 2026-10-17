Felicità è amare ciò che conta davvero

🌐 Per Massimo Recalcati la felicità non coincide con l’avere tutto, con il successo o con la continua ricerca di qualcosa di nuovo. È piuttosto la capacità di riconoscere ciò che conta davvero, desiderarlo e continuare a guardare la vita con occhi curiosi. L’uomo felice non è quello che ha raggiunto una perfezione definitiva, ma quello che riesce ancora a stupirsi di ciò che ama.

Che cosa significa essere felici?

La domanda sembra semplicissima, ma probabilmente è una delle più difficili alle quali rispondere.

Perché ciascuno di noi rischia di avere un’idea diversa della felicità. Per qualcuno coincide con la sicurezza economica, per qualcun altro con l’amore, con una famiglia, con il lavoro, con la libertà o con la possibilità di viaggiare. E ciò che rende felice una persona può lasciare completamente indifferente un’altra.

È proprio da questa differenza che parte una delle riflessioni più interessanti di Massimo Recalcati.

Per lo psicoanalista non esiste una misura universale della felicità. Non c’è una formula valida per tutti, né un modello di vita che possa essere imposto dall’esterno come quello corretto. La felicità ha invece una dimensione profondamente personale: ciò che conta è riuscire a riconoscere che cosa, per ciascuno di noi, merita davvero di essere amato.

Ed è qui che la felicità smette di essere una gara.

La felicità non è avere tutto

Viviamo dentro una cultura che tende a collegare la felicità alla conquista.

Più abbiamo, meglio stiamo.

Più guadagniamo, più siamo realizzati.

Più esperienze facciamo, più la nostra vita dovrebbe essere interessante.

Più cose possediamo, più dovremmo sentirci soddisfatti.

Ma questa equazione nasconde un problema.

Se la felicità dipende sempre da ciò che ancora non abbiamo, rischiamo di rimandarla continuamente.

Aspettiamo il lavoro migliore.

La casa più bella.

La relazione perfetta.

Il viaggio che cambierà tutto.

Il momento nel quale avremo finalmente raggiunto quello che desideriamo.

E intanto la vita passa.

Recalcati propone una prospettiva diversa: non si tratta semplicemente di smettere di desiderare, ma di imparare a distinguere il desiderio autentico dalla rincorsa infinita di oggetti che promettono di renderci felici e poi ci lasciano nuovamente insoddisfatti.

Il desiderio, nelle sue riflessioni, non è infatti soltanto una mancanza da colmare. È una forza che ci mette in movimento e che rivela qualcosa della nostra singolarità.

Amare ciò che conta davvero

C’è una differenza enorme tra avere qualcosa e riuscire ad amarla.

Possiamo avere una famiglia e non accorgerci della sua presenza.

Possiamo avere un lavoro che abbiamo desiderato per anni e trascorrere le giornate pensando soltanto a quello successivo.

Possiamo vivere in una casa che un tempo ci sembrava un sogno e considerarla ormai soltanto una normalità.

Il problema, allora, non è sempre ciò che possediamo. A volte è il nostro modo di guardarlo.

La felicità, in questa prospettiva, non consiste nell’accumulare continuamente esperienze nuove.

Consiste anche nella capacità di riconoscere il valore di ciò che è già entrato nella nostra vita.

Una persona.

Un’amicizia.

Un mestiere.

Un luogo.

Un’abitudine.

Una conversazione.

Un piccolo rituale quotidiano.

Qualcosa che magari non fa rumore, ma che senza di noi non sarebbe la stessa cosa.

L’uomo felice sa ancora desiderare

Sembra una contraddizione.

Se la felicità significa stare bene con ciò che abbiamo, perché dovremmo continuare a desiderare?

Per Recalcati, però, il desiderio non va confuso con l’insoddisfazione permanente.

Desiderare non significa necessariamente essere infelici perché manca qualcosa.

Può significare essere profondamente coinvolti nella vita.

È il desiderio che ci spinge verso una persona, verso una conoscenza, verso un progetto, verso un’opera, verso una passione.

È quella forza che impedisce all’esistenza di diventare completamente automatica.

Per questo il desiderio può essere una forma di vitalità.

Quando smettiamo completamente di desiderare, non siamo necessariamente arrivati alla felicità.

Potremmo semplicemente avere smesso di aspettarci qualcosa dalla vita.

Il vero problema è la rincorsa continua

C’è però un’altra forma di desiderio, molto diversa.

È quella che non conosce mai la parola “abbastanza”.

Abbiamo raggiunto un obiettivo e immediatamente ne compare un altro.

Abbiamo comprato qualcosa e dopo poco tempo ne vogliamo una versione migliore.

Abbiamo ottenuto attenzione e cerchiamo ancora più attenzione.

Abbiamo raggiunto un certo livello di successo e cominciamo immediatamente a misurarlo rispetto a quello degli altri.

Non desideriamo più qualcosa: desideriamo continuamente desiderare qualcosa.

È una differenza enorme.

La nostra epoca alimenta facilmente questo meccanismo attraverso la velocità, il consumo e il confronto permanente.

Ogni giorno ci vengono mostrati nuovi oggetti, nuovi stili di vita, nuove possibilità, nuove versioni apparentemente migliori di ciò che già possediamo.

Il rischio è trasformare l’esistenza in una sala d’attesa.

La vita vera dovrebbe iniziare dopo il prossimo traguardo.

Ma quel traguardo continua a spostarsi.

La felicità è anche saper dire: ancora

C’è una parola che può sembrare banale e che invece contiene una grande idea: ancora.

Ancora questa persona.

Ancora questa casa.

Ancora questa passeggiata.

Ancora questa conversazione.

Ancora questa canzone.

Ancora questo giorno.

Non perché nulla debba cambiare, ma perché qualcosa continua ad avere valore anche quando non è più nuovo.

È una delle intuizioni più profonde associate alle riflessioni di Recalcati sulla felicità: il nuovo non deve necessariamente coincidere con qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Può emergere dentro ciò che conosciamo già, attraverso uno sguardo capace di cogliere una differenza, una sfumatura, una piega inattesa.

Ed è qui che entra in gioco lo stupore.

La persona felice non smette di stupirsi

Forse questa è l’immagine più bella.

L’uomo felice non è quello che ha eliminato ogni problema.

È quello che non ha perso la capacità di meravigliarsi.

Lo stupore è una forma di attenzione.

Significa guardare qualcosa che conosciamo come se potesse ancora dirci qualcosa.

Un bambino possiede naturalmente questa capacità.

Una foglia può diventare una scoperta.

La pioggia può essere un evento.

Una storia ascoltata mille volte può conservare qualcosa di inatteso.

Poi cresciamo.

E tutto diventa normale.

La stessa strada.

Lo stesso lavoro.

La stessa persona.

La stessa casa.

La stessa giornata.

Il mondo non necessariamente diventa meno interessante: siamo noi che rischiamo di guardarlo con meno curiosità.

La curiosità è una forma di vita

Guardare il mondo con occhi curiosi significa non considerarlo già completamente conosciuto.

Significa continuare a fare domande.

Perché quella persona è così?

Perché mi interessa ancora questa cosa?

Perché questa musica mi emoziona?

Che cosa posso imparare oggi?

Che cosa non avevo ancora visto?

La curiosità impedisce alla vita di trasformarsi in una semplice ripetizione meccanica.

E non è un caso che le riflessioni di Recalcati sul desiderio insistano proprio sulla dimensione dell’apertura: il desiderio ci porta fuori da noi stessi, verso qualcosa o qualcuno che ancora non possediamo completamente.

Essere vivi significa anche rimanere esposti alla possibilità di essere sorpresi.

Non esiste una felicità uguale per tutti

Questo punto è fondamentale.

La società tende continuamente a dirci che cosa dovrebbe renderci felici.

Devi avere successo.

Devi essere produttivo.

Devi avere una determinata relazione.

Devi viaggiare.

Devi costruire una carriera.

Devi avere figli.

Devi avere una casa.

Devi essere sempre impegnato.

Devi essere sempre soddisfatto.

Ma una vita costruita seguendo esclusivamente il desiderio degli altri può diventare una forma sofisticata di infelicità.

Recalcati sottolinea proprio il carattere singolare della felicità: non esiste un criterio universale che possa stabilire dall’esterno quale vita debba essere considerata felice.

Questo vale anche nei rapporti tra genitori e figli.

Un genitore può desiderare sinceramente il bene del proprio figlio e, proprio per questo, rischiare di proiettare su di lui la propria idea di realizzazione.

Ma un figlio non è il prolungamento dei desideri di qualcun altro.

Ha una propria strada.

Un proprio desiderio.

Una propria misura.

La felicità non è eliminare il dolore

C’è un’altra illusione da abbandonare.

Pensare che una persona felice sia una persona che non soffre.

Non è così.

La felicità non cancella il dolore.

Non elimina le perdite.

Non impedisce le delusioni.

Non rende immune dalle crisi.

Una vita felice può contenere momenti di tristezza, paura e fallimento.

La differenza sta forse nel rapporto che abbiamo con ciò che viviamo.

La felicità non è una vita senza ferite. È la possibilità di continuare ad amare la vita anche sapendo che può ferirci.

È un concetto molto distante dalla ricerca contemporanea di un benessere permanente.

Amore e felicità sono legati dal desiderio

Il pensiero di Recalcati sul desiderio si intreccia inevitabilmente con quello sull’amore.

Amare significa infatti accettare che l’altro non sia completamente possedibile, prevedibile o controllabile.

In una riflessione recente sul desiderio e sull’amore, Recalcati insiste proprio sulla dimensione della sorpresa e dell’incontro: il desiderio non è una semplice rincorsa di oggetti, ma qualcosa che prende forma nella relazione e nella possibilità dell’inatteso.

Questo vale anche per le relazioni durature.

La durata non deve necessariamente significare noia.

Una persona che conosciamo da anni può continuare a sorprenderci.

Possiamo scoprire una sua paura che non conoscevamo.

Una nuova passione.

Un modo diverso di vedere il mondo.

Un gesto che non ci aspettavamo.

Il contrario dell’amore, in questo senso, non è soltanto la fine del sentimento.

È anche la perdita della curiosità verso l’altro.

Quando smettiamo di meravigliarci

Forse una delle forme più silenziose di infelicità è proprio questa.

Non soffrire.

Non essere disperati.

Ma non aspettarsi più nulla.

Le giornate diventano intercambiabili.

Le persone diventano prevedibili.

Il lavoro diventa soltanto un obbligo.

Le relazioni diventano abitudini.

Il futuro non suscita più curiosità.

Quando non ci stupiamo più di niente, qualcosa dentro di noi ha cominciato a spegnersi.

Per questo la curiosità non è un semplice tratto caratteriale.

Può diventare una forma di resistenza.

Resistenza alla routine.

Alla rassegnazione.

Al cinismo.

Alla convinzione che abbiamo già visto tutto.

Imparare ad amare la vita che abbiamo

C’è una differenza importante tra accontentarsi e amare ciò che si ha.

Accontentarsi significa rinunciare.

Amare significa riconoscere un valore.

Sono due cose completamente diverse.

Una persona può desiderare di cambiare lavoro e, nello stesso tempo, riconoscere ciò che il lavoro attuale le ha insegnato.

Può desiderare una nuova relazione e, allo stesso tempo, essere grata per quella che ha vissuto.

Può voler cambiare città senza considerare sprecati gli anni trascorsi nel luogo precedente.

Amare ciò che abbiamo non significa smettere di cambiare. Significa smettere di considerare la nostra vita attuale soltanto come un errore da superare.

Il segreto potrebbe essere tutto nello sguardo

Forse la felicità non dipende soltanto da ciò che accade.

Dipende anche da come impariamo a guardarlo.

La stessa giornata può essere percepita come una sequenza di obblighi oppure come una serie di occasioni.

La stessa persona può diventare invisibile per abitudine oppure tornare a essere interessante grazie a una domanda.

Lo stesso luogo può sembrare banale oppure rivelare un dettaglio che non avevamo mai notato.

Non significa vivere in una condizione di entusiasmo artificiale.

Significa non dare per scontato ciò che amiamo.

La domanda decisiva: che cosa conta davvero per me?

Alla fine, la riflessione sulla felicità torna alla domanda più difficile.

Non:

“Che cosa dovrei avere per essere felice?”

Ma:

“Che cosa conta davvero per me?”

La risposta non può essere identica per tutti.

Per qualcuno sarà una relazione.

Per qualcun altro la conoscenza.

Per altri ancora il lavoro, la famiglia, l’arte, la libertà, la cura, la ricerca, l’educazione, un progetto.

E può cambiare nel corso della vita.

Ciò che conta a vent’anni può non essere ciò che conta a cinquanta.

La felicità non è quindi una destinazione definitiva.

È anche la capacità di riconoscere, mentre cambiamo, che cosa merita ancora il nostro amore.

La felicità non è avere una vita perfetta

Forse è proprio questo il punto più liberatorio.

Non serve una vita perfetta.

Non serve che tutto vada bene.

Non serve eliminare ogni problema.

Non serve raggiungere il livello massimo di successo.

Non serve vivere continuamente emozioni intense.

Serve qualcosa di più difficile e più semplice insieme:

avere qualcosa che amiamo e riuscire ancora a sentirne il valore.

Avere qualcuno verso cui rivolgere il desiderio.

Avere una domanda che ci interessa.

Avere qualcosa che ci incuriosisce.

Avere la possibilità di stupirci.

E soprattutto non permettere alla consuetudine di trasformare tutto ciò che amiamo in qualcosa di invisibile.

Perché la felicità potrebbe non trovarsi dall’altra parte della vita che desideriamo.

Potrebbe essere già dentro quella che stiamo vivendo.

Solo che, qualche volta, abbiamo smesso di guardarla.

Ed è forse questa la lezione più preziosa della riflessione di Recalcati: essere felici non significa possedere il mondo, ma continuare a desiderare ciò che per noi ha valore, custodirlo e riuscire a guardarlo ogni tanto con gli occhi di chi lo vede quasi per la prima volta.

**La felicità non è avere tutto.

È sapere che cosa amare.

E non smettere di stupirsi perché lo si ama ancora.**