Cisgiordania, palestinesi marchiati con numeri durante il blitz

🌐 Cisgiordania, palestinesi contrassegnati con numeri scritti con un pennarello sulla fronte e sulle braccia durante un’operazione militare a Qabatiya. L’Idf ammette la pratica e la definisce grave: il caso riaccende il dibattito sulla detenzione dei palestinesi e sulla progressiva disumanizzazione del conflitto.

Un numero nero sulla fronte. Lo stesso segno ripetuto sulle braccia. Il “44” diventa l’immagine-simbolo di una nuova controversia che scuote la Cisgiordania, dopo un’operazione militare israeliana condotta a Qabatiya, nel governatorato di Jenin.

A mostrarlo è Mahmoud Zakarneh, giornalista palestinese del nord della Cisgiordania, che ha raccontato di essere stato trattenuto e interrogato durante il blitz insieme ad altre persone. Secondo la sua testimonianza, i militari avrebbero contrassegnato alcuni degli uomini fermati con numeri scritti a pennarello sul corpo.

Il caso è diventato particolarmente significativo perché l’esercito israeliano ha riconosciuto che i soldati avevano effettivamente segnato alcuni dei palestinesi sottoposti a interrogatorio, definendo l’episodio grave e sostenendo che i comandanti abbiano richiamato il personale coinvolto.

L’Idf sostiene che l’operazione fosse finalizzata alla ricerca di persone sospettate di essere coinvolte nella pianificazione di attentati. Durante il raid sarebbero stati arrestati due sospetti, mentre altre persone sarebbero state fermate e interrogate.

Ma la questione che ora domina il dibattito non è soltanto il motivo dell’operazione.

È il modo in cui alcune delle persone fermate sono state trattate.

Il numero “44” sulla fronte: cosa è successo a Qabatiya

La vicenda si è verificata durante un’operazione a Qabatiya, località della Cisgiordania settentrionale situata nell’area di Jenin.

Secondo la ricostruzione diffusa nelle ultime ore, le forze israeliane hanno perquisito circa un centinaio di edifici alla ricerca di persone che, secondo l’Idf, sarebbero state coinvolte nella pianificazione di attacchi.

Due persone sono state arrestate. Altre sono state sottoposte a interrogatorio.

È in questo contesto che alcuni palestinesi sarebbero stati contrassegnati con numeri.

Uno dei fermati, il giornalista Mahmoud Zakarneh, è stato successivamente ripreso con il numero 44 ancora visibile sulla fronte e sulle braccia. Il segno, secondo il suo racconto, era stato apposto durante la detenzione.

Le accuse riportate dai palestinesi coinvolti vanno oltre la semplice identificazione.

Alcuni hanno denunciato botte, minacce e interrogatori particolarmente duri. Queste testimonianze, come ogni altra accusa relativa a un’operazione militare, devono essere valutate sulla base di verifiche indipendenti. Ma l’ammissione dell’Idf sulla pratica dei numeri conferma almeno l’elemento centrale della vicenda: i contrassegni sono stati effettivamente utilizzati.

Ed è proprio questo ad avere provocato l’ondata di indignazione.

La risposta dell’Idf: “Abbiamo imparato la lezione”

La posizione dell’esercito israeliano è arrivata dopo la diffusione delle immagini.

In una prima ricostruzione, l’Idf ha spiegato che l’operazione era stata condotta per individuare persone sospettate di pianificare attentati. Successivamente ha riconosciuto che alcuni soldati avevano contrassegnato i sospetti sottoposti a interrogatorio.

L’esercito ha definito il comportamento inaccettabile e ha riferito che i superiori hanno rimproverato i militari coinvolti, sottolineando la gravità dell’azione e la necessità di trarne insegnamento.

È un passaggio importante.

L’Idf non sostiene, quindi, che il numero fosse una procedura ordinaria da applicare ai palestinesi fermati durante i raid.

Al contrario, la presenta come un comportamento dei singoli militari che ha superato i limiti consentiti.

Resta però una domanda: se una pratica simile era già stata contestata mesi fa, perché è ricomparsa?

Un precedente già ad aprile: i numeri sulle mani

Il caso di Qabatiya non sarebbe infatti isolato.

Ad aprile, durante un’altra operazione israeliana nella zona di Jenin, erano emerse immagini di donne palestinesi alle quali sarebbero stati scritti numeri sulle mani mentre entravano in un campo profughi.

Anche in quell’occasione l’esercito israeliano aveva riconosciuto l’episodio, definendolo una “cattiva valutazione”.

La ricorrenza della pratica rende quindi il nuovo episodio più difficile da archiviare come un semplice incidente.

Se un comportamento viene dichiarato inappropriato, contestato e successivamente ricompare, il problema diventa anche quello della capacità della catena di comando di impedire che si ripeta.

È su questo punto che si concentra parte delle critiche.

Non soltanto sul singolo numero scritto sulla pelle, ma sulla cultura operativa che consente a un comportamento già stigmatizzato di riemergere.

“Non ci trattano come esseri umani”: la denuncia dei fermati

Le parole attribuite a uno dei palestinesi coinvolti restituiscono la dimensione più profonda della vicenda.

“Non ci trattano come esseri umani”, ha denunciato uno dei fermati.

La frase è diventata il centro della reazione palestinese perché il numero sulla fronte viene interpretato non come una semplice forma di identificazione, ma come un gesto di umiliazione.

Il deputato arabo-israeliano Ahmad Tibi, membro della Knesset e leader del partito Ta’al, ha parlato esplicitamente di disumanizzazione. A suo giudizio, il gesto consiste nel cancellare l’identità della persona e trasformarla in un numero.

Il significato politico della vicenda è quindi molto più ampio di quello di un singolo raid.

In un territorio nel quale arresti, perquisizioni, checkpoint e operazioni militari fanno parte della vita quotidiana di milioni di palestinesi, il modo in cui una persona viene identificata durante una detenzione assume un peso enorme.

Perché il caso ha suscitato reazioni così forti

Il numero scritto sulla fronte ha un impatto visivo immediato.

Non è un documento.

Non è un braccialetto.

Non è una targhetta.

È un segno tracciato direttamente sul corpo.

Ed è proprio questa caratteristica ad avere provocato una reazione particolarmente forte.

Le immagini di Zakarneh con il 44 sulla fronte sono diventate rapidamente un simbolo del caso, alimentando discussioni sulla dignità dei detenuti e sulle modalità con cui vengono condotte le operazioni israeliane in Cisgiordania.

Il dibattito è diventato ancora più sensibile per il significato storico che l’atto di numerare le persone può evocare.

Diversi esponenti politici e osservatori hanno richiamato alla memoria i periodi più bui della storia europea. Tibi ha parlato di immagini che ricordano “periodi bui”.

Il paragone è politicamente e storicamente molto pesante e va distinto dalla ricostruzione fattuale dell’episodio.

L’elemento accertato è che l’Idf ha ammesso l’utilizzo dei numeri durante l’operazione. Il significato attribuito a quel gesto è invece oggetto di un acceso confronto politico e pubblico.

La versione israeliana: cercavano sospetti per attacchi

Per comprendere il contesto è necessario considerare anche la versione fornita dall’esercito israeliano.

Secondo l’Idf, il raid a Qabatiya rientrava in una più ampia attività di contrasto a persone sospettate di essere coinvolte nella preparazione di attentati.

Le forze israeliane hanno quindi effettuato perquisizioni in circa cento edifici, arrestando due sospetti e interrogando altre persone.

Questo elemento è importante perché il caso non nasce da un’operazione dichiaratamente casuale.

Israele sostiene da tempo che le operazioni in Cisgiordania siano necessarie per prevenire attentati contro cittadini e militari israeliani. Le autorità palestinesi, al contrario, denunciano una campagna di arresti e incursioni che colpisce anche civili e alimenta ulteriormente la tensione.

Le due narrative convivono da anni.

Il punto centrale, però, è che la necessità di un’operazione di sicurezza non elimina l’obbligo di rispettare le persone fermate.

È proprio su questo terreno che la vicenda dei numeri diventa particolarmente delicata.

La Cisgiordania dentro una spirale di tensione

Qabatiya non è un episodio isolato dal resto della situazione in Cisgiordania.

Il territorio sta vivendo una fase di forte tensione, caratterizzata da operazioni militari israeliane, arresti, attacchi palestinesi e violenze da parte di coloni israeliani.

Negli ultimi mesi sono aumentati anche gli episodi nei quali gruppi di coloni hanno aggredito comunità palestinesi, incendiato proprietà o tentato di espandere la presenza israeliana in aree contese.

Le autorità palestinesi accusano Israele di non fare abbastanza per fermare le violenze dei coloni.

Israele sostiene invece che le proprie forze di sicurezza debbano intervenire contro le minacce alla sicurezza e contro i gruppi armati palestinesi.

Il risultato sul terreno è una spirale nella quale la popolazione civile rimane spesso esposta a violenze e restrizioni.

Il caso di Qabatiya si inserisce quindi in un contesto già estremamente fragile.

Il nodo della dignità dei detenuti

Al di là delle posizioni politiche, esiste una questione più concreta: che cosa può essere fatto a una persona durante un arresto o un interrogatorio?

Il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani pongono limiti al trattamento delle persone detenute.

Anche quando una persona è sospettata di un reato o di un’attività terroristica, non perde il proprio status di essere umano.

La dignità personale rimane un principio fondamentale.

Per questo la discussione sul numero “44” non riguarda soltanto l’estetica di un segno sulla pelle.

Riguarda il confine tra identificazione e umiliazione, tra necessità operativa e abuso, tra sicurezza e rispetto della dignità.

L’Idf ha scelto di riconoscere che il comportamento era grave.

Ora il punto sarà capire quali misure verranno adottate per evitare che episodi analoghi possano ripetersi.

Ahmad Tibi: “Si cancella l’essere umano”

La reazione di Ahmad Tibi ha dato alla vicenda una dimensione politica immediata.

Il parlamentare arabo-israeliano ha sostenuto che scrivere un numero sulla fronte di una persona significhi trasformarla da individuo in oggetto, cancellandone l’identità.

Il suo commento è diventato parte della discussione pubblica proprio perché proveniente da un membro della Knesset israeliana di origine araba.

Il messaggio è netto: per Tibi, non si tratta di un dettaglio secondario avvenuto durante un’operazione militare, ma di un’immagine capace di raccontare un processo più ampio di disumanizzazione.

Naturalmente, le responsabilità individuali e le eventuali violazioni dovranno essere valutate attraverso gli strumenti appropriati.

Ma politicamente il caso ha già prodotto un effetto.

Ha riportato al centro la domanda su come vengono trattati i palestinesi durante i raid israeliani in Cisgiordania.

La reazione italiana: l’intervento di Giuseppe Conte

La vicenda ha suscitato reazioni anche in Italia.

Tra gli interventi politici c’è quello di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che ha denunciato pubblicamente il caso e criticato la posizione italiana ed europea rispetto alla situazione palestinese.

Conte ha collegato le immagini dei palestinesi contrassegnati alle più ampie accuse di violazioni e soprusi nei territori palestinesi, sostenendo che Italia e Unione europea stiano mantenendo una posizione eccessivamente inerte.

Il suo intervento si inserisce in un dibattito politico italiano ormai fortemente polarizzato sul conflitto israelo-palestinese.

Da una parte vengono sottolineate le esigenze di sicurezza di Israele e la minaccia rappresentata dagli attacchi contro civili israeliani.

Dall’altra cresce la richiesta di pressione diplomatica e sanzioni contro le politiche israeliane nei territori palestinesi.

Il caso dei numeri sulla pelle aggiunge un nuovo elemento a questo confronto.

Non è solo una questione di numeri

Il rischio sarebbe quello di fermarsi alla fotografia.

Un uomo con il numero 44 sulla fronte è un’immagine potentissima, ma dietro quella fotografia esiste una realtà molto più complessa.

Ci sono le operazioni militari.

Gli arresti.

Le accuse di violenza.

Le minacce degli attacchi palestinesi.

La violenza dei coloni.

Le famiglie che vivono tra incursioni e restrizioni.

I militari che operano in un territorio nel quale la tensione è permanente.

E una popolazione civile che vive da decenni dentro un conflitto irrisolto.

Il numero sulla fronte diventa così il simbolo di qualcosa che va oltre il singolo episodio.

Rappresenta una domanda sulla dignità della persona durante il conflitto.

Cosa succederà ora

L’Idf ha già definito grave il comportamento dei soldati e ha affermato che i comandanti hanno adottato misure disciplinari e tratto insegnamenti dall’accaduto.

La questione, però, non sembra destinata a chiudersi rapidamente.

Il precedente di aprile rende infatti necessario capire se si sia trattato di episodi isolati o se esista una pratica che alcuni militari hanno continuato ad adottare nonostante i richiami.

Sarà altrettanto importante verificare le altre accuse avanzate dai palestinesi fermati, comprese quelle relative a percosse e minacce durante gli interrogatori.

Una cosa è già chiara: la vicenda ha aperto una nuova ferita nel rapporto tra popolazione palestinese e forze israeliane in Cisgiordania.

E ha mostrato ancora una volta quanto sia sottile il confine tra un’operazione di sicurezza e un comportamento percepito come umiliante o disumanizzante.

Il simbolo del “44” resta sulla pelle e nella memoria

Quando Mahmoud Zakarneh è comparso davanti alle telecamere con il numero 44 ancora visibile sulla fronte, non mostrava soltanto un segno lasciato da un pennarello.

Mostrava la traccia fisica di ciò che aveva appena vissuto.

Il segno, prima o poi, scomparirà.

La controversia politica probabilmente durerà molto più a lungo.

Perché in Cisgiordania ogni episodio di questo tipo si aggiunge a una memoria collettiva già segnata da decenni di conflitto, occupazione, attacchi, arresti e violenze.

L’ammissione dell’Idf rende il caso ancora più significativo: non si discute più soltanto dell’autenticità delle immagini, ma della legittimità di una pratica che lo stesso esercito israeliano ha riconosciuto come grave.

Ora resta da capire se le “lezioni” annunciate dall’esercito saranno sufficienti a impedire che quei numeri tornino a comparire sulla pelle di altri palestinesi.

Perché il problema, alla fine, non è il pennarello.

È ciò che quel numero comunica.

Quando un nome viene sostituito da una cifra, la questione non è più soltanto come identificare una persona. È come viene considerata quella persona.