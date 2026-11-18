🌐 Booker Prize 2026: M. John Harrison vince il Booker Prize 2026 con The End of Everything e diventa il più anziano vincitore del riconoscimento.

Una vittoria che riscrive un record

A ottantuno anni, M. John Harrison ha conquistato il Booker Prize 2026 con The End of Everything, diventando il vincitore più anziano nella storia del riconoscimento. La decisione della giuria premia un autore britannico dal percorso lungo e indipendente, capace di muoversi fra narrativa speculativa, critica e sperimentazione letteraria. Il romanzo, di circa duecento pagine, utilizza uno scenario post-apocalittico per riflettere sull’incertezza e sui limiti della comprensione umana. La sua affermazione richiama l’attenzione su una zona della narrativa talvolta considerata laterale rispetto al realismo tradizionale: quella in cui il futuro immaginario serve a interrogare direttamente il presente.

The End of Everything e il mondo disgregato

Il romanzo segue Phillip Tennent e l’anziana zia Marnie lungo la costa meridionale inglese, in un’epoca successiva al crollo dell’ordine sociale. Nel loro paesaggio compaiono entità misteriose chiamate iGhetti, la cui presenza sfida le spiegazioni e le consuetudini dei sopravvissuti. Harrison evita di offrire subito al lettore una chiave rassicurante. La catastrofe non viene trasformata soltanto in un enigma da risolvere: diventa la condizione in cui i personaggi devono continuare a vivere. L’originalità del libro risiede anche in questa attenzione alla quotidianità che persiste quando i sistemi di riferimento sembrano non funzionare più.

Il giudizio unanime della giuria

La giuria ha scelto il libro all’unanimità, riconoscendogli la capacità di unire inquietudine, ironia e una sorprendente apertura emotiva. Alla guida dei giurati c’era la classicista Mary Beard, che ha letto nel romanzo il riflesso delle tensioni politiche contemporanee attraverso la lente del futuro. La valutazione non riduce il testo a un manifesto sull’intelligenza artificiale o sulle emergenze globali. Ne sottolinea piuttosto il modo in cui una scrittura imprevedibile mette alla prova aspettative e interpretazioni. Il premio conferma così che la letteratura capace di spiazzare il lettore può ottenere il massimo riconoscimento senza rinunciare alla propria eccentricità.

Sessant’anni di lavoro letterario

Harrison appartiene alla tradizione della New Wave britannica, una stagione che ha allargato i confini della fantascienza introducendo una maggiore ricerca formale e psicologica. La sua carriera, iniziata circa sessant’anni fa, comprende romanzi, racconti e attività critica. L’autore non ha mai accettato facilmente le classificazioni di genere: ha utilizzato gli strumenti dell’immaginazione speculativa per raccontare instabilità, memoria, desiderio e percezione. Il Booker Prize assume perciò un significato che supera la singola uscita editoriale. Riconosce una ricerca artistica condotta per decenni anche lontano dai percorsi più prevedibili della narrativa premiata.

La concorrenza nella selezione finale

Nella rosa dei finalisti figuravano nomi affermati come Douglas Stuart e Marlon James, entrambi già vincitori del Booker, insieme ad altri autori di forte reputazione letteraria. L’affermazione di Harrison non è arrivata dunque in un’edizione priva di concorrenti riconoscibili. La scelta premia un libro breve e singolare invece di privilegiare la dimensione monumentale o il realismo di tradizione. Il confronto fra romanzi tanto diversi ricorda che il premio nasce per valorizzare opere scritte in inglese, senza imporre un’unica idea di stile, ambientazione o struttura narrativa.

Il premio e il discorso sull’industria culturale

Il riconoscimento ha un valore economico di cinquantamila sterline, ma soprattutto amplifica la circolazione internazionale del titolo. Durante la premiazione Harrison ha richiamato l’importanza dei premi in un panorama editoriale che percepisce sempre più industrializzato. Il riferimento tocca una questione attuale: la difficoltà per la scrittura inconsueta di trovare attenzione in un mercato guidato spesso da generi riconoscibili e formule promozionali. La vittoria offre al romanzo una vetrina che potrebbe non essere disponibile a un’opera tanto difficile da incasellare. Resta però il libro, e non il record anagrafico, il centro della decisione dei giurati.

Il rapporto con l’intelligenza artificiale

Le inquietudini legate all’intelligenza artificiale attraversano l’immaginario contemporaneo, ma il mondo di Harrison appare soprattutto come una crisi delle spiegazioni. I personaggi non riescono a ricondurre ciò che accade a una narrazione razionale condivisa. L’invasione delle entità misteriose rende evidente il divario tra l’esperienza e gli strumenti con cui tentiamo di interpretarla. La storia può essere letta anche alla luce delle trasformazioni tecnologiche, senza però pretendere che ogni simbolo corrisponda a una singola minaccia reale. È proprio l’ambiguità a dare forza al romanzo, lasciando aperti più livelli di interpretazione.

L’arrivo nelle librerie italiane

The End of Everything è atteso in Italia il 26 marzo 2027 per Mercurio Books, editore che ha già proposto altri lavori dello scrittore al pubblico italiano. La traduzione consentirà di seguire più da vicino l’evoluzione di un autore che ha attraversato fantascienza e narrativa letteraria senza fissare un confine rigido fra le due. Il successo londinese arriva in una fase in cui romanzi sul collasso e sull’incertezza vengono letti anche come strumenti per capire il presente. Il dato editoriale resta preciso: il Booker Prize 2026 è stato assegnato a M. John Harrison per il suo tredicesimo romanzo.

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