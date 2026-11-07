Vita sulla Terra, la teoria delle comete vacilla: nuovo studio

🌐 Comete origine vita: nuove simulazioni indicano che le molecole prebiotiche difficilmente sopravvivevano agli impatti sulla Terra primordiale. L’origine della vita resta aperta.

Il fascino di un’origine arrivata dallo spazio

Per decenni una delle ipotesi più suggestive sull’origine della vita ha immaginato le comete come corrieri cosmici incaricati di recapitare sulla Terra gli ingredienti della chimica biologica. Questi corpi, ricchi di ghiacci e composti organici, attraversavano il Sistema solare primordiale e talvolta si schiantavano sui pianeti. Ma un nuovo studio guidato dall’Università di Cambridge, pubblicato il 28 ottobre 2026 su Scientific Reports, ridimensiona fortemente questa spiegazione. Trasportare molecole organiche non significa riuscire a depositarle intatte e in quantità utili per avviare la vita.

La ricerca affronta una questione fisica precisa. Una cometa può contenere sostanze interessanti per la chimica prebiotica, ma l’ingresso nell’atmosfera e l’impatto contro il suolo o gli oceani producono condizioni estreme. Velocità elevate, riscaldamento e onde d’urto possono distruggere le molecole prima che possano partecipare a reazioni successive. Anche nel raro caso di sopravvivenza, quelle sostanze dovrebbero restare concentrate e disponibili abbastanza a lungo, invece di disperdersi subito nell’ambiente.

I ricercatori hanno simulato impatti, traiettorie, velocità e interazioni fra comete e atmosfera terrestre, incrociando modelli sull’evoluzione del Sistema solare. Non hanno osservato direttamente l’origine della vita, un evento remoto e non ricostruibile in ogni dettaglio; hanno invece testato la plausibilità di una particolare strada chimica. È una differenza fondamentale per evitare conclusioni improprie. Lo studio non dimostra dove sia nata la vita, ma suggerisce che una specifica via cometaria fosse estremamente improbabile.

Il risultato mette alla prova un’immagine popolare secondo cui sarebbe bastato un bombardamento di corpi celesti per seminare un pianeta sterile. Una molecola organica non è un organismo vivente e una combinazione di ingredienti non equivale a una cellula capace di riprodursi. Tra la disponibilità dei composti e la nascita di processi biologici esiste una catena complessa di trasformazioni, la cui ricostruzione rimane uno dei problemi più difficili della scienza contemporanea.

L’acido cianidrico e il problema della concentrazione

La squadra guidata da Richard Anslow si è concentrata sull’acido cianidrico, indicato con la sigla HCN. Per quanto il nome possa ricordare una sostanza pericolosa, questa molecola è importante anche negli scenari di chimica prebiotica, perché può contribuire alla formazione di composti più complessi. È stata rilevata in diversi ambienti del Sistema solare e offre quindi un buon banco di prova per chiedersi quanta materia utile potesse essere trasportata dalle comete fino alla superficie della Terra.

Le simulazioni mostrano che solo combinazioni molto ristrette di velocità, dimensioni e angoli d’impatto potrebbero consentire un trasferimento riuscito. In una parte importante dei modelli nessuna cometa consegna una quantità utile di HCN; in altri, la sostanza raggiunge la superficie ma viene subito diluita, soprattutto negli oceani. Il problema dunque non riguarda soltanto la sopravvivenza dell’impatto. Per partecipare alla chimica che precede la vita, gli ingredienti devono trovarsi nel posto giusto, alla concentrazione giusta e per un tempo sufficiente.

Un’altra difficoltà riguarda la cronologia. Gli impatti cometari sarebbero diminuiti sensibilmente durante i primi cinquecento milioni di anni del pianeta. Le opportunità di consegna efficace diventano così limitate proprio mentre l’ambiente terrestre attraversa cambiamenti geologici profondissimi. I modelli non eliminano ogni possibilità statistica, ma rendono meno solida l’idea delle comete come principale veicolo dei precursori chimici della vita.

Asteroidi e processi terrestri restano in campo

Se una via appare improbabile, la scienza non è costretta a sceglierne subito una definitiva. Gli autori considerano possibili alternative, fra cui l’apporto di composti da parte di asteroidi, spesso caratterizzati da dinamiche d’impatto differenti, oppure la formazione di sostanze organiche direttamente sulla Terra attraverso processi chimici locali. Sono piste di ricerca che richiedono misure, esperimenti e modelli ulteriori. Nessuna equivale oggi a una prova completa dell’abiogenesi.

Il risultato di Cambridge invita anche a distinguere la ricerca sull’origine degli ingredienti da quella sui primi organismi. Trovare molecole organiche su una cometa o su un asteroide significa dimostrare che la chimica del carbonio non è esclusiva del nostro pianeta. Non significa aver trovato microbi, né aver individuato il meccanismo con cui è cominciata la biologia. Lo stesso vale per eventuali segnali chimici osservati lontano dalla Terra: richiedono interpretazioni prudenti e conferme indipendenti.

La lezione è più affascinante di uno slogan. La vita potrebbe essersi sviluppata grazie a una combinazione di condizioni planetarie, fonti di energia e reazioni chimiche ancora parzialmente sconosciute. Le comete continuano a essere archivi preziosi della storia cosmica, ma non per questo devono diventare protagoniste obbligatorie del nostro albero genealogico. Quando un modello riduce una possibilità, la conoscenza avanza: non perché scompaia il mistero, ma perché diventano migliori le domande da porre.

I risultati sono pubblicati in una rivista scientifica sottoposta a valutazione editoriale e possono essere esaminati da altri ricercatori. Gli autori riconoscono incertezze legate ai parametri delle simulazioni e alla conoscenza della Terra più antica. Le prossime ricerche potranno perfezionare modelli d’impatto e velocità delle reazioni, confrontandoli con dati astronomici, geologici e di laboratorio. È così che una buona ipotesi scientifica viene rafforzata o indebolita: non con una dichiarazione definitiva, ma con controlli ripetuti e risultati riproducibili.

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