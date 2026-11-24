🌐 Il Rhine Group unisce Mario Draghi, Patrick Collison, economisti e imprenditori per sostenere la competitività europea. Al centro innovazione, investimenti e riforme: un progetto di confronto, non un organismo decisionale dell’Unione.

Una piattaforma tra istituzioni e impresa

Portare allo stesso tavolo chi studia la crescita, chi costruisce imprese e chi conosce le istituzioni europee. È la formula del Rhine Group, l’iniziativa fondata da Mario Draghi e Patrick Collison per affrontare il divario competitivo del continente. Presentata nell’agosto 2026, la piattaforma mette insieme esponenti dell’economia, della ricerca e delle politiche pubbliche: l’obiettivo dichiarato è trasformare il confronto sulle difficoltà europee in proposte utili alle riforme.

I due fondatori ne condividono la presidenza. Draghi porta l’esperienza alla guida della Banca centrale europea, dal 2011 al 2019, e del governo italiano, dal 2021 al 2022. Collison è cofondatore e amministratore delegato di Stripe, società che sviluppa infrastrutture finanziarie per il commercio online. La direzione esecutiva è affidata all’economista spagnolo Luis Garicano, docente alla London School of Economics ed ex europarlamentare.

L’allarme riguarda anche sanità e pensioni

Il manifesto del gruppo parte da una diagnosi severa: l’Europa rischia di perdere progressivamente la capacità economica necessaria a sostenere il proprio modello sociale. Non parla soltanto di aziende tecnologiche o di quote di mercato. Collega la crescita alla possibilità di finanziare difesa, sanità pubblica, pensioni, istruzione, investimenti climatici e protezioni per chi perde il lavoro. È uno scenario prospettato dai promotori, non la descrizione di un esito inevitabile.

A sostegno dell’allarme, il Rhine Group afferma che soltanto quattro delle cinquanta maggiori imprese tecnologiche mondiali sono europee. Il dato va letto come un indicatore riportato dal gruppo, senza trasformarlo in una graduatoria universale indipendente dai criteri adottati. Il manifesto richiama inoltre una concorrenza cinese più intensa e un contesto commerciale americano più protezionistico, giudicando meno favorevole l’ambiente esterno sul quale l’Europa aveva costruito parte della propria prosperità.

Il rapporto Draghi resta il punto di partenza

La cornice è quella del rapporto Il futuro della competitività europea, pubblicato il 9 settembre 2024 su incarico della Commissione europea. Il documento affronta il rallentamento della produttività, le pressioni demografiche, i costi dell’energia e la concorrenza internazionale. La questione non è soltanto generare nuove idee: è creare le condizioni perché ricerca e innovazione diventino investimenti, produzione e crescita duratura all’interno dell’economia europea.

Una delle cifre centrali di quel lavoro è il fabbisogno stimato di 750-800 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi ogni anno. Non si tratta del bilancio del Rhine Group, né di un finanziamento già approvato dalle istituzioni. È una valutazione della dimensione dello sforzo necessario per gli obiettivi individuati dal rapporto. Confondere quella stima con risorse disponibili significherebbe scambiare una diagnosi economica per una decisione di spesa.

L’iniziativa si inserisce in un percorso istituzionale già avviato, non in uno spazio completamente vuoto. La Commissione indica che diverse raccomandazioni del rapporto sono confluite nei propri orientamenti politici e nelle lettere di incarico ai commissari. Il 16 settembre 2025 Ursula von der Leyen e Draghi hanno aperto una conferenza dedicata ai progressi nell’attuazione. Il nuovo gruppo si colloca accanto a questo processo di elaborazione delle politiche europee.

Chi partecipa al confronto

L’elenco ufficiale dei membri combina competenze accademiche, tecnologiche e finanziarie. Tra gli italiani figurano Andrea Pignataro, fondatore e amministratore delegato di ION Group, e Luca Ferrari, cofondatore e amministratore delegato di Bending Spoons. Sono presenti anche l’economista Lucrezia Reichlin, docente alla London Business School, e Vittorio Colao, indicato come vicepresidente per l’area EMEA di General Atlantic. Non è dunque una compagine composta esclusivamente da economisti.

Sul versante internazionale compaiono, tra gli altri, Tobi Lütke di Shopify, Sebastian Siemiatkowski di Klarna, Michael Miebach di Mastercard e Xavier Niel di Iliad. Nel mondo accademico figurano Bengt Holmström, Philippe Aghion e Beatrice Weder di Mauro. La composizione accosta così chi analizza produttività e innovazione a chi gestisce aziende, infrastrutture commerciali e investimenti: è questa pluralità di esperienze a caratterizzare il progetto.

La rappresentanza geografica è stata oggetto di attenzione già nelle prime settimane. Il 7 settembre 2026 è stato documentato l’ingresso di Luciana Lixandru, Iryna Terekh, Stefanie Stantcheva e Piotr Dabkowski, dopo critiche sulla limitata presenza dell’Europa centro-orientale. È un ampliamento concreto della rete, da distinguere però dalla prova che tutte le sensibilità economiche e territoriali europee siano rappresentate.

Documenti preparatori e discussioni senza attribuzione

Il metodo annunciato prevede ricerche distribuite prima degli incontri e discussioni secondo la Chatham House Rule. La regola permette di utilizzare le informazioni ricevute, ma vieta di rivelare l’identità e l’affiliazione di chi interviene e degli altri partecipanti. Non equivale quindi a un divieto assoluto di far circolare le idee emerse: la protezione riguarda la loro attribuzione personale.

Per il lettore, questa distinzione conta: un documento pubblico del gruppo e una posizione individuale non sono automaticamente la stessa cosa. La regola è concepita per favorire discussioni aperte, consentendo ai partecipanti di confrontarsi senza l’attribuzione esterna dei singoli interventi. La stessa Chatham House precisa che può essere adottata da organizzazioni di qualsiasi settore e che non richiede di svolgere gli incontri nella propria sede.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.