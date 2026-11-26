🌐 Poste Italiane entra nella didattica della Harvard Business School: al centro del caso l’integrazione tra uffici postali e servizi digitali. L’annuncio aziendale ricostruisce la trasformazione avviata dal 2017.

La trasformazione di Poste entra nelle aule MBA

Non soltanto lettere e risparmio: il percorso che ha portato Poste Italiane a integrare sportelli, pagamenti e servizi digitali diventa materia di studio alla Harvard Business School. Lo ha annunciato il gruppo il 23 novembre 2026, spiegando che il caso viene discusso in un corso del secondo anno MBA. Al centro c’è la risposta industriale al declino strutturale dei servizi postali tradizionali.

Il lavoro è firmato dai professori Raffaella Sadun e Juan Alcacer insieme a Elena Corsi dell’Europe Research Center della scuola. Il titolo, Poste Italiane: Creating Value Through the Physical and Digital Networks Integration, indica il tema: creare valore mettendo in relazione la presenza territoriale e i canali tecnologici, anziché considerarli due strutture separate.

Secondo la presentazione aziendale, il caso ricostruisce le scelte dell’amministratore delegato Matteo Del Fante e del direttore generale Giuseppe Lasco dal 2017. L’attenzione riguarda l’accelerazione di un cambiamento iniziato negli anni Novanta: la rete degli uffici viene trattata come una risorsa da integrare con il digitale, non semplicemente come un’eredità da ridimensionare.

Una rete storica per attività differenti

Il punto di partenza è un’azienda con una storia istituzionale lunga. Fondata nel 1862 come amministrazione autonoma dello Stato, Poste è diventata società per azioni nel 1998 ed è quotata dal 27 ottobre 2015. Queste tappe precedono il periodo manageriale esaminato dal caso e collocano la trasformazione recente dentro un percorso societario più ampio.

La relazione sul governo societario 2025 descrive l’espansione sviluppata dal 2017 attraverso più canali. Tra le direttrici figurano la costruzione di un’attività dedicata ai pagamenti, separata dal comparto finanziario e successivamente rafforzata con acquisizioni, e l’ingresso nell’offerta di luce e gas. La diversificazione non riguarda dunque soltanto il modo di distribuire i servizi, ma anche il loro contenuto.

Il modello operativo del gruppo distingue corrispondenza, pacchi e distribuzione dai servizi finanziari, assicurativi e Postepay. Nella stessa struttura convivono raccolta del risparmio postale, gestione patrimoniale, incassi, pagamenti, telefonia mobile ed energia. È questo insieme di attività, presentato dall’azienda nella descrizione del proprio modello di business, a dare sostanza alla definizione di piattaforma multiservizi.

Pacchi e applicazione: i due lati del cambiamento

Nella logistica, la documentazione societaria segnala investimenti tecnologici e lo sviluppo di hub a Roma, Bologna, Piacenza e Milano. La relazione sul governo societario collega questi interventi al passaggio dal sesto al primo posto come operatore logistico nell’e-commerce. La trasformazione comprende quindi impianti e capacità di movimentazione, oltre alle attività accessibili attraverso uno schermo.

Sul versante digitale, l’aggiornamento strategico presentato il 26 febbraio 2026 indicava come completata la migrazione alla super app. Il documento riportava oltre quattro milioni di utenti attivi giornalieri, precisando che si trattava della media di dicembre 2025. Il riferimento temporale è essenziale: quella misura fotografa l’utilizzo alla fine dell’anno precedente, non il traffico registrato nel novembre 2026.

La stessa presentazione quantificava la base complessiva in 46 milioni di clienti, distinguendola dai 36 milioni di clienti finanziari e dai 19 milioni di clienti digitali. Sono categorie presentate separatamente, non grandezze da sommare. Nei risultati preliminari 2025 l’utile netto era indicato in 2,235 miliardi di euro includendo il contributo della partecipazione TIM e i relativi aggiustamenti contabili.

Polis porta i servizi pubblici negli uffici

L’incontro tra presenza fisica e servizi digitali assume una forma concreta con Polis. Inserito nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, il progetto interessa circa settemila comuni con meno di quindicimila abitanti. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’ufficio postale in uno sportello unico per l’accesso alla Pubblica amministrazione, mantenendo un punto di contatto sul territorio.

La relazione finanziaria annuale distingue l’estensione prevista dai risultati già conseguiti: al 31 dicembre 2025 risultavano conclusi gli interventi e riaperti 4.849 uffici postali. Erano inoltre stati completati 160 siti di coworking. Si tratta di un consuntivo datato, che non equivale al numero aggiornato dei cantieri terminati alla data dell’annuncio sul caso Harvard.

La componente dedicata agli spazi di lavoro prevede una rete nazionale di 250 sedi, delle quali 80 nei comuni sotto i quindicimila abitanti. Il programma affianca quindi alle prestazioni allo sportello luoghi attrezzati per attività professionali e formazione. Anche in questo caso, il totale previsto dal progetto deve restare distinto dagli spazi effettivamente completati nel consuntivo 2025.

Il caso si ferma prima dell’operazione TIM

La cronologia dello studio e quella degli sviluppi industriali non coincidono. Secondo l’annuncio di Poste, il racconto didattico si chiude a febbraio 2026, quando il management valutava un’offerta per il controllo di TIM. L’acquisizione successiva non va quindi confusa con il punto di arrivo del caso: appartiene agli eventi intervenuti dopo il periodo ricostruito.

Il resoconto intermedio di gestione documenta il lancio dell’offerta approvato il 22 marzo 2026 e la chiusura della riapertura dei termini il 25 settembre. Il regolamento di quest’ultima fase è avvenuto il 2 ottobre. Dopo gli ulteriori acquisti effettuati sul mercato il primo ottobre, la partecipazione complessiva di Poste in TIM si è attestata all’86,952% del capitale sociale.