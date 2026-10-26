Delfin, guerra degli eredi: la cassaforte Del Vecchio in tribunale

🌐 Nuovo scontro giudiziario nella famiglia Del Vecchio. Tre soci di Delfin, la holding che custodisce uno dei maggiori patrimoni finanziari italiani, contestano davanti alla giustizia lussemburghese la clausola dell’88% che condiziona le decisioni straordinarie. Al centro della controversia la possibilità di modificare il consiglio di amministrazione della cassaforte familiare, con conseguenze potenzialmente rilevanti sugli equilibri societari.

Delfin, la successione Del Vecchio diventa una battaglia sul potere

La successione di Leonardo Del Vecchio continua a produrre tensioni dentro una delle strutture finanziarie più influenti del capitalismo italiano. Questa volta il terreno dello scontro non riguarda direttamente la distribuzione del patrimonio, ma le regole che determinano chi possa modificare la guida della holding.

Tre soci di Delfin hanno intrapreso un’iniziativa giudiziaria in Lussemburgo per contestare la validità della clausola statutaria che richiede una maggioranza dell’88% per determinate decisioni societarie. L’azione riguarda specificamente la possibilità di intervenire sulla composizione del consiglio di amministrazione.

Il nodo è apparentemente tecnico, ma possiede un significato economico e politico rilevante. Le regole di voto di una holding stabiliscono quali alleanze siano necessarie per modificare gli assetti di governo e quanto potere possano esercitare i singoli azionisti sulle decisioni collettive.

Nel caso Delfin, la questione è particolarmente delicata perché il capitale è distribuito tra otto soci, ciascuno titolare di una partecipazione del 12,5%. Una soglia dell’88% equivale quindi, nei fatti, alla necessità di ottenere il consenso di tutti.

La clausola dell’88% che può bloccare il consiglio

Una delle caratteristiche più significative dell’organizzazione societaria di Delfin è il sistema di maggioranze previsto per alcune decisioni straordinarie.

Con otto partecipazioni uguali, sette soci rappresentano complessivamente l’87,5% del capitale. Anche un accordo tra sette azionisti su otto non sarebbe dunque sufficiente a raggiungere l’88% richiesto dallo statuto.

È un meccanismo che attribuisce a ogni socio una capacità di blocco estremamente rilevante. Da un lato protegge le partecipazioni individuali, impedendo che una maggioranza possa modificare unilateralmente determinate regole. Dall’altro può rendere molto difficili gli interventi di riorganizzazione quando emergono divergenze tra gli eredi.

La controversia giudiziaria attuale riguarda il quorum necessario per sostituire o modificare la composizione del consiglio. Non coincide quindi con una contestazione indistinta di tutte le disposizioni statutarie e non comporta automaticamente la revisione delle regole riguardanti dividendi e trasferimento delle partecipazioni.

Questa distinzione è fondamentale per comprendere la portata effettiva del procedimento. L’oggetto immediato è la governance, ossia il sistema attraverso il quale vengono nominati e controllati gli organi incaricati di amministrare il patrimonio.

Gli eredi, le alleanze e il ruolo dei vertici

L’iniziativa è stata attribuita a tre azionisti della holding. Le ricostruzioni disponibili hanno indicato tra i possibili protagonisti Luca e Paola Del Vecchio e Rocco Basilico, senza che questa identificazione possa essere trattata come accertamento giudiziario definitivo.

Non risulta invece tra i promotori del nuovo procedimento Leonardo Maria Del Vecchio, protagonista di altre iniziative e prese di posizione critiche rispetto agli equilibri della holding.

La distinzione tra i diversi fronti familiari mostra quanto la vicenda sia complessa. Le posizioni possono cambiare a seconda delle decisioni in discussione, rendendo difficile ricondurre gli otto azionisti a due schieramenti permanenti.

A complicare il quadro contribuiscono le divergenze emerse attorno all’organizzazione del vertice societario. La composizione e le deleghe del consiglio di amministrazione rappresentano infatti strumenti decisivi per indirizzare le attività della holding.

Il presidente Francesco Milleri e l’amministratore delegato Romolo Bardin occupano ruoli centrali nella struttura. Le differenti valutazioni attribuite ai vertici su alcuni progetti di riassetto contribuiscono a rendere particolarmente sensibile ogni discussione sulla governance.

Il consiglio comprende anche Mario Notari, Giovanni Giallombardo e Aloyse May.

La cassaforte che controlla interessi miliardari

Delfin non è una holding familiare qualsiasi. Il suo patrimonio comprende partecipazioni di grande importanza, a partire da quella in EssilorLuxottica, il colosso internazionale dell’occhialeria nato dall’integrazione tra il gruppo italiano Luxottica e quello francese Essilor.

La società detiene inoltre interessi nel settore finanziario e assicurativo, attraverso partecipazioni che coinvolgono realtà come Generali, UniCredit e Monte dei Paschi di Siena.

Questo intreccio di investimenti attribuisce alle decisioni della holding una rilevanza che supera il perimetro della famiglia. La governance influenza infatti la capacità di esercitare i diritti di azionista, sostenere determinate operazioni e definire strategie patrimoniali di lungo periodo.

Non significa che ogni contrasto familiare determini automaticamente conseguenze sulle società partecipate. I diversi gruppi dispongono di organi di governo propri e di procedure autonome. Tuttavia, le scelte della cassaforte possono incidere sul modo in cui viene esercitata l’influenza finanziaria collegata alle sue partecipazioni.

Il valore del patrimonio rende dunque particolarmente delicato il confronto sulle regole di voto.

Il tribunale del Lussemburgo e le questioni ancora aperte

Sarà la giustizia lussemburghese a valutare le richieste formulate nell’ambito del procedimento, nel rispetto delle norme applicabili e delle disposizioni statutarie.

Non è possibile anticipare quale sarà l’esito dell’iniziativa. La contestazione di una clausola societaria non implica automaticamente che questa sia illegittima, così come la sua presenza nello statuto non esclude che possa essere sottoposta al vaglio del giudice.

La controversia riguarda diritti societari e poteri decisionali, non l’accertamento di responsabilità penali. Le posizioni dei soggetti coinvolti devono essere esaminate nel loro effettivo contenuto giuridico.

Un eventuale intervento sulle maggioranze necessarie a nominare o sostituire gli amministratori potrebbe modificare l’equilibrio delle relazioni tra gli azionisti. Un rigetto delle richieste lascerebbe invece invariato il meccanismo contestato, salvo ulteriori iniziative.

Dall’eredità industriale alla complessità finanziaria

La storia di Leonardo Del Vecchio è legata alla costruzione di uno dei principali gruppi industriali italiani, sviluppato a partire dall’occhialeria fino a raggiungere una dimensione globale.

La successione ha trasferito ai beneficiari un patrimonio imponente, accompagnato da una struttura societaria progettata per proteggerne la continuità e regolare le decisioni comuni.

Proprio questa architettura è oggi al centro del confronto. Il sistema delle maggioranze qualificate protegge i soci da decisioni imposte da altri azionisti, ma può diventare un ostacolo quando manca l’accordo sulle persone chiamate a gestire il patrimonio.

Il procedimento sull’88% porta quindi davanti al giudice una questione precisa: fino a che punto la tutela dell’unanimità possa condizionare la possibilità di rinnovare gli organi societari.

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