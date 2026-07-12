Milano, propaganda suprematista: tre giovani indagati

🌐 Propaganda suprematista: tre giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano per presunta propaganda e istigazione a delinquere aggravate da motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L’indagine, sviluppata dalla Polizia Postale e dalla Digos, ha portato a perquisizioni in tre città italiane e al sequestro di dispositivi informatici, materiale propagandistico e altri oggetti ritenuti utili agli accertamenti. Gli investigatori contestano la diffusione online di contenuti di matrice suprematista e antisemita e l’emersione, nelle conversazioni analizzate, di presunti intenti violenti. Le persone coinvolte sono indagate e, come previsto dall’ordinamento italiano, valgono la presunzione di innocenza e le garanzie difensive fino a un’eventuale sentenza definitiva.

Operazione a Milano contro la propaganda d’odio sul web

La diffusione di contenuti estremisti attraverso le piattaforme digitali continua a rappresentare una delle principali sfide per gli investigatori impegnati nel contrasto ai fenomeni di radicalizzazione online. È in questo contesto che si inserisce l’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano, culminata con una serie di perquisizioni eseguite nei confronti di tre giovani, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, residenti in diverse province italiane.

L’operazione, denominata “Militia”, ha interessato Roma, Savona e Caserta, dove gli agenti della Polizia Postale e della Digos hanno eseguito i decreti di perquisizione emessi dall’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento per propaganda e istigazione a delinquere aggravate da finalità di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Secondo gli investigatori, l’attività dei tre indagati si sarebbe sviluppata prevalentemente attraverso la rete, con particolare riferimento a canali di messaggistica istantanea e gruppi virtuali utilizzati per la diffusione di contenuti ideologici estremisti.

Le accuse: propaganda online e presunti messaggi di incitamento

Al centro dell’indagine vi sono le modalità con cui sarebbero stati diffusi contenuti riconducibili a ideologie suprematiste, antisemite e ultranazionaliste.

Gli investigatori ritengono che gli indagati utilizzassero soprattutto Telegram per condividere messaggi, immagini, documenti e materiale di propaganda destinati a una comunità di utenti accomunati dalla stessa impostazione ideologica.

L’ipotesi accusatoria sostiene inoltre che, nel corso delle conversazioni analizzate, sarebbero emersi manifesti intenti violenti, accompagnati da riferimenti all’utilizzo di armi e alla possibilità di ricorrere alla violenza come strumento di affermazione delle proprie convinzioni.

Si tratta di elementi che saranno oggetto di ulteriori verifiche nel prosieguo delle indagini e che dovranno essere valutati nel contraddittorio tra accusa e difesa.

Il ruolo della Procura di Milano e delle forze investigative

L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, mentre sul piano operativo hanno lavorato il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia, il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e le articolazioni territoriali della Digos.

L’attività investigativa ha richiesto competenze specifiche nell’analisi dei dati digitali, nella ricostruzione delle comunicazioni online e nell’individuazione dei profili ritenuti riconducibili agli indagati.

Negli ultimi anni il contrasto ai fenomeni di radicalizzazione via Internet è diventato uno dei settori più delicati dell’attività delle forze di polizia, chiamate a distinguere tra manifestazioni di pensiero, pur estreme, e condotte che possono integrare fattispecie penalmente rilevanti.

Le perquisizioni in tre città italiane

Le operazioni sono scattate nelle prime ore della mattina del 9 luglio, interessando contemporaneamente tre diverse province.

L’obiettivo delle perquisizioni era acquisire elementi utili alla ricostruzione dell’attività contestata e verificare la presenza di materiale informatico o documentale che potesse confermare o smentire le ipotesi investigative.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro di numerosi supporti digitali che saranno sottoposti ad analisi forense per recuperare eventuali conversazioni, file, immagini e documenti utili all’indagine.

L’esame dei dispositivi elettronici rappresenta spesso una delle fasi più importanti nelle inchieste che riguardano la propaganda online, poiché consente di ricostruire cronologia, contatti e modalità di diffusione dei contenuti.

Cosa è stato sequestrato durante l’operazione

Nel corso delle perquisizioni gli investigatori hanno sequestrato:

computer e dispositivi informatici ;

; telefoni cellulari e supporti di memoria;

e supporti di memoria; armi a salve ;

; repliche softair ;

; manganelli ;

; coltelli ;

; bandiere e simboli riconducibili all’ideologia contestata;

riconducibili all’ideologia contestata; libri, manoscritti e materiale propagandistico.

Il sequestro non implica automaticamente che ogni oggetto costituisca prova di reato. Saranno gli approfondimenti tecnici e le successive valutazioni dell’autorità giudiziaria a stabilire l’eventuale rilevanza probatoria del materiale acquisito.

L’indagine nasce da un’inchiesta precedente

Uno degli aspetti più significativi dell’operazione riguarda l’origine dell’attività investigativa.

Secondo quanto emerso, gli accertamenti che hanno portato alle nuove perquisizioni derivano anche dall’analisi del materiale sequestrato nell’ambito di una precedente indagine avviata nel 2024, nella quale erano state coinvolte dodici persone per ipotesi di reato analoghe.

L’esame dei dati raccolti nel corso di quella attività avrebbe consentito agli investigatori di individuare nuovi contatti, ulteriori canali di comunicazione e profili ritenuti di interesse investigativo.

È una dinamica frequente nelle inchieste informatiche: l’analisi approfondita dei dispositivi sequestrati può infatti far emergere collegamenti con altri utenti o gruppi attivi sulla rete.

Telegram e la diffusione dei contenuti estremisti

Negli ultimi anni Telegram è diventata una delle piattaforme più utilizzate da gruppi estremisti di diversa matrice.

Le caratteristiche del servizio, come la possibilità di creare canali, gruppi numerosi e sistemi di comunicazione rapida, lo rendono uno strumento frequentemente monitorato dagli investigatori quando emergono sospetti di propaganda organizzata.

Nel caso dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano, gli investigatori ritengono che proprio attraverso tali strumenti sarebbero stati diffusi contenuti riconducibili alle ideologie contestate.

Secondo gli accertamenti, alcuni dei canali utilizzati dagli indagati sarebbero stati chiusi in passato dalle piattaforme per presunte violazioni delle rispettive regole di utilizzo.

Il delicato confine tra libertà di espressione e reati d’odio

Le indagini su casi di propaganda estremista pongono inevitabilmente una questione giuridica di particolare rilievo.

Da un lato, la Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero; dall’altro, l’ordinamento italiano punisce le condotte che consistono nella propaganda fondata sull’odio o sulla superiorità razziale, nonché l’istigazione a commettere atti discriminatori o violenti per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Per questo motivo ogni procedimento richiede un’attenta valutazione del contenuto dei messaggi, del contesto in cui sono stati diffusi, delle finalità perseguite e dell’effettiva capacità di incitare alla commissione di reati.

La distinzione tra opinioni, pur radicali, e condotte penalmente rilevanti rappresenta uno degli aspetti più complessi nelle indagini che riguardano la comunicazione online.

L’importanza dell’analisi forense dei dispositivi

Dopo il sequestro, la fase investigativa entra in uno dei momenti più delicati.

Esperti di informatica forense procederanno infatti all’estrazione e alla conservazione dei dati contenuti nei dispositivi elettronici, adottando procedure che garantiscano l’integrità delle prove digitali.

L’obiettivo sarà verificare:

eventuali conversazioni;

documenti archiviati;

cronologia delle comunicazioni;

collegamenti con altri utenti;

modalità di diffusione dei contenuti.

Questa attività richiede tempi spesso lunghi e rappresenta uno degli elementi fondamentali per l’eventuale sviluppo dell’inchiesta.

I prossimi passi dell’indagine

L’inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari.

Gli elementi raccolti dovranno essere analizzati dagli investigatori e valutati dalla Procura, che deciderà se richiedere ulteriori approfondimenti o assumere le determinazioni previste dal codice di procedura penale.

Nel frattempo gli indagati avranno la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti di difesa, presentare memorie, nominare consulenti e fornire la propria versione dei fatti.

Come in ogni procedimento penale, l’iscrizione nel registro degli indagati non equivale a un’affermazione di responsabilità e non anticipa l’esito del giudizio.

Radicalizzazione online, un fenomeno che continua a preoccupare

L’operazione coordinata dalla Procura di Milano conferma come la radicalizzazione attraverso Internet continui a rappresentare una delle principali aree di attenzione per magistratura e forze dell’ordine.

La velocità con cui contenuti estremisti possono circolare sui social network e sulle piattaforme di messaggistica rende sempre più complesso il lavoro investigativo, soprattutto quando le comunicazioni avvengono in ambienti chiusi o attraverso canali riservati.

Parallelamente, il sistema giudiziario è chiamato a garantire il delicato equilibrio tra il contrasto ai reati d’odio, la tutela della sicurezza pubblica e il rispetto delle garanzie previste dallo Stato di diritto.

L’indagine milanese si inserisce proprio in questo scenario: un’attività investigativa rivolta ad accertare se le condotte contestate abbiano oltrepassato il confine della libera manifestazione del pensiero per assumere rilievo penale. Saranno gli sviluppi dell’inchiesta e l’eventuale vaglio dell’autorità giudiziaria a stabilire le responsabilità dei soggetti coinvolti, nel pieno rispetto del principio della presunzione di innocenza, che accompagna ogni persona fino a una sentenza definitiva.