Delfin, la sfida da 30 miliardi provoca gli eredi Del Vecchio

🌐 Delfin Del Vecchio — Leonardo Maria Del Vecchio propone il riassetto di Delfin con un finanziamento indicato fino a 22 miliardi: quattro soci contrari.

Una partita enorme, ancora aperta

La successione dell’impero finanziario costruito da Leonardo Del Vecchio entra in una fase decisiva. Leonardo Maria Del Vecchio ha avanzato una proposta per acquistare le partecipazioni di altri soci in Delfin, la holding lussemburghese che custodisce interessi strategici in EssilorLuxottica e nella finanza italiana. Il piano attribuisce all’intera società una valorizzazione intorno a 29,6 miliardi di euro, mentre fonti vicine all’operazione hanno indicato la disponibilità di un finanziamento fino a 22 miliardi. Numeri imponenti, ma nessuna acquisizione conclusa: la risposta di alcuni familiari è stata negativa.

Le quote della cassaforte familiare

Delfin è partecipata da otto soci con quote del 12,5% ciascuna, riconducibili alla famiglia del fondatore di Luxottica. L’offerta prospettata per singole partecipazioni è nell’ordine di 3,7 miliardi di euro. L’obiettivo dichiarato da Leonardo Maria è ricomporre la proprietà e dare un indirizzo più unitario alla gestione. Una trasformazione del genere, tuttavia, deve confrontarsi con il consenso dei titolari delle quote e con le regole societarie. La valutazione economica non è un contratto di vendita, né può sostituire l’accordo delle parti.

Il ruolo di Citi e le cautele necessarie

Secondo notizie di stampa e fonti coinvolte, Citi avrebbe predisposto un possibile supporto finanziario fino a 22 miliardi. Reuters ha però precisato che la banca non ha commentato pubblicamente i dettagli e che la proposta circolata tra i soci non conteneva tutte le condizioni finanziarie. È una distinzione fondamentale: disponibilità o strutturazione di fondi non significa che un prestito sia già stato erogato, né garantisce la chiusura dell’operazione. La sostenibilità dipenderebbe da condizioni economiche, garanzie e accordi ancora da definire.

Quattro soci dicono no

La proposta ha incontrato un’immediata resistenza: quattro soci avrebbero manifestato con una comunicazione comune il proprio rifiuto. Il dissenso mette in evidenza la natura non soltanto finanziaria della vicenda. In una holding familiare di queste dimensioni entrano in gioco la distribuzione del potere, la governance, la conservazione del patrimonio e le diverse visioni sul futuro delle partecipazioni. Un’offerta economicamente rilevante non basta necessariamente a convincere chi considera strategico mantenere la propria posizione.

La concorrenza dell’offerta straniera

Sullo sfondo resta la proposta attribuita all’imprenditore ceco Michal Strnad, valutata intorno ai 30 miliardi per l’intera cassaforte. L’esistenza di un interesse esterno ha alimentato il dibattito sulla permanenza del controllo del patrimonio entro la famiglia e sul suo rapporto con l’industria italiana. Anche in questo caso occorre distinguere una proposta dal suo eventuale perfezionamento. Nessun valore indicativo può essere automaticamente interpretato come prezzo finale di mercato, e una valutazione non equivale al consenso dei soci.

Perché Delfin conta nel sistema economico

Delfin non è una società qualunque. La sua partecipazione di riferimento in EssilorLuxottica le assegna un peso speciale nel settore mondiale dell’occhialeria. La holding possiede inoltre quote importanti in realtà finanziarie e assicurative, tra cui Generali e Monte dei Paschi di Siena, oltre a una presenza in UniCredit. Le decisioni sulla struttura proprietaria possono quindi avere riflessi che vanno oltre il patrimonio degli eredi, pur senza comportare automaticamente cambiamenti operativi nelle società partecipate.

Il nodo della governance

La pluralità di soci crea un equilibrio delicato tra la gestione professionale della holding e le aspirazioni dei singoli azionisti. Un passaggio a un controllo più concentrato potrebbe rendere più lineare l’assunzione delle decisioni, ma ridurrebbe anche la pluralità delle posizioni rappresentate nella proprietà. Viceversa, mantenere assetti frammentati può richiedere compromessi complessi. Non esiste una soluzione automaticamente superiore: la qualità delle scelte dipende da regole trasparenti, visione industriale e capacità di proteggere il valore nel lungo periodo.

La scadenza proposta per il confronto

Leonardo Maria ha proposto ai soci incontri entro il 7 novembre per discutere la struttura dell’operazione, includendo secondo le dichiarazioni pubbliche anche forme di acquisto dilazionate nel tempo. È una data di confronto, non una scadenza che renda obbligatoria la vendita. Il negoziato potrebbe produrre nuove condizioni, proseguire con altri interlocutori oppure fermarsi. L’unico modo corretto di raccontarlo è mantenere distinta la volontà dell’offerente dalle decisioni che spettano agli altri azionisti.

Il futuro di un’eredità industriale

La storia di Delfin è ormai una questione che intreccia memoria familiare, finanza e strategia industriale. Il nome Del Vecchio conserva un significato simbolico enorme nel capitalismo italiano, ma il valore di un’eredità si misura anche nella capacità di governarla con stabilità. Dopo gli annunci e le lettere, arriveranno eventualmente documenti vincolanti, intese e passaggi societari da valutare. Fino ad allora la vicenda resta una trattativa aperta, non la cronaca di un impero già passato di mano.

Che cosa osservare nei prossimi giorni

Per seguire correttamente l’evoluzione della vicenda bisognerà verificare se siano presentate condizioni economiche complete, se eventuali finanziatori formalizzino impegni e soprattutto se i soci mutino la propria posizione. Un confronto preliminare non è una fusione, una proposta non è una cessione e un’offerta respinta non può essere conteggiata come operazione conclusa. Il calendario degli incontri annunciati entro il 7 novembre potrà offrire un primo segnale, ma non determina da solo l’esito del dossier. In una struttura con partecipazioni strategiche, i tempi dell’accordo possono essere condizionati da molte variabili. Per ora l’unica certezza è che la partita per Delfin resta aperta e che le differenti visioni familiari non sono state ricomposte.

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