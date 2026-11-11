Cristiano Godano, il ritorno che sorprende: nuovo album con Rob Ellis

🌐 Cristiano Godano Rob Ellis: Cristiano Godano torna con un nuovo disco solista e ritrova una figura decisiva del suo percorso musicale: il produttore britannico Rob Ellis.

Il contesto

Cristiano Godano torna con un nuovo disco solista e ritrova una figura decisiva del suo percorso musicale: il produttore britannico Rob Ellis. L’album si intitola Un filo d’erba nel muro ed è annunciato per il 13 novembre 2026, con pubblicazione affidata ad Ala Bianca Group e Warner Music. La notizia interessa non soltanto gli ascoltatori dei Marlene Kuntz, di cui Godano è la voce storica, ma chi segue il modo in cui un autore può cambiare linguaggio senza cancellare le proprie origini. Il ritorno di una collaborazione dopo oltre vent’anni porta con sé memoria, aspettative e libertà creativa.

Il precedente comune è Senza peso, l’album pubblicato dai Marlene Kuntz nel 2003. Nel tempo quel lavoro ha conservato un ruolo importante nella discografia del gruppo, segnando un momento di ricerca sonora. Ritrovare Ellis non significa necessariamente tentare di riprodurne i risultati. Sono cambiate le vite dei musicisti, le tecnologie, il contesto culturale e soprattutto l’urgenza artistica di chi scrive. Una collaborazione che riparte può mettere alla prova il passato anziché celebrarlo: capire quali intuizioni funzionino ancora e quali necessitino di altre forme.

Godano ha costruito una parte importante della propria identità sul rapporto fra parola e suono. Le sue canzoni alternano energia elettrica, tensione emotiva e una scrittura riconoscibile, spesso lontana dalle formule più accomodanti del pop. Nel percorso solista ha esplorato anche una dimensione meno legata alla potenza della band, lasciando spazio a timbri e costruzioni più intime. Il nuovo album viene presentato come un’evoluzione di questo cammino. Prima dell’uscita, però, le descrizioni promozionali devono restare indicazioni di intenti: il giudizio sul risultato appartiene all’ascolto.

I dettagli che contano

Ellis è un produttore e polistrumentista con esperienze al fianco di artisti internazionali, tra cui PJ Harvey. Un nome di prestigio non basta da solo a garantire un buon disco, ma può offrire un confronto esterno prezioso. Il produttore non è soltanto chi sceglie un suono o regola un microfono. Può aiutare l’artista a distinguere un’intuizione forte da un’abitudine, a trovare il ruolo di uno strumento e a riconoscere quando una canzone ha davvero bisogno di un nuovo passaggio. È un lavoro creativo che resta spesso invisibile al pubblico.

Resta il rapporto con la parola, probabilmente l’elemento su cui molti ascoltatori misureranno il nuovo lavoro. Nella musica di Godano il testo non è un accessorio applicato dopo la costruzione del brano: spesso determina ritmo, tensione e direzione emotiva. Una produzione più stratificata dovrà quindi lasciare respirare il linguaggio, evitando che la ricchezza dei suoni nasconda le immagini e le sfumature della scrittura. Sarà interessante osservare come i brani funzioneranno anche dal vivo, quando arrangiamenti e reazioni del pubblico potranno modificare le priorità. L’uscita dell’album è una tappa, non il giudizio definitivo sul progetto: molte canzoni rivelano la propria forza soltanto quando iniziano a essere abitate da chi le ascolta.

Il titolo Un filo d’erba nel muro evoca un’immagine di resistenza minuta. Non promette rivoluzioni clamorose, ma suggerisce qualcosa che cresce dove sembra esserci poco spazio. È una metafora che si presta a molte letture e richiama la tenacia di una sensibilità non disposta a farsi assorbire dal rumore generale. Attribuire al titolo un significato autobiografico preciso senza una dichiarazione dell’autore sarebbe tuttavia arbitrario. È più interessante considerarlo come un’apertura di possibilità, in attesa che siano le canzoni a definire il proprio paesaggio.

La pubblicazione è annunciata anche in formato fisico, oltre che digitale, con un progetto grafico dedicato. In un mercato dominato dall’ascolto immediato, confezione, sequenza delle tracce e attenzione al disco come oggetto continuano ad avere un pubblico. La scelta non deve trasformarsi in una contrapposizione fra supporti: ogni modalità offre un’esperienza diversa. L’album, ascoltato dall’inizio alla fine, permette di valutare connessioni, contrasti e progressione emotiva che un singolo brano diffuso sui social può mostrare soltanto in parte.

Cosa resta da capire

La storia dei Marlene Kuntz è un riferimento inevitabile, ma il lavoro solista merita di essere giudicato per ciò che dichiara di voler costruire. Chi ascolta potrebbe riconoscere alcuni tratti familiari e incontrarne altri inattesi. Il percorso di un autore non è una linea diritta verso una formula definitiva. Può attraversare deviazioni, tentativi, ritorni e scoperte tardive. Quando due collaboratori si ritrovano dopo vent’anni, la sfida consiste proprio nel non scambiare la memoria per un obbligo: essere fedeli a una storia non richiede di ripeterla.

L’uscita del 13 novembre diventa quindi un appuntamento da seguire con curiosità e senso critico. I primi annunci parlano di nuove stratificazioni sonore e di una produzione dal respiro ampio; solo l’ascolto completo potrà confermare quanto la promessa sia stata realizzata. In un panorama musicale ricco di uscite effimere, l’interesse per un disco risiede nella possibilità che rimanga con chi ascolta anche dopo il ciclo delle interviste. Godano ed Ellis si giocano qui la carta più difficile: trovare un nuovo presente a una relazione creativa nata nel passato.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.