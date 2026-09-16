12:48 am, 16 Settembre 26 calendario

“Dov’è la Fiesta?” arriva a Milano – I lettori di Metro gratis in sala

Di: Redazione Metro

“Dov’è la Fiesta?” arriva in città: richiedi il tuo invito gratuito valido per 2 persone!

Un regalo speciale riservato ai lettori di Metro : l’arrivo al cinema dell’attesissimo film “Dov’è la fiesta?” viene celebrato nella nostra città con una proiezione speciale.

Il 17 settembre 2026 è arrivato sul grande schermo “Dov’è la Fiesta?”.

Regia di Niccolò Gentili, soggetto e sceneggiatura di Lisa Nur Sultan e Niccolò Gentili, interpretato da un cast straordinario che vede protagonisti Francesco Carril e Linda Caridi, affiancati da Giorgio Tirabassi,  distribuita da Vision Distribution e prodotta da Antonio Celsi, Annamaria Morelli, Giustino De Luca e Francesca Cualbu.

Una produzione di Elsinore Film, The Apartment (società del gruppo Fremantle) e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

L’appuntamento per vivere questo evento nazionale solo per Te in esclusiva per Metro sul grande schermo è fissato per due, imperdibili date nella nostra città in due cinema:

il 21/09/26 alle ore 19.30

presso il cinema Uci Cinemas  Bicocca – Milano

il 23/09/2026 alle ore 20,30

presso il cinema Notorious Merlata Bloom– Milano

 

Sinossi:

Leo e Irene si frequentano da tre mesi, dopo un colpo di fulmine in tangenziale. Ma non hanno ancora affrontato quel momento, quello in cui ci si chiede: “Noi due cosa siamo?”.

Proprio la sera in cui, finalmente, si vedono per parlarne, a lui rubano la macchina nuova sotto casa di lei. Fiesta finita.

Un furto che li catapulterà in una settimana concitata e folle, tra commissariati, assicurazioni, uffici pratiche auto, coinquilini, guardie, ladri, padri e suore. La settimana in cui persero una macchina ma –forse – trovarono l’amore.

 “Guarda il trailer” https://www.youtube.com/watch?v=Su-LYJvxGMA

E tu…sai dov’è la fiesta?

C’è un modo per scoprirlo:

Richiedere l’invito è semplicissimo, ma i posti sono limitati. L’invito è valido per 2 persone ed è disponibile fino a esaurimento dei posti in sala.

Ecco i passaggi da seguire per ricevere il tuo invito:

  1. Clicca QUI: (fiestatour.it) per aprire la piattaforma ufficiale di prenotazione.
  2. Scegli la tua città: Seleziona il cinema della tua città.
  3. Registrati: Inserisci i tuoi dati per completare la richiesta ed accertati di aver inserito l’indirizzo mail corretto prima di dare invio.
  4. Ricevi la conferma: Una volta completata la procedura, riceverai via mail la conferma ufficiale con l’invito valido per due persone.

Prenota subito il tuo invito e preparati a scoprire dove si nasconde la vera fiesta! Ti aspettiamo

16 Settembre 2026 ( modificato il 15 Settembre 2026 | 17:14 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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