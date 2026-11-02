Defunti, Pasolini e Proietti: MetroLunario del 2 novembre

🌐 Il 2 novembre 2026 l’Italia celebra la Commemorazione dei defunti , una giornata che intreccia spiritualità e memoria collettiva. Ricorrono 51 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini , mentre Roma ricorda Gigi Proietti , nato e scomparso proprio il 2 novembre. Tra crisantemi, tradizioni popolari e curiosità, la Bilancia conquista il titolo simbolico di segno fortunato della giornata.

Santo del giorno: il 2 novembre si ricordano tutti i defunti

Il calendario cattolico del 2 novembre presenta una particolarità: non è un santo a occupare il centro della giornata, ma la Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Dopo la festa di Ognissanti, dedicata a quanti hanno raggiunto la santità, la Chiesa rivolge il proprio pensiero alle persone scomparse.

La tradizione si consolidò nel Medioevo grazie soprattutto all’abate Odilone di Cluny, che alla fine del X secolo promosse una commemorazione dei defunti nei monasteri della propria congregazione. L’usanza si diffuse progressivamente nella Chiesa occidentale fino a diventare una delle ricorrenze religiose più sentite.

In Italia il 2 novembre è anche una straordinaria fotografia della cultura popolare. I cimiteri si riempiono di crisantemi, le famiglie si ritrovano davanti alle tombe e riaffiorano racconti che sembravano dimenticati. È il giorno in cui perfino i più frettolosi trovano qualche minuto per ricordare chi non c’è più.

Non mancano le consuetudini gastronomiche. In Lombardia si preparano le ossa dei morti, in Sicilia la tradizione dei dolci dei defunti si accompagna a quella dei regali per i bambini, mentre in diverse regioni si consumano le fave dei morti, piccoli biscotti legati a simbolismi antichissimi.

La ricorrenza, diversamente dal primo novembre, non è una festività civile nazionale. Ma il calendario del cuore, evidentemente, non ha bisogno di un giorno di vacanza per farsi rispettare.

Accadde oggi: 51 anni fa moriva Pier Paolo Pasolini

La notte fra il primo e il 2 novembre 1975 l’Italia perdeva una delle voci più scomode e straordinarie del Novecento. Pier Paolo Pasolini, scrittore, poeta, regista e intellettuale, veniva ucciso all’Idroscalo di Ostia, vicino Roma.

Aveva 53 anni. Il suo corpo fu ritrovato la mattina del 2 novembre in un terreno sterrato. Un omicidio brutale, seguito da indagini, processi e controversie che avrebbero attraversato decenni di storia italiana.

Nel 2026 ricorre il 51° anniversario della morte di Pasolini, un autore ancora capace di provocare discussioni accese sulla società, sulla politica, sui consumi e sulle trasformazioni culturali del Paese.

Dai romanzi Ragazzi di vita e Una vita violenta ai film Accattone, Mamma Roma e Il Vangelo secondo Matteo, Pasolini aveva raccontato un’Italia spesso ignorata dal racconto ufficiale: periferie, povertà, contraddizioni e mutamenti sociali.

La sua critica alla società dei consumi e all’omologazione culturale resta un elemento centrale del dibattito intellettuale. Non tutte le sue posizioni erano condivise, naturalmente. E probabilmente non avrebbe gradito diventare un monumento innocuo, buono per essere celebrato senza essere discusso.

Sul suo assassinio persistono interrogativi e interpretazioni controverse. La distinzione fra quanto accertato giudiziariamente e le ipotesi formulate nel corso degli anni resta essenziale.

Nati il 2 novembre: Gigi Proietti, il genio che fece ridere Roma

Il 2 novembre 1940 nasceva a Roma Gigi Proietti, attore, comico, doppiatore, cantante e regista teatrale. Un talento capace di passare dal teatro classico alla comicità popolare con una naturalezza che soltanto i grandissimi riescono a possedere.

Proietti non era semplicemente un comico. Era una macchina teatrale perfettamente funzionante, un artista che sapeva trasformare una pausa, un’espressione o una parola pronunciata nel momento giusto in un’esplosione di risate.

Il suo nome è legato a spettacoli memorabili, a personaggi cinematografici come Mandrake in Febbre da cavallo e alla popolarissima interpretazione televisiva del maresciallo Rocca.

La sua vicenda ha una coincidenza malinconica e straordinaria: morì il 2 novembre 2020, esattamente nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Nel 2026 avrebbe compiuto 86 anni.

Ma la data riserva altri compleanni illustri. Il 2 novembre 1906 nasceva Luchino Visconti, maestro del cinema e del teatro italiano. Nel 1889 veniva al mondo l’editore Arnoldo Mondadori, mentre nel 1940 nasceva anche lo scrittore e sceneggiatore Vincenzo Cerami.

Una coincidenza quasi incredibile: in un solo giorno l’Italia festeggia simbolicamente alcuni dei protagonisti della propria storia culturale.

Eventi e curiosità: i dolci dei morti e le tradizioni italiane

Il Giorno dei Morti ha conservato in Italia tradizioni che mescolano religione, folklore e cucina.

In Sicilia, secondo un’antica consuetudine, i defunti portano simbolicamente doni ai bambini. Le famiglie preparano dolci particolari, dalla frutta martorana ai pupi di zucchero, mantenendo vivo un rapporto affettuoso fra generazioni.

In altre regioni compaiono biscotti denominati ossa dei morti, preparazioni dalle forme e consistenze differenti. Anche le fave dolci hanno un significato storico: nell’antichità mediterranea il legume era associato al mondo dei defunti e ai rituali commemorativi.

Il 2 novembre offre inoltre un anniversario dell’aviazione. Nel 1947 il gigantesco idrovolante statunitense Hughes H-4 Hercules, soprannominato Spruce Goose, compì il suo unico breve volo. Un colosso progettato durante la Seconda guerra mondiale che riuscì a sollevarsi dall’acqua per pochi istanti, diventando comunque una leggenda aeronautica.

Segno più fortunato del 2 novembre 2026: Bilancia

Il titolo di segno più fortunato del giorno passa dal Leone, protagonista del primo novembre, alla Bilancia.

La scelta è legata soprattutto alla presenza di Venere nel segno della Bilancia, tradizionalmente associata all’armonia e alle relazioni. Il pianeta si trova in moto retrogrado apparente, circostanza che gli astrologi interpretano come un invito a riconsiderare sentimenti e priorità.

La Luna in Leone, insieme a Marte e Giove nello stesso segno, fornisce un ulteriore elemento simbolico per un clima di maggiore socievolezza, mentre il Sole in Scorpione richiama introspezione e sensibilità. Il quadro è quello dell’astrologia popolare, priva di capacità scientificamente dimostrata di prevedere gli eventi individuali.

Per la Bilancia, lunedì 2 novembre diventa così una giornata simbolicamente favorevole ai contatti personali, alle riconciliazioni e alle iniziative basate sulla collaborazione.

Amore, soldi e salute: le aspettative della Bilancia

Amore: Venere nel segno richiama affetto, diplomazia e possibilità di recuperare un dialogo. Nella lettura astrologica, la spontaneità è preferibile ai chiarimenti troppo teatrali.

Soldi: la retrogradazione di Venere suggerisce simbolicamente attenzione alle spese superflue e alle decisioni economiche impulsive. L’indicazione narrativa è quella di dare priorità alle necessità concrete.

Salute: il tema della giornata è l’equilibrio fra impegni e recupero delle energie. Una passeggiata, qualche momento di tranquillità e un riposo adeguato rappresentano abitudini generalmente utili, indipendentemente dal segno zodiacale.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

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