🌐 Claudio Baglioni sarà ospite d’onore di IMAGinACTION 2026 il 9 dicembre al Teatro Alighieri di Ravenna, dove riceverà l’Onorificenza Teodorico. Una serata tra musica, videoclip e racconti, con Carlo Lucarelli e Stefano Salvati, per celebrare oltre cinquant’anni di canzoni che hanno attraversato la storia italiana.

Claudio Baglioni al Teatro Alighieri: una serata speciale

Un riconoscimento che unisce musica, memoria e identità culturale. Claudio Baglioni sarà il protagonista della serata del 9 dicembre a Ravenna, quando salirà sul palco del Teatro Alighieri per ricevere l’Onorificenza Teodorico nell’ambito della decima edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Videoclip. Non un semplice passaggio celebrativo, ma un appuntamento pensato per rileggere attraverso parole, immagini e interpretazioni dal vivo oltre mezzo secolo di carriera di uno dei cantautori più rappresentativi della musica italiana.

La formula annunciata dagli organizzatori prevede un incontro con l’artista, proiezioni di videoclip e filmati della sua storia musicale, oltre a momenti di spettacolo. Il premio sarà consegnato da Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna. L’iniziativa assume un significato particolare nel 2026, anno in cui Ravenna ricorda i millecinquecento anni dalla morte di Teodorico il Grande.

Una carriera che ha attraversato le generazioni

Da Questo piccolo grande amore a Strada facendo, da Avrai a La vita è adesso, fino a Mille giorni di te e di me, il repertorio di Baglioni è diventato un archivio sentimentale collettivo. La sua forza non risiede soltanto nella riconoscibilità delle melodie, ma nella capacità di tradurre in racconto i passaggi più delicati dell’esistenza: la nascita di un amore, le fratture, la crescita, l’incertezza e la speranza. Una discografia che continua a dialogare con persone di età e storie differenti.

La scelta di premiarlo in un festival dedicato al videoclip sottolinea un aspetto talvolta relegato in secondo piano: il rapporto fra la canzone e la sua rappresentazione visiva. Nei grandi spettacoli di Baglioni, scenografie, movimento, architetture luminose e narrazione hanno assunto un ruolo sempre più centrale. La musica si ascolta, ma può anche diventare spazio, immagine, teatro. È questa dimensione a rendere coerente l’omaggio con la vocazione della manifestazione.

Il Premio Teodorico e il legame con Ravenna

La cornice storica contribuisce alla forza simbolica dell’evento. Teodorico il Grande, morto nel 526, ha lasciato a Ravenna monumenti che ancora oggi parlano della complessità e del prestigio della città tardoantica. Il Mausoleo di Teodorico, Sant’Apollinare Nuovo e il Battistero degli Ariani appartengono a quel patrimonio capace di attirare studiosi e visitatori da tutto il mondo. Il riconoscimento scelto per Baglioni richiama questa eredità, senza sovrapporre epoche o confondere linguaggi differenti.

L’accostamento all’artista romano si fonda sull’idea della costruzione: quella materiale dei monumenti e quella, metaforica, delle architetture sonore. Baglioni, anche per la sua formazione da architetto, ha spesso concepito i concerti come progetti complessi nei quali ogni elemento dialoga con l’altro. La premiazione intende valorizzare proprio la durata di una produzione artistica che ha attraversato cambiamenti tecnologici, culturali e generazionali.

IMAGinACTION 2026: Carlo Lucarelli e il miglior videoclip

La serata, presentata dal giornalista Paolo Giordano, non ruoterà esclusivamente intorno al cantautore. Nel programma figura Carlo Lucarelli, protagonista di un incontro con il regista e direttore artistico del festival Stefano Salvati e con lo stesso Giordano. Al centro del confronto ci saranno il racconto, il cinema e le immagini, terreni sui quali la scrittura letteraria e l’audiovisivo possono incontrarsi e contaminarsi.

Prevista anche la premiazione del miglior videoclip dell’anno, affidata al professor Domenico Liggeri. È un tassello importante: nell’era degli schermi e dei contenuti consumati rapidamente, il videoclip continua a essere uno spazio di sperimentazione, capace di trasformare una canzone in un racconto autonomo. Premiarne la qualità artistica significa riconoscere un linguaggio che merita attenzione critica e non soltanto numeri di visualizzazioni.

Il decennale del festival e il valore della solidarietà

IMAGinACTION celebra nel 2026 la propria decima edizione. Prodotta da Raffaella Tommasi per Daimon Film e guidata artisticamente da Stefano Salvati, la manifestazione ha costruito nel tempo un dialogo fra interpreti, autori, registi e pubblico. Il programma dell’edizione ravennate si sviluppa dall’8 al 12 dicembre, facendo dialogare il Teatro Alighieri e gli altri spazi della rassegna. La presenza di Baglioni, annunciata per la seconda serata, rappresenta uno dei momenti di maggiore richiamo.

Accanto al profilo artistico, l’iniziativa contiene anche una finalità solidale. Il ricavato della vendita dei biglietti, al netto delle spese, sarà devoluto all’associazione Carabinieri e Volontari di Ravenna, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. Un elemento concreto che aggiunge alla celebrazione musicale una ricaduta sul territorio. Le prevendite sono state annunciate come aperte, mentre disponibilità e modalità di acquisto vanno verificate sui canali ufficiali del festival.

Musica, parole e immagini: il senso di un omaggio

In un panorama musicale sempre più dominato dalla velocità delle piattaforme, riconoscere un percorso lungo oltre cinquant’anni significa interrogarsi sulla capacità delle opere di resistere all’istantaneità. La serata di Ravenna offrirà l’occasione di guardare alla canzone d’autore come patrimonio culturale, senza trasformare la celebrazione in un esercizio di nostalgia. Il dialogo fra passato e nuovi linguaggi visivi è, anzi, la sfida più interessante di IMAGinACTION: mostrare come una storia artistica possa continuare a essere raccontata e ascoltata nel presente.

Il 9 dicembre il Teatro Alighieri sarà dunque teatro di un incontro tra la memoria delle canzoni, il linguaggio del videoclip e la storia monumentale di Ravenna. L’Onorificenza Teodorico è annunciata come omaggio alla traiettoria creativa di Baglioni: una carriera che ha dato parole a emozioni private e, proprio per questo, è entrata nella memoria pubblica del Paese.

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