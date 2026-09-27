Dylan Dog compie 40 anni: una festa lunga un anno

🌐 Dylan Dog compie 40 anni e festeggia con iniziative in tutta Italia: dalla Dylan Dog Horror Night al nuovo albo celebrativo, fino al debutto teatrale con Dylan Dog Horror Show al Teatro Eliseo di Roma. Il personaggio creato da Tiziano Sclavi celebra il quarantennale con incontri, fumetti, allestimenti e uno spettacolo che dal 28 ottobre porterà per la prima volta l’Indagatore dell’Incubo sul palcoscenico.

Quarant’anni dopo il suo esordio, Dylan Dog continua a occupare un posto speciale nell’immaginario del fumetto italiano. Era il 26 settembre 1986 quando arrivava in edicola L’alba dei morti viventi, primo albo della serie ideata da Tiziano Sclavi per Sergio Bonelli Editore, con i disegni di Angelo Stano e la copertina di Claudio Villa.

Da quel momento l’Indagatore dell’Incubo ha attraversato generazioni di lettori, mescolando horror, ironia, mistero, sentimenti e inquietudini quotidiane. Un’identità che ha permesso al personaggio di andare oltre il semplice fumetto dell’orrore e di costruire, nel tempo, un universo narrativo riconoscibile.

Il quarantesimo anniversario arriva ora con un programma che punta proprio sulla varietà: pubblicazioni speciali, incontri con gli autori, eventi nelle librerie e fumetterie e, soprattutto, il primo spettacolo teatrale ufficiale dedicato a Dylan Dog.

Dylan Dog Horror Night, la festa arriva in 80 sedi

Il primo grande appuntamento del calendario è stato la Dylan Dog Horror Night, organizzata venerdì 25 settembre alla vigilia dell’anniversario ufficiale.

L’iniziativa ha coinvolto una selezione di 80 sedi tra librerie Ubik e fumetterie Funside distribuite in tutta Italia, trasformando il compleanno del personaggio in una celebrazione diffusa. Gli spazi sono stati allestiti con elementi dedicati all’universo dell’Indagatore dell’Incubo e, in una parte delle sedi, lettori e appassionati hanno potuto incontrare sceneggiatori e disegnatori che hanno contribuito alla storia della serie.

Il valore dell’appuntamento sta anche nella sua dimensione collettiva. Dylan Dog non viene celebrato soltanto come personaggio, ma come esperienza condivisa dai lettori.

In quarant’anni sono cambiate le generazioni, le modalità di consumo delle storie e lo stesso mercato editoriale, ma il rapporto tra Dylan e il suo pubblico è rimasto uno degli elementi centrali dell’anniversario.

Il 26 settembre arriva l’albo numero 481

La giornata del quarantesimo compleanno coincide anche con un appuntamento editoriale particolarmente atteso. Il 26 settembre 2026 arriva infatti in edicola Dylan Dog 481 – Prima che sia l’alba, scritto da Barbara Baraldi e disegnato da Davide Furnò.

L’albo è stato realizzato eccezionalmente a colori e viene proposto in una confezione sigillata che nasconde quale delle quattro copertine il lettore troverà all’interno. Le versioni sono firmate da Gianluca e Raul Cestaro, Angelo Stano, Claudio Villa e Corrado Roi.

La storia parte da un elemento tipicamente dylaniato: un misterioso diario che Dylan ritrova nella propria libreria e che sembra appartenergli, pur non ricordando di averlo mai scritto. Il racconto si sviluppa così intorno alla memoria, al destino e alla presenza della Morte, temi che appartengono da sempre alla mitologia del personaggio.

La celebrazione non si limita però all’edizione da edicola.

È disponibile anche un volume cartonato in bianco e nero, più ampio, che contiene la storia e otto pagine di fumetto inedite realizzate per questa speciale edizione. Il volume è uscito il 22 settembre.

A Milano una matinée speciale per i lettori

Proprio oggi, sabato 26 settembre, il quarantesimo anniversario viene celebrato anche al Bonelli Store di Milano con una matinée dedicata ai lettori.

L’appuntamento riunisce Michele Masiero, Barbara Baraldi, Davide Furnò e Angelo Stano, coinvolti nella presentazione dell’albo celebrativo. L’incontro è accompagnato dal cosiddetto “sbusto” delle copie acquistate, ovvero l’apertura della confezione che permette di scoprire quale copertina è stata inserita nell’albo.

È un dettaglio che racconta bene anche la dimensione collezionistica assunta dall’anniversario. Le quattro cover trasformano infatti l’uscita del numero 481 in un piccolo evento per gli appassionati, con differenti livelli di rarità.

Per chi sceglie invece il volume cartonato, è prevista anche una tote bag celebrativa, fino a esaurimento delle disponibilità.

Il grande appuntamento è al Teatro Eliseo di Roma

La parte più spettacolare delle celebrazioni arriverà però in autunno con Dylan Dog Horror Show, la prima produzione teatrale di Sergio Bonelli Editore dedicata all’Indagatore dell’Incubo.

Lo spettacolo debutterà al Teatro Eliseo di Roma il 28 ottobre 2026, con anteprime speciali già dal 22 ottobre. La regia è di Valter Malosti, mentre il progetto teatrale nasce dalla collaborazione tra Tiziano Sclavi e Nicola Russo.

L’operazione porta per la prima volta sul palcoscenico l’universo narrativo di Dylan Dog, trasformando in spettacolo dal vivo personaggi, atmosfere e suggestioni costruiti in quarant’anni di fumetti.

Ma c’è un altro elemento che rende particolarmente significativa questa scelta.

L’Eliseo riapre con l’Indagatore dell’Incubo

Il debutto di Dylan Dog coincide con la riapertura del Teatro Eliseo, rimasto chiuso dal 2020.

Il ritorno dell’attività teatrale dello storico spazio romano e il debutto dell’Indagatore dell’Incubo vengono quindi legati all’interno dello stesso progetto. Per l’occasione, anche il foyer sarà trasformato in un ambiente immersivo ispirato al mondo di Dylan, con installazioni e ambientazioni pensate per accompagnare gli spettatori prima dell’ingresso in sala.

L’idea è quella di far entrare il pubblico nella “Casa di Dylan Dog”, ampliando l’esperienza oltre i confini dello spettacolo.

Non soltanto una rappresentazione teatrale, dunque, ma un percorso nel quale teatro, immagini, musica e atmosfera horror dialogano tra loro.

Il cast di Dylan Dog Horror Show

A interpretare Dylan Dog sarà Gabriele Graham Gasco, mentre Loris Fabiani vestirà i panni di Groucho.

Nel cast figurano inoltre Marit Nissen come Veronika, Ida Marinelli nel ruolo di Madame Trelkovski, Danilo Nigrelli nei panni di un demone multipersonalità e Antonino Iuorio in quelli dell’Ispettore Bloch.

Completano il cast Dario Battaglia come Xabaras, Camilla Nigro nel ruolo di Bree Daniels, Beatrice Vecchione come Lillie Connolly, Annamaria Troisi nei panni di Morgana e Sofia Fusciani in quelli di Anna Never.

In scena saranno presenti anche diversi performer, mentre la componente musicale sarà affidata a un power trio composto da Paolo Spaccamonti alla chitarra, Luca Cavina al basso e Jacopo Battaglia alla batteria.

Il risultato annunciato è quindi un progetto che non vuole limitarsi a riprodurre il fumetto sul palcoscenico, ma utilizzare gli strumenti del teatro per reinterpretarne l’immaginario.

Quarant’anni di Dylan Dog: perché il personaggio continua a cambiare

Il calendario delle celebrazioni racconta anche un’altra caratteristica fondamentale di Dylan Dog: la capacità di cambiare linguaggio senza abbandonare i propri elementi distintivi.

Nato sulla carta nel 1986, il personaggio arriva oggi in un teatro, mentre il suo anniversario viene celebrato contemporaneamente attraverso fumetterie, librerie, pubblicazioni speciali e iniziative dedicate alla comunità dei lettori.

È una traiettoria che riflette la particolare natura dell’Indagatore dell’Incubo. Dylan è certamente legato all’orrore, ma le sue storie hanno spesso utilizzato il fantastico per parlare di paure molto umane: solitudine, memoria, amore, perdita, alienazione e rapporto con la morte.

È probabilmente anche questa stratificazione ad aver permesso al personaggio di attraversare quattro decenni senza rimanere confinato a una singola epoca.

Dal fumetto al teatro, una nuova vita per l’Indagatore dell’Incubo

Il quarantesimo anniversario non si esaurisce dunque nella celebrazione nostalgica di un personaggio nato negli anni Ottanta.

Il programma costruisce un ponte tra la memoria del primo albo e una nuova fase dell’universo di Dylan Dog. Da una parte ci sono le copertine storiche, gli autori che hanno contribuito alla serie e il rapporto con i lettori di lunga data. Dall’altra arrivano il teatro, l’esperienza immersiva e nuove forme di incontro con il pubblico.

Il passaggio dal fumetto al palcoscenico rappresenta il momento più evidente di questa trasformazione. Dylan Dog esce dalla pagina e diventa corpo, voce, musica e spazio teatrale, senza rinunciare ai personaggi e alle atmosfere che ne hanno costruito l’identità.

E il calendario non si chiude con il debutto romano. Le celebrazioni proseguiranno nei prossimi mesi con nuove pubblicazioni e ulteriori iniziative dedicate ai quarant’anni dell’Indagatore dell’Incubo.

A quarant’anni da quella prima alba del 1986, la storia di Dylan Dog continua così a muoversi tra carta e palcoscenico, tra l’orrore e l’ironia, tra la memoria dei lettori storici e la curiosità delle nuove generazioni. Il suo compleanno diventa soprattutto l’occasione per dimostrare che un personaggio nato in edicola può ancora trovare nuovi modi per raccontare l’incubo.