Melanie C al Pride Village 2026: unica data italiana a Padova

🌐 Melanie C al Pride Village 2026 sarà protagonista dell’unica data italiana dell’estate con un DJ set in programma sabato 4 luglio al Palaconcerti della Fiera di Padova. L’ex Spice Girls porta in Italia uno show che unisce pop, cultura club e dance contemporanea, confermando il Pride Village come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate italiana.

Melanie C sceglie Padova per il suo unico appuntamento italiano

L’estate musicale italiana si arricchisce di un evento destinato ad attirare migliaia di appassionati del pop internazionale. Melanie C, storica componente delle Spice Girls, sarà infatti protagonista dell’unica data italiana del suo tour estivo, scegliendo il Pride Village 2026 di Padova come palcoscenico esclusivo.

L’appuntamento è fissato per sabato 4 luglio, quando l’artista britannica salirà alla consolle del Palaconcerti della Fiera di Padova per un DJ set che promette di fondere il meglio della sua esperienza musicale con le sonorità della moderna club culture.

L’annuncio rappresenta uno dei momenti più attesi della diciannovesima edizione del Pride Village, manifestazione che negli anni è riuscita a trasformarsi da semplice evento dedicato alla comunità LGBTQIA+ a uno dei principali festival estivi del Nord Italia, capace di ospitare artisti internazionali e richiamare un pubblico sempre più vasto.

Da Sporty Spice alla consolle: l’evoluzione artistica di Melanie C

Per milioni di fan nel mondo resterà sempre Sporty Spice, la componente più atletica e grintosa del gruppo femminile che negli anni Novanta ha rivoluzionato il pop mondiale.

Ma ridurre Melanie C esclusivamente alla sua esperienza con le Spice Girls significherebbe ignorare un percorso artistico che dura da oltre venticinque anni e che continua a reinventarsi.

Dopo aver collezionato successi come cantante solista e aver consolidato una carriera internazionale, l’artista britannica ha scelto di esplorare sempre più profondamente il mondo della musica elettronica e dei DJ set.

Negli ultimi anni questa nuova dimensione è diventata parte integrante della sua identità artistica, portandola a esibirsi nei club più prestigiosi d’Europa e nei principali festival dedicati alla musica dance.

Padova rappresenta quindi non soltanto una tappa italiana, ma l’occasione per presentare al pubblico una Melanie C diversa da quella conosciuta negli anni del pop mondiale.

Il DJ set che unisce pop, dance e cultura club

Chi si aspetta un semplice revival delle Spice Girls rischia di restare sorpreso.

Il DJ set costruito da Melanie C nasce infatti dall’incontro tra differenti influenze musicali.

Nel corso della serata convivono electro house, dance contemporanea, richiami alla disco anni Ottanta, sonorità rave e grandi classici della cultura club internazionale.

È un percorso musicale che racconta la sua evoluzione personale, mantenendo però quel gusto melodico che ha sempre caratterizzato la cantante britannica.

Negli ultimi anni Melanie C ha infatti frequentato alcune delle realtà più rappresentative della nightlife europea, costruendo una credibilità che va ben oltre il semplice richiamo della sua notorietà.

Locali iconici come Pacha e Mambo a Ibiza, insieme a festival e appuntamenti internazionali, hanno contribuito a definire uno stile personale che oggi rappresenta uno degli elementi più apprezzati delle sue performance dal vivo.

“Sweat”, il progetto che racconta una nuova fase della carriera

La tappa italiana arriva in un momento particolarmente significativo della carriera dell’artista.

Durante il DJ set saranno infatti presenti numerosi riferimenti a “Sweat”, progetto che rappresenta una vera dichiarazione d’amore verso la club culture.

L’album mette insieme influenze dance, house ed elettroniche con una forte componente nostalgica rivolta alla scena rave degli anni Novanta.

Brani come Undefeated Champion e Till It Breaks affrontano temi legati alla resilienza personale, alla capacità di superare momenti difficili e alla ricerca di una nuova energia attraverso la musica.

Anche la title track Sweat, costruita attorno a un campionamento di Work That Body di Diana Ross, sintetizza perfettamente il dialogo tra passato e presente che caratterizza l’intero progetto artistico.

La musica diventa così uno spazio di condivisione, inclusione e libertà espressiva.

Un messaggio positivo in un periodo complesso

Nel presentare il nuovo progetto, Melanie C ha più volte sottolineato come la musica rappresenti oggi uno strumento per generare energia positiva.

La volontà è quella di offrire al pubblico momenti di leggerezza senza rinunciare alla qualità artistica.

Una filosofia che si sposa perfettamente con lo spirito del Pride Village, da sempre orientato a costruire occasioni di incontro, inclusione e partecipazione attraverso spettacolo, cultura e musica.

Il DJ set del 4 luglio si inserisce quindi all’interno di un percorso che punta non soltanto all’intrattenimento, ma anche alla valorizzazione della libertà di espressione e della condivisione.

Pride Village, tre mesi di musica e cultura

L’arrivo di Melanie C rappresenta uno dei momenti centrali della diciannovesima edizione del Pride Village, ma il cartellone dell’evento si sviluppa lungo un arco temporale molto più ampio.

Dal 5 giugno al 12 settembre 2026, il festival propone una programmazione continua che alterna concerti, DJ set, spettacoli teatrali, incontri culturali, attività sportive e momenti dedicati al dibattito pubblico.

Gli spazi della Fiera di Padova ospitano oltre 9.000 metri quadrati di iniziative distribuite su tre palchi, con un’affluenza stimata superiore alle 250.000 presenze nel corso dell’intera manifestazione.

Biglietti

Prevendite e informazioni sono disponibili su Ticketmaster e sul sito www.pridevillage.it.

L’ingresso al Village è gratuito nella fascia 19:30–20:30. Dalle 20:30 alle 23:30: €9. Dalle 23:30: €18 (drink incluso).

Gli eventi in programma al Palaconcerti possono prevedere tariffe differenti. Dove presenti, i biglietti “Palaconcerti” includono l’accesso al Pride Village per tutta la serata. Il biglietto Palaconcerti + Serata è disponibile al costo di €36.

Programma completo

www.pridevillage.it