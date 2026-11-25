🌐 Per le PMI arrivano gli incentivi proprietà industriale: Brevetti+ parte il 25 novembre, Marchi+ e Disegni+ a dicembre. Contributi e requisiti cambiano secondo il titolo da valorizzare.

Brevetti+ apre il calendario degli aiuti alle imprese

Il primo appuntamento è il 25 novembre 2026: dalle ore 12 italiane è prevista la presentazione delle domande per Brevetti+, l’incentivo che sostiene la valorizzazione economica delle invenzioni. È il primo dei tre sportelli dedicati alla proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese. Il pacchetto dispone complessivamente di 32 milioni di euro, ma non costituisce un fondo unico al quale chiedere indifferentemente qualsiasi contributo.

La ripartizione assegna 20 milioni a Brevetti+, 10 milioni a Disegni+ e 2 milioni a Marchi+. Anche il calendario è distinto: dopo l’avvio di novembre, Marchi+ partirà il 3 dicembre e Disegni+ il 17 dicembre, sempre alle ore 12. Le misure finanziano attività differenti: portare un brevetto verso il mercato, valorizzare un modello registrato oppure sostenere la tutela dei marchi all’estero.

Fino a 140mila euro per valorizzare un brevetto

Gestito da Invitalia e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Brevetti+ riconosce un contributo a fondo perduto fino a 140.000 euro. La copertura ordinaria arriva all’80% dei costi ammissibili e sale all’85% per le imprese con certificazione della parità di genere. Il 100% è previsto nelle specifiche condizioni di contitolarità con enti pubblici di ricerca o di licenza esclusiva su loro brevetti indicate dal bando.

Possono partecipare PMI con sede legale e operativa in Italia, anche appena costituite, purché dispongano di un titolo o di una domanda ammessi. Tra i casi previsti figurano brevetti concessi in Italia successivamente al 1° gennaio 2025 e domande nazionali depositate successivamente al 1° gennaio 2024 con rapporto di ricerca dall’esito non negativo. Per brevetti europei, domande europee e internazionali valgono condizioni specifiche: il solo deposito non garantisce l’accesso.

Il finanziamento riguarda servizi specialistici: studi di fattibilità, progettazione produttiva, ingegnerizzazione del prototipo, test e certificazioni connessi al brevetto. Sono previste anche attività per l’organizzazione produttiva, lo sviluppo dei mercati e gli accordi di licenza. Il progetto non può però limitarsi a un’unica tipologia di servizio: deve includere almeno un intervento dell’area progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione. Organizzazione, sviluppo e tutela, insieme, non possono superare il 20% del piano richiesto.

Marchi+: due percorsi per la protezione all’estero

Il bando Marchi+ distingue la registrazione dei marchi dell’Unione europea presso EUIPO da quella internazionale presso OMPI. Per il percorso europeo il contributo copre l’80% delle spese ammissibili, fino a 6.000 euro per marchio; per quello internazionale arriva al 90%, entro 9.000 euro per marchio. Con la certificazione della parità di genere le percentuali salgono rispettivamente all’85% e al 95%, senza trasformare quei massimali in importi automaticamente riconosciuti.

Le spese comprendono, nei limiti stabiliti per ciascun servizio, progettazione grafica, assistenza al deposito, ricerche di anteriorità, determinate attività legali e tasse. Per la misura europea sono richiesti il deposito dal 1° giugno 2023 e la registrazione ottenuta prima della domanda di contributo. Per quella internazionale il bando disciplina depositi e designazioni successive dalla stessa data e richiede la pubblicazione nel registro internazionale prima della richiesta di agevolazione.

Disegni+: prototipi e stampi, ma con un modello registrato

Disegni+ interviene sulla messa in produzione e sull’offerta al mercato di disegni e modelli. Il contributo arriva all’80% delle spese ammissibili, entro 60.000 euro, con aumento all’85% per le imprese certificate per la parità di genere. Sono finanziabili servizi esterni per prototipi, stampi, consulenze sulla catena produttiva e sui materiali innovativi, oltre ad attività specialistiche per l’approccio commerciale e la comunicazione del prodotto. Restano applicabili i limiti delle singole voci.

Non basta presentare un’idea di design. L’impresa deve essere titolare di un disegno o modello registrato dal 1° gennaio 2024, prima della domanda e ancora valido. La registrazione può essere presso UIBM, EUIPO oppure OMPI, in quest’ultimo caso con l’Italia fra i Paesi designati. È richiesta l’iscrizione al Registro delle imprese da almeno due anni, salvo l’eccezione per le startup innovative. Le spese agevolabili devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda.

Sportelli telematici: gli orari e i controlli da non confondere

Le domande seguono procedure valutative a sportello: l’invio non equivale alla concessione del contributo. Per Marchi+ e Disegni+ conta l’ordine cronologico della presentazione telematica. Fra i requisiti figurano sede italiana, titolarità del marchio o modello, regolarità contributiva e rispetto degli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali. Anche Brevetti+ richiede la regolarità rispetto a tali obblighi assicurativi; ciascun proponente può presentare una sola domanda e il brevetto non deve essere già stato agevolato nei precedenti sportelli.

Per Brevetti+ il primo giorno la finestra indicata è dalle 12 alle 18; nei successivi giorni lavorativi, soltanto con risorse residue, dalle 10 alle 18. Marchi+ e Disegni+, gestiti da Unioncamere attraverso procedure dedicate, prevedono invece l’orario 12-18 sia all’apertura sia negli eventuali giorni lavorativi successivi. La prosecuzione degli sportelli dipende dalla disponibilità finanziaria: il calendario non assicura che i fondi restino disponibili fino a una determinata data.