Sul diesel torna l’imposta piena, non un prezzo imposto

Lo sconto fiscale sul diesel è terminato, ma il conto del distributore non aumenta necessariamente della stessa cifra. Dal 24 novembre 2026 il gasolio torna all’accisa ordinaria di 672,90 euro per mille litri, contro i 632,90 applicati durante l’ultima riduzione temporanea. Il salto è di quattro centesimi al litro prima dell’IVA: considerando anche quest’ultima, il maggiore carico fiscale raggiunge 4,88 centesimi al litro. È questa la variazione certa, da non confondere con un rincaro già praticato ovunque.

L’aggiornamento del 25 novembre offre infatti un primo elemento concreto: i prezzi continuano a mostrare lievi flessioni, nonostante la scadenza dell’agevolazione. Sulla rete autostradale il gasolio self è indicato a 2,242 euro al litro, un centesimo sotto il giorno precedente. Il dato fotografa l’avvio del ritorno alla tassazione piena; non garantisce che gli stessi livelli saranno mantenuti nei prossimi giorni né descrive il prezzo di ogni singolo impianto.

Quanto vale la differenza su un rifornimento

Per un automobilista il confronto più immediato è quello sul pieno. Su 50 litri, la maggiore imposizione equivale a 2,44 euro; su 40 litri vale circa 1,95 euro e su 60 litri circa 2,93 euro. Sono calcoli dell’effetto fiscale, non nuovi listini obbligatori. Perché si trasformino integralmente in maggiore spesa, occorre che l’aumento venga trasferito tutto sul prezzo finale, senza variazioni compensative delle altre componenti.

Il punto è distinguere due confronti diversi. Il primo misura quanto pesa l’imposta rispetto al periodo agevolato, mantenendo ferme le altre condizioni. Il secondo confronta ciò che si paga realmente in due giornate successive. I due risultati possono divergere: la fine dello sconto aumenta la componente fiscale, mentre il prezzo complessivo può restare stabile o scendere. È quanto emerge dalle prime rilevazioni successive alla scadenza, che non mostrano un aumento generalizzato pari ai 4,88 centesimi.

Il decreto aveva una scadenza precisa

La riduzione era stata disposta dal decreto del 9 novembre del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Il testo fissava esplicitamente l’applicazione dell’aliquota ridotta dal 10 al 23 novembre 2026. Non prevedeva quindi uno sconto permanente: il ritorno alla misura ordinaria deriva dalla conclusione di quella finestra temporale. Nelle verifiche effettuate al 25 novembre non è emerso un ulteriore provvedimento di proroga.

Per finanziare l’intervento erano stati utilizzati 43,2 milioni di euro del maggior gettito IVA maturato nel mese di ottobre. È il meccanismo comunemente chiamato delle accise mobili: una parte delle entrate aggiuntive legate alle variazioni del prezzo internazionale del petrolio viene impiegata per ridurre l’imposizione. La disponibilità di quelle risorse aveva sostenuto il taglio per il periodo indicato, non una sua prosecuzione senza termine.

La benzina non perde lo stesso beneficio

La scadenza di novembre riguarda il gasolio, non un identico sconto applicato contemporaneamente alla benzina. Il decreto del 9 novembre interveniva infatti soltanto sull’aliquota del diesel. Il quadro ordinario in vigore dal primo gennaio 2026 ha fissato per benzina e gasolio la medesima accisa, pari a 672,90 euro per mille litri; l’ultima misura temporanea aveva abbassato quella del solo gasolio. Presentare la scadenza come un aumento fiscale simultaneo per entrambi sarebbe dunque inesatto.

Anche i numeri alla pompa vanno confrontati all’interno dello stesso perimetro. Il 25 novembre la benzina self in autostrada risulta a 1,965 euro al litro, contro 1,973 del giorno precedente. Nello stesso aggiornamento il diesel autostradale scende da 2,252 a 2,242 euro. Si tratta di medie della rete autostradale e della modalità self service: non possono essere utilizzate come tariffa della rete ordinaria o del rifornimento servito.

Per i camion ammessi cresce anche il rimborso

Per l’autotrasporto professionale esiste un secondo passaggio, distinto dal prezzo pagato al distributore. Le imprese che possiedono i requisiti per il gasolio commerciale recuperano la differenza tra l’accisa applicata e l’aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri. Con l’imposta ordinaria a 672,90 euro, il differenziale è di 269,68 euro per mille litri; con quella temporanea a 632,90 euro, era di 229,68 euro. L’aumento dell’imposta è quindi accompagnato da un equivalente incremento del recupero spettante.

Un esempio rende visibile la differenza: su 10.000 litri ammessi al beneficio, i quattro centesimi aggiuntivi di accisa valgono 400 euro, ai quali corrisponde un aumento di 400 euro dell’importo recuperabile. Non è un rimborso destinato a tutti i veicoli diesel: per il trasporto merci il regime riguarda i mezzi pesanti con i requisiti previsti, inclusi quelli di massa almeno pari a 7,5 tonnellate e classe Euro V o superiore. Un normale rifornimento privato non dà accesso a questa compensazione.

Una nuova riduzione richiede un altro provvedimento

La verifica da seguire per un eventuale nuovo sconto resta normativa: serve un altro intervento adottato sulla base delle disposizioni applicabili, non basta l’attesa di un ribasso o l’annuncio di una possibile misura. Il precedente decreto richiamava l’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 244 del 2007, che disciplina la compensazione delle maggiori entrate IVA attraverso la riduzione delle accise. Il provvedimento del 9 novembre era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dello stesso giorno.