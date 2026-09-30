Denis Bergamini: il caso torna a scuotere l’inchiesta dopo 37 anni

La notizia riapre una delle vicende giudiziarie più lunghe e controverse della cronaca italiana. I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari disposto dalla Procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne.

L’uomo è Roberto Internò, cugino di Isabella Internò. Secondo quanto contestato dalla Procura, avrebbe avuto un ruolo nella morte di Bergamini e avrebbe agito in concorso con Franco Internò, padre di Isabella, deceduto da anni, e con la stessa ex fidanzata del calciatore.

Si tratta, naturalmente, di una contestazione nell’ambito delle indagini preliminari e non di una condanna. L’avviso di conclusione delle indagini rappresenta un passaggio processuale che precede le eventuali determinazioni della Procura sull’esercizio dell’azione penale.

La nuova iscrizione nel procedimento arriva proprio mentre il caso giudiziario di Bergamini si prepara a vivere un altro momento decisivo: quello della sentenza d’appello nei confronti di Isabella Internò.

Il 17 novembre la sentenza d’appello per Isabella Internò

La coincidenza temporale rende ancora più significativo il nuovo sviluppo investigativo.

Il 17 novembre 2026 è infatti prevista la sentenza d’appello per Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Denis Bergamini.

La Corte d’Assise di Cosenza aveva riconosciuto la responsabilità dell’ex fidanzata del calciatore al termine di un processo arrivato dopo decenni di dubbi, archiviazioni e nuove indagini.

La condanna di primo grado aveva segnato una svolta fondamentale nella ricostruzione giudiziaria della vicenda. Per anni la morte di Bergamini era stata considerata un suicidio. Successivamente, nuovi accertamenti medico-legali e investigativi hanno portato a una diversa ipotesi, quella dell’omicidio.

Ora il quadro torna a cambiare con l’ingresso di un nuovo indagato.

Chi è Roberto Internò e quale sarebbe stato il suo ruolo

Il 65enne indicato dagli inquirenti è Roberto Internò, cugino di Isabella.

Secondo la ricostruzione accusatoria riportata negli atti dell’indagine, il suo coinvolgimento sarebbe legato alla fase esecutiva dell’omicidio e sarebbe stato contestato in concorso con il padre di Isabella, Franco Internò.

L’ipotesi della Procura si inserisce dunque in una ricostruzione più ampia dei fatti avvenuti il 18 novembre 1989, quando Denis Bergamini aveva appena 26 anni.

Il calciatore del Cosenza venne trovato morto lungo la statale 106, a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. Inizialmente la vicenda venne letta come un gesto volontario: secondo la prima ricostruzione, Bergamini si sarebbe gettato sotto un camion.

Quella versione, però, è stata progressivamente messa in discussione.

La morte di Bergamini e il mistero durato decenni

La storia di Denis Bergamini è rimasta per anni sospesa tra una verità giudiziaria iniziale e i dubbi della sua famiglia.

Il calciatore, originario di Argenta, in provincia di Ferrara, era diventato uno dei volti del Cosenza. La sua morte improvvisa, avvenuta quando aveva soltanto 26 anni, lasciò numerosi interrogativi.

Per molto tempo l’ipotesi del suicidio sembrò chiudere il caso. Ma la famiglia Bergamini non ha mai smesso di chiedere nuovi accertamenti.

La svolta è arrivata molti anni dopo, quando il corpo del calciatore è stato riesumato e sottoposto a nuovi esami. Gli accertamenti medico-legali hanno contribuito a mettere in discussione la ricostruzione originaria e a sostenere l’ipotesi che Bergamini fosse già morto o in condizioni incompatibili con un suicidio quando venne travolto dal camion.

Da quel momento il caso è tornato progressivamente sotto i riflettori della magistratura.

Dalla versione del suicidio alla nuova ricostruzione investigativa

Uno degli aspetti centrali dell’intera vicenda è proprio il cambiamento della lettura giudiziaria della morte.

La prima ricostruzione aveva ipotizzato che Denis Bergamini si fosse volontariamente posizionato sulla traiettoria del camion. Gli accertamenti successivi hanno invece portato gli investigatori a prendere in considerazione una dinamica completamente diversa.

Secondo la ricostruzione accusatoria sviluppata negli anni, il giovane sarebbe stato ucciso prima di essere collocato sulla strada, con l’investimento da parte del mezzo pesante utilizzato per simulare una diversa dinamica della morte.

È su questo passaggio che si è concentrata una parte importante degli approfondimenti investigativi e medico-legali.

Il procedimento nei confronti di Isabella Internò ha quindi rappresentato il risultato di un’indagine radicalmente diversa rispetto a quella iniziale. E oggi, con l’iscrizione di un secondo presunto partecipante, gli inquirenti aggiungono un ulteriore elemento alla ricostruzione.

Un’inchiesta che torna a muoversi dopo quasi quattro decenni

Il dato temporale resta impressionante: quasi quattro decenni dopo la morte di Bergamini, la vicenda continua a produrre sviluppi giudiziari.

La Procura di Castrovillari ha portato a termine un nuovo filone investigativo attraverso il Nucleo investigativo dei carabinieri di Cosenza. L’avviso notificato al 65enne rappresenta il punto di arrivo di accertamenti che hanno riportato l’attenzione sul possibile coinvolgimento di altre persone nella morte del calciatore.

Il procedimento, però, non deve essere confuso con una sentenza definitiva.

La posizione del nuovo indagato dovrà essere valutata nelle successive fasi giudiziarie. Allo stesso modo, la posizione di Isabella Internò resta legata all’esito del processo d’appello, la cui decisione è fissata per novembre.

È quindi ancora il tribunale a dover stabilire quali responsabilità penali possano essere definitivamente riconosciute.

Il nuovo indagato e la sentenza di novembre: due passaggi collegati

La vicenda presenta adesso due binari giudiziari destinati inevitabilmente a intrecciarsi sul piano dell’attenzione pubblica.

Da una parte c’è Roberto Internò, raggiunto dall’avviso di conclusione delle indagini con l’ipotesi di concorso nell’omicidio. Dall’altra c’è Isabella Internò, già condannata in primo grado e in attesa della decisione d’appello.

Il nuovo sviluppo non equivale automaticamente a una modifica della sentenza di primo grado e non determina, da solo, l’esito del processo d’appello.

Ma dal punto di vista investigativo introduce un elemento nuovo: la Procura sostiene oggi l’ipotesi di una partecipazione più ampia alla morte di Denis Bergamini.

È una differenza importante rispetto alla fase processuale iniziale, perché sposta ulteriormente il focus dalla sola posizione dell’ex fidanzata alla possibile presenza di altri soggetti nella ricostruzione del delitto.

La famiglia Bergamini e una battaglia durata 37 anni

Dietro ogni passaggio giudiziario c’è una storia familiare iniziata quella sera del novembre 1989 e mai realmente terminata.

La famiglia di Denis ha continuato per decenni a contestare l’idea che la morte del calciatore potesse essere spiegata semplicemente come un suicidio.

La riapertura dell’inchiesta, la riesumazione della salma, le nuove perizie e infine il processo hanno progressivamente riportato il caso al centro dell’attenzione nazionale.

La figura di Denis Bergamini è rimasta nel frattempo legata alla memoria dei tifosi del Cosenza, che negli anni hanno continuato a ricordare il calciatore attraverso striscioni, iniziative e commemorazioni.

La vicenda giudiziaria ha quindi superato da tempo i confini di un normale procedimento penale. È diventata una delle storie più emblematiche della cronaca italiana contemporanea sul rapporto tra nuove prove, vecchie ricostruzioni e ricerca della verità giudiziaria.

Cosa può succedere adesso

Con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, il nuovo procedimento entra in una fase nella quale l’indagato potrà esercitare le proprie prerogative difensive e la Procura potrà assumere le successive determinazioni previste dalla legge.

Parallelamente, l’attenzione resta concentrata sulla Corte d’Assise d’Appello.

Il 17 novembre sarà una data centrale per il caso Bergamini, perché i giudici dovranno pronunciarsi sul ricorso relativo alla condanna di Isabella Internò.

Nel frattempo, l’inchiesta sul 65enne potrebbe aggiungere nuovi elementi alla ricostruzione complessiva della vicenda, ma soltanto gli sviluppi processuali potranno stabilire quale peso avranno.

A 37 anni dalla morte di Denis Bergamini, dunque, il caso non è ancora arrivato al suo ultimo capitolo.

La nuova indagine riporta al centro una domanda rimasta aperta per decenni: chi partecipò alla morte del giovane calciatore e quale fu realmente la dinamica di quella notte sulla statale 106?

Ora quella domanda viene affrontata dalla magistratura attraverso un nuovo procedimento, mentre un’altra decisione giudiziaria, quella sull’appello di Isabella Internò, si avvicina rapidamente.

Il calendario del caso Bergamini segna così due date destinate a essere osservate con particolare attenzione: la nuova indagine sul 65enne e la sentenza d’appello del 17 novembre 2026.