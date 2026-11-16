Cassandra Wilson, la voce che portò il Mississippi nel futuro

🌐 Cassandra Wilson è morta a 70 anni a Jackson: l’annuncio risale al settembre 2026. Due Grammy e un percorso capace di intrecciare jazz, blues, folk e country hanno segnato la sua carriera.

L’addio annunciato a settembre

Una voce grave, riconoscibile, capace di attraversare una canzone senza restare prigioniera del suo genere. Cassandra Wilson è morta a 70 anni nella sua Jackson, in Mississippi. La notizia è stata resa pubblica il 2 settembre 2026: non un lutto di queste ore, ma la perdita di un’interprete che ha ampliato il vocabolario del jazz contemporaneo.

Il manager Robert Torre ha comunicato che la cantante si è spenta nella propria abitazione, circondata dai familiari e dagli amici più cari. Non è stata resa nota la causa della morte. Sul giorno preciso esistono indicazioni discordanti nelle ricostruzioni pubblicate, tra il 1° e il 2 settembre; resta confermata la data dell’annuncio.

Cantante, autrice e produttrice, Wilson non aveva costruito la propria identità soltanto sull’interpretazione degli standard. Il suo contralto teneva insieme blues, folk, pop e country, senza perdere il legame con il Sud degli Stati Uniti. Un repertorio aperto, nel quale convivevano composizioni originali e canzoni provenienti da tradizioni apparentemente lontane.

Jackson, la famiglia e le prime canzoni

Nata il 4 dicembre 1955, Cassandra Fowlkes crebbe in una famiglia nella quale educazione e musica erano strettamente intrecciate. Il padre suonava chitarra e contrabbasso; la madre, insegnante, amava la Motown. Nella sua formazione entrarono così ascolti diversi, prima ancora che le categorie discografiche potessero separarli in territori distinti.

Il pianoforte e poi la chitarra accompagnarono il suo apprendistato. Tra i riferimenti dei primi anni c’erano Robert Johnson e Joni Mitchell: due autori molto distanti per epoca e linguaggio, ma entrambi presenti nel suo modo di avvicinarsi alla canzone. Studiò comunicazione alla Jackson State University, coltivando parallelamente la preparazione musicale.

Dopo un periodo a New Orleans, nel 1982 arrivò nell’area di New York. Lì cominciò a lavorare con musicisti come Dave Holland e Abbey Lincoln, incontrando un ambiente nel quale mettere alla prova la propria voce. Il passaggio dalla scena del Sud alla metropoli precedette l’avvio della sua carriera discografica.

L’avanguardia e la svolta di Blue Light ’Til Dawn

L’incontro con il sassofonista Steve Coleman la portò nel collettivo M-Base. Era un laboratorio di sperimentazione ritmica e improvvisazione, lontano dall’idea della cantante semplicemente accompagnata da un gruppo. In quell’esperienza Wilson cercò uno spazio per la voce dentro strutture musicali complesse, partecipando a una ricerca condivisa con altri giovani protagonisti della scena.

La svolta arrivò nel 1993 con Blue Light ’Til Dawn, all’inizio del rapporto con Blue Note. Il disco mise al centro sonorità acustiche e un repertorio orientato verso blues e folk. Non era l’abbandono del jazz: era un diverso modo di praticarlo, attraverso materiali che non appartenevano esclusivamente al suo canone.

Decisivo fu il lavoro con il produttore Craig Street. Fra i brani che prepararono quell’intesa figuravano lo standard You Don’t Know What Love Is e Tupelo Honey di Van Morrison. L’accostamento raccontava già la direzione del progetto: far dialogare canzoni di provenienza diversa attraverso arrangiamenti e interpretazioni costruiti intorno alla sua personalità.

Due Grammy, senza rinunciare alle deviazioni

New Moon Daughter consolidò quella strada. Nello stesso album Wilson affrontò autori come Neil Young, gli U2, Hank Williams e Son House, includendo anche Last Train to Clarksville dei Monkees. Più che una successione di omaggi, il repertorio mostrava quanto potesse essere ampio il materiale a disposizione di una cantante jazz.

Il riconoscimento arrivò anche ai Grammy: New Moon Daughter vinse nel 1997 per la migliore interpretazione vocale jazz. Il premio distingueva un lavoro che aveva portato al centro dell’attenzione quella libertà di scelta, senza obbligare Wilson a ricondurre le proprie canzoni a un’unica tradizione o a una sola formula musicale.

Il secondo Grammy arrivò nel 2009 con Loverly, vincitore come miglior album vocale jazz. Qui il confronto era nuovamente con gli standard. Nel registro ufficiale della Recording Academy compaiono complessivamente due vittorie e quattro candidature: tra queste anche Traveling Miles e il singolo Blue Light ’Til Dawn, rispettivamente nel 2000 e nel 1995.

Da Miles Davis al lavoro con Fabrizio Sotti

Traveling Miles fu il suo omaggio a Miles Davis, mentre Belly of the Sun proseguì l’esplorazione delle radici americane. In seguito, con Thunderbird, Wilson sperimentò anche campionamenti e tecniche legate all’hip-hop. La sequenza dei progetti restituisce una carriera segnata da cambiamenti di prospettiva, non dalla riproduzione del modello che l’aveva resa celebre.

Un capitolo coinvolse direttamente il chitarrista italiano Fabrizio Sotti: insieme coprodussero Another Country, pubblicato nel 2012. Registrato fra Italia, New Orleans e New York, il disco comprendeva soprattutto composizioni originali. Per un’artista spesso identificata con le riletture del repertorio altrui, rappresentava anche un’occasione per riportare in primo piano la propria scrittura.

Il ritorno a casa e il riconoscimento nazionale

Nel 2015 Wilson tornò a vivere a Jackson. Con la cantante Rhonda Richmond promosse iniziative musicali e culturali legate al Mississippi, attraverso il club The Yellow Scarf e un’attività discografica. Il rapporto con la città natale acquistò così anche una dimensione organizzativa, accanto a quella musicale che aveva attraversato i suoi album.

Il riconoscimento istituzionale arrivò nel 2022, quando il National Endowment for the Arts la nominò NEA Jazz Master. La motivazione ne sottolineava la capacità di ampliare la definizione stessa del jazz. La cerimonia-concerto dedicata a quella classe di premiati si tenne il 31 marzo 2022, in collaborazione con SFJAZZ.

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