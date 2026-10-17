Bambini che si arrendono: 3 strategie per aiutarli

🌐 Bambini, autostima, frustrazione e paura di sbagliare: quando un figlio ripete «non ci riesco», la tentazione di intervenire subito è forte. Eppure, risolvere il problema al suo posto non sempre lo aiuta a sentirsi più sicuro. Dietro quella frase possono nascondersi la paura del fallimento, la fatica di affrontare un compito difficile o il timore di deludere gli adulti. Per insegnare ai bambini a perseverare non servono pressioni e rimproveri, ma ascolto, piccoli obiettivi raggiungibili e la possibilità di provare senza sentirsi giudicati. Tre strategie concrete possono aiutarli a sviluppare fiducia nelle proprie capacità, imparando che sbagliare non significa essere incapaci e che chiedere aiuto è parte del percorso di crescita.

A casa, durante i compiti, mentre si impara ad andare in bicicletta o davanti a un gioco che sembra troppo complicato, capita spesso di sentire un bambino dire: «Non ci riesco». A volte la frase arriva dopo un solo tentativo; altre volte è il risultato di diversi errori, della stanchezza o di un confronto con compagni e fratelli che sembrano più capaci.

La prima cosa da comprendere è che rinunciare non significa necessariamente essere pigri o poco motivati. Un bambino può interrompere un’attività perché non sa ancora come affrontarla, perché teme di sbagliare oppure perché non riesce a gestire la delusione di un risultato diverso da quello sperato.

Durante l’infanzia si costruisce gradualmente la fiducia nelle proprie capacità. Le esperienze quotidiane, le reazioni degli adulti e il modo in cui vengono affrontati gli errori contribuiscono a formare l’immagine che il bambino ha di sé.

Se ogni difficoltà viene interpretata come una prova di incapacità, il rischio è che il piccolo cominci ad anticipare il fallimento: non prova nemmeno, perché è convinto che non funzionerà. Se invece scopre che un problema può essere affrontato un passaggio alla volta, impara progressivamente a tollerare la fatica.

Questo non significa pretendere che debba sempre insistere. A volte un bambino ha davvero bisogno di una pausa, di una spiegazione diversa o di un compito più adatto alle sue competenze. L’obiettivo non è impedire ogni rinuncia, ma aiutarlo a capire quando vale la pena riprovare e quale strategia utilizzare.

Perché alcuni bambini si arrendono subito

Non esiste una sola spiegazione valida per tutti. Il comportamento può dipendere dall’età, dal temperamento, dalle esperienze precedenti e dal contesto in cui il bambino si trova.

La paura di sbagliare

Alcuni bambini vivono l’errore come una conferma di non essere abbastanza bravi. Se sono abituati a ricevere molti complimenti per i risultati perfetti, possono diventare particolarmente sensibili quando qualcosa non riesce al primo tentativo.

In questi casi, anche un esercizio apparentemente semplice può trasformarsi in una prova da superare senza sbavature. Il bambino preferisce smettere piuttosto che rischiare di sbagliare.

Il confronto con gli altri

«Lui lo sa già fare», «La mia compagna è più veloce», «Sono l’unico che non ha finito». Il confronto con i coetanei può aumentare la sensazione di essere inadeguati, soprattutto quando il bambino non riconosce i progressi che sta facendo.

Ogni bambino apprende con tempi e modalità differenti. Confrontarlo continuamente con gli altri può spostare l’attenzione dall’apprendimento alla competizione e rendere più difficile accettare le normali fasi di fatica.

La difficoltà di gestire la frustrazione

Aspettare, riprovare, non ottenere subito il risultato desiderato: sono esperienze che richiedono capacità di autoregolazione, ancora in sviluppo durante l’infanzia.

Un bambino che si arrabbia o piange davanti a un esercizio non sta necessariamente cercando di manipolare l’adulto. Può essere sopraffatto da un’emozione che non sa ancora gestire. Prima di ragionare sulla soluzione, potrebbe avere bisogno di ritrovare la calma.

Le tre strategie per aiutare i bambini a non arrendersi

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Accogliere la frustrazione senza risolvere subito il problema

Quando il bambino dice «non ci riesco», la reazione più spontanea può essere quella di spiegargli immediatamente la soluzione o di completare l’esercizio al suo posto. È comprensibile: vedere un figlio in difficoltà può essere faticoso anche per un genitore.

Tuttavia, intervenire troppo presto rischia di privarlo dell’occasione di capire quale passaggio non funziona e di sperimentare la soddisfazione di trovare una risposta.

Il primo passo è riconoscere la sua emozione. Frasi come «Vedo che sei frustrato», «Ti aspettavi di riuscirci subito» oppure «Capisco che adesso ti sembri difficile» comunicano che la difficoltà può essere espressa senza vergogna.

Dopo averlo ascoltato, si può proporre una domanda concreta: «Qual è la parte che ti blocca?» oppure «Da quale passaggio possiamo ripartire?».

L’obiettivo non è lasciare il bambino solo davanti al problema, ma offrirgli un sostegno proporzionato alle sue necessità. Se è molto agitato, può essere utile fermarsi qualche minuto e riprendere quando si sentirà più tranquillo.

Accogliere un’emozione non significa rinunciare a incoraggiare il bambino: significa aiutarlo a ritrovare le condizioni necessarie per affrontare la difficoltà.

Dividere il compito in piccoli obiettivi

Un’attività troppo lunga o complessa può apparire insormontabile. Succede con i compiti scolastici, ma anche quando si deve riordinare la cameretta, imparare una nuova abilità sportiva o prepararsi a una verifica.

In questi momenti, dire semplicemente «Impegnati di più» spesso non fornisce al bambino gli strumenti di cui ha bisogno. È più utile trasformare un obiettivo generico in una serie di passaggi chiari.

Se, per esempio, un esercizio di matematica lo mette in difficoltà, si può cominciare rileggendo la consegna, individuando i dati e scegliendo quale operazione provare. Se deve riordinare la stanza, si può iniziare dai libri e affrontare i giochi in un secondo momento.

I piccoli obiettivi rendono visibili i progressi e aiutano a recuperare il senso di controllo. Il bambino non deve più affrontare tutto insieme, ma concentrarsi sul prossimo passo possibile.

È importante anche calibrare le richieste: un compito troppo facile non offre occasioni di crescita, mentre uno eccessivamente difficile può alimentare la sensazione di fallimento. L’adulto può quindi fornire un indizio, mostrare un esempio o svolgere insieme al bambino il primo passaggio, lasciandogli poi lo spazio per continuare.

Questo tipo di aiuto dovrebbe diminuire gradualmente, man mano che il bambino acquisisce sicurezza e autonomia.

Valorizzare i tentativi, non soltanto il risultato

«Sei bravissimo!» può essere una frase affettuosa, ma da sola non sempre aiuta il bambino a capire che cosa ha fatto per riuscire. Se l’attenzione è rivolta esclusivamente al risultato, può sviluppare l’idea che il valore personale dipenda dalla prestazione.

È più utile riconoscere comportamenti specifici: «Hai provato un’altra strategia», «Ti sei fermato a rileggere la consegna», «Anche se eri arrabbiato, hai ripreso l’esercizio».

In questo modo, l’adulto mette in evidenza azioni che il bambino può ripetere in futuro. Non è necessario lodare ogni singolo tentativo né trasformare qualsiasi attività in una prova da valutare. Basta mostrare attenzione al processo, ai progressi e alle strategie utilizzate.

Anche raccontare i propri errori può essere utile. Un genitore può spiegare che una volta ha dovuto riprovare più volte per imparare qualcosa, mostrando che la difficoltà non è un’esperienza riservata ai bambini.

Il messaggio da trasmettere è semplice: non occorre riuscire immediatamente per essere capaci di imparare. La perseveranza non significa insistere a ogni costo, ma essere disponibili a provare un approccio diverso quando quello iniziale non funziona.

Le frasi da evitare quando un bambino si scoraggia

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Nel tentativo di motivare un figlio, si possono pronunciare parole che, pur senza intenzioni negative, aumentano la pressione.

«È facilissimo, perché non ci riesci?» Minimizza la difficoltà e può far sentire il bambino ancora più inadeguato.

Minimizza la difficoltà e può far sentire il bambino ancora più inadeguato. «Tuo fratello lo sa già fare.» Sposta l’attenzione sull’abilità degli altri invece che sui progressi personali.

Sposta l’attenzione sull’abilità degli altri invece che sui progressi personali. «Se ti impegnassi davvero, ci riusciresti.» Lascia intendere che la difficoltà dipenda soltanto dalla mancanza di volontà.

Lascia intendere che la difficoltà dipenda soltanto dalla mancanza di volontà. «Lascia stare, faccio io.» Può risolvere il problema nell’immediato, ma riduce lo spazio per sperimentare autonomia.

Alternative più utili sono «Proviamo a capire che cosa ti blocca», «Quale parte ti sembra più difficile?» e «Vuoi un indizio o preferisci riprovare da solo?».

Anche il tono conta: un incoraggiamento pronunciato con impazienza può essere percepito come una critica. Non serve trovare sempre la frase perfetta; conta soprattutto creare un clima in cui il bambino possa raccontare le proprie difficoltà senza temere di deludere chi gli vuole bene.

Quando il «non ci riesco» merita maggiore attenzione

Se la rinuncia è frequente, è importante osservare quando compare e in quali situazioni. Accade soltanto davanti ai compiti oppure anche nel gioco, nello sport e nelle relazioni? Il bambino si scoraggia soprattutto quando deve leggere, scrivere o fare calcoli? Teme di essere giudicato oppure sembra sopraffatto anche da attività che prima affrontava volentieri?

Queste domande possono aiutare genitori e insegnanti a distinguere una difficoltà occasionale da una fatica persistente che merita un approfondimento.

Se il bambino mostra sofferenza intensa, evita sistematicamente alcune attività, manifesta una forte paura di sbagliare o incontra ostacoli ricorrenti nell’apprendimento, è opportuno parlarne con gli insegnanti e, se necessario, con il pediatra o con un professionista dell’età evolutiva.

Non significa presumere che esista un disturbo: significa cercare di capire se siano necessarie spiegazioni diverse, strategie educative mirate o una valutazione delle difficoltà di apprendimento.

Imparare a riprovare è un percorso, non una gara

Aiutare un bambino a non arrendersi non significa insegnargli a sopportare qualsiasi fatica o a completare ogni attività a tutti i costi. Significa offrirgli gli strumenti per riconoscere le proprie emozioni, chiedere aiuto, cercare alternative e scoprire gradualmente che alcune capacità si sviluppano con l’esperienza.

I genitori non devono eliminare ogni ostacolo né trasformarsi in allenatori sempre pronti a correggere. Possono essere una presenza affidabile: vicina quando serve, capace di fare un passo indietro quando il bambino può provare da solo.

La prossima volta che un figlio dirà «non ci riesco», si potrà partire da una domanda semplice: «Che cosa possiamo provare a fare, un passo alla volta?».

Non è una promessa di successo immediato. È un modo per insegnare che una difficoltà non definisce chi siamo e che, anche quando la prima strada non funziona, vale la pena cercarne un’altra.