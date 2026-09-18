Il Giusto Sentiero 2026 a Nemi: due giorni tra Lazio, Roma ed Europa

🌐 Il Giusto Sentiero 2026 arriva alla quarta edizione con due giornate di incontri e confronti a Nemi, in provincia di Roma. Venerdì 18 e sabato 19 settembre, in Piazza Roma, Terrazza Byron, esponenti delle istituzioni nazionali, regionali ed europee, parlamentari e amministratori locali si confronteranno su Lazio, Roma Capitale, Comuni, politiche sociali, Europa e futuro dei territori.

L’iniziativa è promossa dalla Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d’Italia e fa riferimento al percorso politico di Luciano Ciocchetti, deputato e vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera. Il sito ufficiale di Ciocchetti conferma le date del 18 e 19 settembre 2026 e mette a disposizione il programma della manifestazione.

Il Giusto Sentiero 2026: oggi l’apertura a Nemi

I lavori prendono il via venerdì 18 settembre alle ore 15, con il saluto del sindaco di Nemi Alberto Bertucci.

Il primo confronto sarà dedicato al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervistato dal direttore dell’agenzia Adnkronos Davide Maria Desario, dopo l’introduzione del consigliere regionale Edy Palazzi.

La giornata proseguirà alle 16.30 con il panel “No slogan: risultati concreti: stabilità, occupazione, importanti riforme del Governo Meloni”, moderato da Dario Martini, caporedattore politico de Il Tempo. Al confronto sono annunciati Francesco Filini, Paolo Trancassini, Marco Silvestroni, Fabio Rampelli e Luciano Ciocchetti.

Il programma ufficiale conferma dunque una prima giornata concentrata sui temi dell’azione di governo, delle politiche regionali e del rapporto tra istituzioni e territorio.

Da Nemi a Bruxelles: il confronto sull’Europa

Alle 17.30 spazio al rapporto tra Italia ed Europa con l’incontro “Da Nemi a Bruxelles; l’Europa facile facile”.

A confrontarsi saranno gli europarlamentari Antonio Giordano, Nicola Procaccini e Antonella Sberna, in un appuntamento dedicato al ruolo delle istituzioni europee e alle ricadute delle politiche comunitarie sui territori. L’incontro è curato da ECR Party, come indicato nel programma diffuso dagli organizzatori.

Il tema europeo rappresenta così uno dei livelli del programma, accanto alle questioni regionali, nazionali e amministrative.

I Comuni della provincia di Roma al centro del confronto

La prima giornata prosegue alle 18.30 con il panel “I Comuni al centro: risorse, governance e riforme per i territori della Città Metropolitana di Roma Capitale”.

L’incontro sarà introdotto da Silvia Viti, vicesindaco di Olevano Romano, e moderato da Stefano Cacciotti, consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale e sindaco di Carpineto.

Sono stati invitati amministratori e rappresentanti di numerosi Comuni della provincia di Roma, tra cui Nemi, Albano, Ardea, Marino, Ariccia, Arsoli, Cave, Fonte Nuova, Genzano, Gorga, Lanuvio, Montelibretti, Palombara, Rocca di Papa, Segni, Subiaco, Tivoli e Velletri.

Il confronto sposta quindi l’attenzione dalle istituzioni nazionali ed europee alla dimensione quotidiana delle amministrazioni locali, affrontando temi come risorse, governance e riforme.

Sabato 19 settembre: servizi sociali, Roma e periferie

La seconda giornata del Giusto Sentiero 2026 comincerà sabato 19 settembre alle 10 con un approfondimento dedicato agli investimenti nei servizi sociali e socio-sanitari e alle politiche per l’inclusione.

Laura Nolfi introdurrà l’intervista a Massimiliano Maselli, condotta dal giornalista de Il Messaggero Fernando Magliaro.

Alle 11 il programma si concentrerà invece su Roma Capitale con l’incontro “Roma Capitale: dal centro alle periferie, la voce dei Municipi”. Interverranno i consiglieri municipali Patrizio Placidi, Marco Guercioni, Antonio Villino, Gino Alleori, Giuseppe Conforzi, Marco Palma e Carlo Mattia, con introduzione di Antonella Tancredi.

Roma Capitale e il rapporto con i territori

Alle 11.30 è previsto un ulteriore confronto sul tema “Roma Capitale: dal centro alle periferie”, moderato dal direttore de Il Tempo Daniele Capezzone.

Al dibattito parteciperanno Luciano Ciocchetti, Francesca Barbato, consigliera di Roma Capitale, e Marco Perissa.

Il tema del rapporto tra centro e periferie si inserisce così nel quadro più ampio della manifestazione, che mette in relazione le politiche della Capitale con quelle dei Comuni dell’area metropolitana.

Galeazzo Bignami tra gli appuntamenti conclusivi

Alle 12.30 è prevista l’intervista di Daniele Capezzone a Galeazzo Bignami, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. Nel programma della manifestazione è inoltre indicata la presenza del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

Tra gli altri esponenti istituzionali annunciati figurano il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e gli europarlamentari Nicola Procaccini, Antonio Giordano e Antonella Sberna.

Luciano Ciocchetti: “Il cammino fatto e il futuro da costruire”

Presentando l’edizione 2026, Luciano Ciocchetti ha descritto il doppio appuntamento come un’occasione di incontro e confronto sulle sfide dei prossimi anni.

Nella dichiarazione diffusa dagli organizzatori, Ciocchetti ha sottolineato il significato del titolo della manifestazione e ha collegato il percorso dell’iniziativa alla necessità, secondo la sua prospettiva politica, di continuare a lavorare sul territorio. Ha inoltre espresso una valutazione positiva sull’operato del Governo guidato da Giorgia Meloni, collegandola alla continuità dell’esecutivo. Si tratta, in questo caso, di una posizione politica espressa dall’organizzatore, riportata nel comunicato di presentazione dell’evento.

Due giornate tra Governo, Regione, Europa e amministrazioni locali

Il programma di Il Giusto Sentiero 2026 attraversa diversi livelli istituzionali: dal Governo e dal Parlamento alla Regione Lazio, dal Parlamento europeo alla Città Metropolitana di Roma Capitale, fino ai Comuni.

I temi indicati comprendono occupazione, riforme, politiche sociali e socio-sanitarie, inclusione, governance degli enti locali, rapporto tra Roma e periferie, politiche europee e sviluppo dei territori.

La scelta di Nemi come sede lega quindi il confronto politico nazionale ed europeo alla dimensione territoriale dei Castelli Romani e della provincia di Roma.

Il programma e gli orari dell’evento

L’appuntamento si svolge in Piazza Roma, Terrazza Byron, a Nemi.

Venerdì 18 settembre

15.00 – Apertura e saluti istituzionali

– Apertura e saluti istituzionali 15.00 – Confronto con Francesco Rocca

– Confronto con Francesco Rocca 16.30 – Governo, stabilità, occupazione e riforme

– Governo, stabilità, occupazione e riforme 17.30 – Italia ed Europa

– Italia ed Europa 18.30 – Comuni, risorse e governance territoriale

Sabato 19 settembre