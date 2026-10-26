Brasile, Lula ribalta le urne e batte Bolsonaro che grida ai brogli

🌐 Luiz Inácio Lula da Silva vince le elezioni presidenziali in Brasile e conquista uno storico quarto mandato. Nel ballottaggio del 25 ottobre 2026, il leader progressista ottiene il 51,79% dei voti, contro il 48,21% di Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Oltre 4,4 milioni di voti di vantaggio e una rimonta clamorosa dopo la sconfitta al primo turno. Ma la destra non accetta il verdetto: Bolsonaro annuncia ricorsi e chiede l’annullamento delle elezioni, aprendo una nuova fase di tensione politica nel Paese più popoloso dell’America Latina.

Lula rieletto presidente, il Brasile respinge Bolsonaro al ballottaggio

Il Brasile sceglie ancora Luiz Inácio Lula da Silva. E lo fa al termine di una battaglia elettorale durissima, caratterizzata da una polarizzazione estrema, accuse reciproche e un ribaltamento che entra nella storia politica del Paese.

A quasi 81 anni, che compirà il 27 ottobre, il presidente uscente conquista un nuovo mandato superando Flávio Bolsonaro, senatore e figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, diventato il principale riferimento della destra conservatrice brasiliana.

I risultati proclamati dal Tribunale superiore elettorale assegnano a Lula 64.256.232 voti, pari al 51,79%, contro i 59.826.041 voti e il 48,21% dello sfidante. Il margine è di 4.430.191 preferenze, una distanza sufficientemente ampia da sancire una vittoria politica netta pur confermando la profonda spaccatura dell’elettorato.

Il successo assume un significato particolare perché soltanto tre settimane prima lo scenario appariva capovolto: al primo turno del 4 ottobre Bolsonaro aveva ottenuto il 47,03%, mentre Lula si era fermato al 45,16%.

Per la prima volta nella storia delle presidenziali brasiliane con doppio turno, il candidato arrivato secondo nella prima votazione riesce a conquistare la vittoria finale.

La rimonta impossibile: Lula riconquista gli elettori decisivi

La vittoria non nasce da un semplice consolidamento del consenso tradizionale della sinistra. Lula ha dovuto allargare il proprio bacino elettorale, recuperando terreno tra gli indecisi e mobilitando elettori che al primo turno avevano sostenuto altri candidati oppure erano rimasti lontani dalle urne.

La campagna delle ultime settimane si è concentrata sulla partecipazione popolare e su un uso più incisivo dei social network, accompagnato dalla mobilitazione dei sostenitori nelle piazze e nei quartieri.

L’affluenza ha rappresentato un fattore importante. Al secondo turno hanno votato circa 128,2 milioni di cittadini, con un’astensione attorno al 19,2%, inferiore al 21,08% registrato nella prima consultazione.

Lula ha così trasformato una posizione inizialmente sfavorevole in una vittoria costruita attraverso l’ampliamento del consenso e una maggiore capacità di mobilitazione, dimostrando quanto l’elettorato brasiliano resti aperto a cambiamenti anche nell’arco di poche settimane.

Flávio Bolsonaro non riconosce la sconfitta e chiede l’annullamento

Se il risultato ufficiale consegna la presidenza a Lula, il comportamento dello sconfitto apre immediatamente un nuovo fronte di conflitto.

Flávio Bolsonaro ha annunciato di non voler riconoscere il risultato elettorale e di preparare iniziative giudiziarie per contestarlo. Al centro delle polemiche c’è la decisione di prolungare di due ore le operazioni di voto in alcune circostanze, adottata dopo segnalazioni di difficoltà nei trasporti e condizioni meteorologiche avverse.

La campagna del candidato conservatore contesta la regolarità di tale decisione e sostiene che possa avere alterato la competizione.

Le contestazioni, tuttavia, non costituiscono una prova di brogli elettorali. Le autorità competenti hanno annunciato ufficialmente la vittoria di Lula, mentre eventuali ricorsi dovranno essere valutati attraverso le procedure previste dall’ordinamento brasiliano.

Il presidente del Tribunale superiore elettorale, Kassio Nunes Marques, ha rivendicato il regolare svolgimento del processo elettorale e sottolineato il ruolo centrale dei cittadini.

La questione non è soltanto giuridica. Il mancato riconoscimento del verdetto rischia di aggravare le tensioni in un Paese ancora segnato dalle conseguenze delle precedenti contestazioni elettorali.

Trump perde un alleato strategico, l’America Latina cambia scenario

La riconferma di Lula assume un significato internazionale che supera largamente i confini brasiliani. Il candidato sconfitto rappresentava infatti una prospettiva politica più vicina al presidente americano Donald Trump, mentre Lula ha difeso una linea improntata all’autonomia diplomatica del Brasile.

La vittoria progressista interrompe una sequenza di affermazioni elettorali delle destre in diversi Paesi latinoamericani e rafforza il ruolo del Brasile nei rapporti con Cina, Stati Uniti e partner dei BRICS.

Non significa necessariamente una rottura con Washington. I due Paesi conservano interessi economici e commerciali rilevanti, ma la rielezione di Lula rende meno probabile un allineamento automatico della politica brasiliana alle priorità della Casa Bianca.

Sul piano regionale, le congratulazioni di numerosi leader confermano il peso politico del risultato e le aspettative legate alla continuità delle relazioni diplomatiche.

Economia, Amazzonia e sicurezza: le promesse alla prova del governo

Il nuovo mandato, che inizierà il 5 gennaio 2027, si annuncia tutt’altro che semplice.

Lula dovrà confrontarsi con un Congresso orientato prevalentemente verso posizioni conservatrici, con le pressioni sui conti pubblici e con le preoccupazioni dei cittadini per il costo della vita e la sicurezza.

Tra le priorità indicate dal presidente figurano il rafforzamento della sanità pubblica, l’istruzione, gli investimenti tecnologici e la tutela ambientale.

La lotta alla deforestazione amazzonica resta uno dei dossier più importanti, anche per le conseguenze internazionali delle scelte brasiliane sul cambiamento climatico.

Vincere le elezioni non equivale a disporre di una maggioranza parlamentare sicura. Il presidente dovrà negoziare provvedimenti e risorse con forze politiche spesso lontane dalle sue posizioni.

Questa sarà la vera prova della nuova presidenza: trasformare la vittoria elettorale in risultati concreti senza aggravare lo scontro istituzionale.

Una vittoria storica, ma il Brasile resta profondamente diviso

La quarta elezione di Lula rappresenta un traguardo senza precedenti nella sua lunga carriera politica. Dall’esperienza sindacale alla presidenza, il leader del Partito dei Lavoratori conferma una straordinaria capacità di resistenza e mobilitazione.

Ma i quasi 60 milioni di voti conquistati da Flávio Bolsonaro dimostrano che la destra conserva una base elettorale enorme e politicamente determinante.

Il Brasile non esce pacificato dalle urne. Il Paese consegna a Lula un nuovo mandato, ma anche la responsabilità di governare una società attraversata da contrapposizioni radicali.

Il risultato del ballottaggio è ufficiale. Le contestazioni annunciate dallo sconfitto dovranno seguire il percorso giudiziario previsto dalla legge, senza essere confuse con irregolarità accertate.

Per Lula, il compito più difficile comincia adesso: impedire che la vittoria di una parte del Paese venga vissuta dall’altra come una sconfitta della democrazia.

Perché il Brasile ha scelto il suo presidente, ma deve ancora ritrovare la capacità di riconoscersi in un destino comune.

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