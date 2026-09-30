Doc 4, Luca Argentero torna : cosa succede nella nuova stagione

🌐 Doc – Nelle tue mani torna su Rai 1 con la quarta stagione: da giovedì 1 ottobre 2026, Luca Argentero riprende il ruolo di Andrea Fanti in 16 nuovi episodi, distribuiti in otto prime serate. Al suo fianco tornano Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Sara Lazzaro e gli altri protagonisti della serie, mentre nuovi personaggi arrivano a cambiare gli equilibri del Policlinico Ambrosiano. Questa volta, però, il nemico di Doc non è soltanto una malattia: è un intero sistema ospedaliero che sembra aver dimenticato il valore dell’ascolto.

Doc 4, quando inizia la nuova stagione su Rai 1

L’appuntamento è fissato per giovedì 1 ottobre in prima serata su Rai 1, con la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. La serie sarà disponibile anche su RaiPlay e sarà composta da 16 episodi da 50 minuti, trasmessi nell’arco di otto prime serate.

La produzione è firmata da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Alla regia ci sono Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda.

Al centro resta Luca Argentero, che torna a vestire i panni del dottor Andrea Fanti, il medico diventato uno dei personaggi più riconoscibili della fiction italiana contemporanea.

Ma il ritorno di Doc non coincide con un semplice ritorno alla normalità.

Quando Andrea rientra all’Ambrosiano, trova infatti un ospedale profondamente cambiato.

E anche lui, nel frattempo, è cambiato.

Andrea Fanti torna dopo più di un anno

Alla fine della terza stagione, Andrea aveva scelto di allontanarsi temporaneamente dall’ospedale per stare accanto ad Agnese, la sua ex moglie, alle prese con una grave malattia.

È trascorso poco più di un anno.

Quando Fanti torna al reparto di Medicina Interna, però, scopre che la situazione è molto diversa da quella che aveva lasciato. L’ospedale è alle prese con difficoltà economiche e con una nuova organizzazione che punta a rendere più efficiente la struttura attraverso tagli a personale, risorse e posti letto.

È proprio qui che nasce il nuovo conflitto narrativo.

Andrea è un medico che ha costruito il proprio modo di lavorare sull’idea che curare una persona significhi prima di tutto ascoltarla.

Il nuovo sistema, invece, sembra chiedere soprattutto numeri, velocità e sostenibilità economica.

Due visioni apparentemente inconciliabili.

Giulia Giordano è diventata primario

Tra le principali novità che Andrea trova al suo ritorno c’è Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli.

Giulia non è più soltanto la collega e la persona con cui Andrea ha condiviso una parte importante della propria storia: è diventata primario di Medicina Interna.

La promozione, però, arriva in un momento tutt’altro che semplice.

Giulia eredita infatti un reparto con i conti in rosso e deve confrontarsi con le richieste del nuovo direttore sanitario Stefano Campigli, incaricato di intervenire sui bilanci dell’Ambrosiano.

La posizione di Giulia è quindi estremamente delicata.

Da una parte c’è la necessità di far funzionare un ospedale in difficoltà. Dall’altra c’è la responsabilità nei confronti dei medici, degli infermieri e soprattutto dei pazienti.

Andrea, dal canto suo, non sembra disposto ad accettare compromessi sulla propria idea di medicina.

Ed è inevitabile che questo finisca per creare una frattura anche con Giulia.

La nuova battaglia di Doc: più medici, infermieri e letti

Il cuore della quarta stagione è dunque una nuova battaglia.

Andrea ritiene che per curare meglio i pazienti servano più medici, più infermieri e più posti letto, mentre la direzione dell’ospedale deve affrontare un problema economico che rende proprio queste richieste particolarmente difficili da sostenere.

Non è soltanto uno scontro professionale.

Per Fanti, infatti, l’Ambrosiano rappresenta qualcosa di molto più personale.

È il luogo nel quale ha ricostruito la propria identità dopo il trauma che gli aveva cancellato dodici anni di memoria. È il luogo nel quale ha imparato nuovamente a essere medico e nel quale ha costruito nuovi rapporti.

Tornare significa quindi confrontarsi con una realtà che non assomiglia più a quella che aveva lasciato.

Lo ha spiegato lo stesso Argentero: Andrea trova un ospedale che non riconosce più e deve contemporaneamente cercare di ricomporre ciò che ha perduto nella propria vita.

Il passato che Andrea non riesce a lasciare andare

La nuova stagione non sarà soltanto una storia di conti, turni e decisioni amministrative.

Dietro la battaglia professionale di Andrea c’è infatti un conflitto personale.

Il tentativo di riportare il reparto alla situazione precedente nasconde anche il desiderio di ricostruire il passato.

Andrea non accetta facilmente che le cose siano cambiate.

Giulia è diventata primario. I colleghi hanno intrapreso nuove strade. L’organizzazione dell’ospedale è mutata. Persino il modo in cui Andrea guarda se stesso è diverso.

La sua ostinazione a difendere il vecchio modello di reparto può quindi essere letta anche come il tentativo di recuperare una parte della propria vita.

È una delle linee narrative più interessanti della stagione: quanto possiamo cambiare senza perdere ciò che siamo stati?

Un nuovo specializzando al fianco di Doc

A complicare ulteriormente la situazione arriva Matteo, un nuovo specializzando descritto come idealista e profondamente motivato.

Tra Andrea e Matteo nasce una relazione professionale particolare.

Il giovane medico sembra rappresentare, per certi versi, una versione più giovane di quella stessa idea di medicina nella quale Fanti continua a credere.

Entrambi condividono la convinzione che il paziente non possa essere ridotto a un numero o a una cartella clinica.

Ma Matteo arriva in un ospedale nel quale le regole sono cambiate.

La sua presenza permette quindi alla serie di mettere a confronto l’entusiasmo di chi entra nella professione e il disincanto di chi ha già conosciuto i suoi compromessi.

E proprio insieme a Matteo, Andrea finirà coinvolto in un’altra vicenda destinata ad attraversare la stagione.

Le morti sospette trasformano Doc in un medical crime

La quarta stagione introduce infatti una componente più vicina al medical crime.

All’interno dell’Ambrosiano si verificano alcune morti sospette e Andrea e Matteo iniziano a chiedersi se dietro quegli episodi possa esserci qualcosa di più di una tragica coincidenza.

Le domande diventano sempre più inquietanti.

C’è un responsabile che agisce deliberatamente all’interno dell’ospedale?

Oppure le morti sono collegate alle conseguenze della nuova gestione e ai tagli imposti alla struttura?

Una delle ipotesi che emergono riguarda proprio la possibilità che qualcuno stia sfruttando la situazione dell’ospedale per ridurre ulteriormente i costi.

La serie introduce così una componente investigativa che si intreccia con il tradizionale racconto medico e sentimentale di Doc.

Non si tratta quindi soltanto di capire come curare i pazienti.

Questa volta bisognerà anche capire di chi ci si può fidare.

Il cast di Doc 4 tra ritorni e nuovi ingressi

Accanto a Luca Argentero tornano numerosi volti ormai familiari al pubblico.

Nel cast figurano Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni, insieme ad Alessandro Piavani e Gabriele Falsetta.

La quarta stagione introduce inoltre nuovi interpreti e nuovi personaggi.

Tra le novità c’è Cristina Marino, che entra nella serie nel ruolo di una dottoressa a gettone. La sua presenza ha attirato particolare attenzione anche perché l’attrice è la moglie di Luca Argentero: per la coppia si tratta quindi di un incontro professionale sul set di una serie nella quale Argentero è protagonista da anni.

Tra le altre new entry sono state annunciate Irene Ferri, Sara Mondello e Andrea Pennacchi, insieme ai nuovi personaggi destinati a modificare gli equilibri dell’Ambrosiano.

Luca Argentero: “Mi sono commosso”

Il ritorno di Andrea Fanti sembra avere avuto un forte impatto anche sull’interprete.

Argentero ha raccontato di essersi commosso guardando la prima puntata della nuova stagione. L’attore ha inoltre sottolineato l’importanza del gruppo di lavoro nella costruzione del successo di Doc.

Il rapporto tra Argentero e il personaggio di Andrea Fanti è ormai diventato uno degli elementi centrali dell’identità della serie.

Fanti è nato televisivamente come un medico che, dopo un trauma cerebrale, perde la memoria degli ultimi dodici anni della propria vita.

Da quel momento il suo percorso è diventato una lunga ricostruzione personale: imparare nuovamente chi è, ricostruire i rapporti con gli altri e trovare un nuovo modo di fare il medico.

La quarta stagione porta quella domanda ancora più avanti.

Ora Andrea sa chi è, ma deve capire che cosa significa continuare a esserlo in un mondo che è cambiato.

Un’altra stagione tra medicina, sentimenti e mistero

La forza di Doc – Nelle tue mani è sempre stata quella di non fermarsi alla dimensione ospedaliera.

Ogni caso medico diventa anche l’occasione per raccontare fragilità, rapporti familiari, amicizie, errori e seconde possibilità.

La quarta stagione sembra spingere ancora più avanti questo meccanismo, mettendo insieme dramma medico, conflitti sentimentali, problemi organizzativi e una trama investigativa.

Andrea dovrà affrontare contemporaneamente il futuro dell’Ambrosiano e le proprie ferite personali.

E soprattutto dovrà capire se la sua battaglia contro la nuova gestione dell’ospedale è soltanto una questione di principio oppure se rappresenta anche il suo modo di non accettare definitivamente la perdita del passato.

Quando vedere Doc – Nelle tue mani 4

L’appuntamento è quindi per giovedì 1 ottobre 2026 su Rai 1, in prima serata.

La quarta stagione sarà articolata in otto appuntamenti, ciascuno con due episodi, per un totale di 16 episodi da 50 minuti. Gli episodi saranno disponibili anche su RaiPlay.

Il ritorno di Andrea Fanti parte dunque da una situazione completamente nuova: un ospedale in difficoltà, una Giulia diventata primario, un nuovo specializzando al suo fianco e una serie di morti che sembrano nascondere qualcosa.

Ma la domanda più importante resta quella personale.

Dopo aver perso la memoria e aver ricostruito la propria identità, Andrea dovrà ora capire se è possibile salvare ciò che ama senza cercare continuamente di riportare indietro il tempo.

Perché nell’Ambrosiano della quarta stagione non è cambiato soltanto l’ospedale.

È cambiato anche Doc.