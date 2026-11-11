Steve Hackett racconta i Genesis per Emergency a Roma

🌐 Steve Hackett Emergency: Il 21 novembre all’Auditorium Parco della Musica una serata con Steve Hackett per sostenere le cure di Emergency.

Una serata speciale nella Sala Petrassi

Steve Hackett torna protagonista di un appuntamento romano che mette insieme memoria musicale e solidarietà. Sabato 21 novembre, alle ore 20, l’ex chitarrista dei Genesis sarà alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per una serata dedicata a Emergency. Non si tratta della semplice replica di un concerto in tournée: **l’incontro è costruito come un racconto pubblico** del suo percorso artistico e personale con una delle formazioni più importanti del rock progressivo. Il musicista parteciperà gratuitamente e una parte rilevante del ricavato, dopo le spese, sarà destinata alle attività umanitarie dell’organizzazione.

Il dialogo con Mario Giammetti e Mino Profumo

Sul palco Hackett sarà intervistato da Mario Giammetti e Mino Profumo, che guideranno la conversazione fra ricordi, dettagli del lavoro in studio e passaggi della carriera solista. L’incontro offre l’occasione di ripercorrere il ruolo svolto dal chitarrista nel suono dei Genesis, dalla ricerca timbrica all’intreccio fra melodia e costruzioni strumentali complesse. In un formato basato sulle domande e sulle risposte, episodi della vita artistica possono essere raccontati con una libertà diversa rispetto a quella di un concerto. Il programma annunciato mette al centro le testimonianze del musicista, senza promettere l’esecuzione integrale di un repertorio dei Genesis.

La chitarra che ha segnato un’epoca

Hackett è associato a una stagione fondamentale del rock britannico, quando gruppi come i Genesis ampliarono la forma della canzone attraverso suite, cambi di tempo e costruzioni narrative. Il suo contributo alla chitarra è riconoscibile per l’attenzione ai colori sonori, agli arpeggi e alle frasi melodiche che convivono con passaggi più energici. Il racconto romano permette di collocare quelle scelte nel lavoro collettivo della band, senza ridurle a un elenco di assoli celebri. La chitarra diventa un modo per spiegare come un gruppo costruisca un’identità e come un artista ritrovi poi una voce personale al di fuori della formazione originaria.

Gli interventi musicali durante l’incontro

Alla serata prenderanno parte anche Francesco Gazzara al pianoforte e Roberto D’Amore e Vincenzo Misceo alla voce. I loro interventi musicali affiancheranno la conversazione con Hackett, contribuendo a scandire la ricostruzione degli anni dei Genesis e dei successivi percorsi artistici. La presenza di interpreti differenti permette un rapporto con il repertorio meno legato alla spettacolarità di una grande produzione dal vivo. L’annuncio non specifica una scaletta completa e non autorizza a indicare titoli come certamente previsti. **La formula combina racconto e musica**, con l’attenzione rivolta alle storie e alle emozioni che le composizioni continuano a evocare.

Il significato della partecipazione gratuita

Hackett ha accettato di partecipare senza compenso per sostenere i valori e il lavoro di Emergency. Il settanta per cento dell’incasso, calcolato al netto delle spese, sarà destinato all’organizzazione: la specificazione è importante, perché non equivale al settanta per cento del prezzo lordo di ogni biglietto. Il pubblico sarà quindi chiamato a sostenere una raccolta fondi attraverso l’acquisto dell’ingresso, ma il contributo effettivo dipenderà dal bilancio dell’iniziativa. Il collegamento fra cultura e solidarietà si realizza nella destinazione concreta di una parte delle entrate, non soltanto nella presenza di un messaggio umanitario sul palco.

Emergency e il lavoro nelle aree di crisi

Fondata in Italia nel 1994, Emergency opera per garantire cure gratuite a persone colpite da guerre, mine e povertà e per promuovere una cultura di pace. L’organizzazione dichiara di aver curato gratuitamente oltre quattordici milioni di persone nelle proprie strutture sanitarie tra il 1994 e il 2026. Si tratta di un dato complessivo comunicato dall’ente, utile a inquadrare la scala della sua attività. I programmi comprendono interventi medici e chirurgici in contesti dove i sistemi sanitari sono gravemente compromessi. La serata romana offre visibilità a questo lavoro attraverso un linguaggio, quello della musica, capace di parlare a pubblici diversi.

L’Auditorium come luogo dell’incontro

La Sala Petrassi si trova nel complesso dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in viale Pietro de Coubertin 30, a Roma. La scelta di un ambiente dedicato all’ascolto e alla parola è coerente con un formato che alterna intervista e brevi momenti musicali. Per gli appassionati dei Genesis l’appuntamento offre un’occasione diversa dalle date del tour italiano di Hackett, programmate in novembre. È importante distinguere i due calendari: la serata del 21 è annunciata come evento speciale a sostegno di Emergency, mentre le esibizioni del tour rispondono a un repertorio e a un allestimento propri.

Il 21 novembre tra storia e impegno

L’incontro è programmato per sabato 21 novembre alle 20 e concentra in un’unica serata le testimonianze di Hackett, la conduzione di Giammetti e Profumo e la partecipazione di tre musicisti ospiti. Il sostegno a Emergency non è un elemento accessorio, ma una condizione dichiarata della manifestazione. L’appuntamento si colloca nel calendario culturale romano come una conversazione musicale dedicata a un capitolo importante del progressive rock e alla carriera individuale di un suo protagonista. Informazioni su biglietti e disponibilità devono essere verificate attraverso i canali ufficiali dell’Auditorium prima di organizzare la partecipazione.

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