Apollo 12 sulla Luna, Jodie Foster: MetroLunario del 19 novembre
Santo del giorno: Santa Matilde, la mistica della musica
Il 19 novembre si ricorda Santa Matilde di Hackeborn, religiosa benedettina vissuta nel XIII secolo.
Entrata giovanissima nella vita monastica, divenne una figura importante della comunità di Helfta, nell’attuale Germania.
La tradizione la descrive come particolarmente dotata nel canto e nella musica liturgica.
Le esperienze spirituali attribuitele furono raccolte in opere che contribuirono alla diffusione della mistica medievale femminile.
Accadde oggi: 1969, Apollo 12 atterra sulla Luna
Il 19 novembre 1969 il modulo lunare Intrepid della missione Apollo 12 atterrò sulla superficie della Luna.
Gli astronauti Charles Conrad e Alan Bean raggiunsero l’Oceano delle Tempeste, mentre Richard Gordon rimase in orbita lunare.
La missione dimostrò che era possibile effettuare allunaggi più precisi rispetto al primo storico sbarco dell’Apollo 11.
Gli astronauti recuperarono anche componenti della sonda Surveyor 3, arrivata sulla Luna nel 1967.
Nel 2026 ricorrono 57 anni dall’impresa.
Nati il 19 novembre: Jodie Foster, talento e determinazione
Il 19 novembre 1962 nasceva a Los Angeles Jodie Foster.
Nel 2026 compie 64 anni.
Iniziò la carriera da bambina, ottenendo un grande riconoscimento con Taxi Driver di Martin Scorsese.
Successivamente conquistò due Oscar come miglior attrice protagonista per Sotto accusa e Il silenzio degli innocenti.
La stessa data celebra Meg Ryan, nata nel 1961, protagonista di alcune delle commedie romantiche più popolari del cinema americano.
Eventi e curiosità: una giornata dedicata alla Luna
Apollo 12 fu la seconda di sei missioni Apollo che riuscirono a portare esseri umani sulla superficie lunare.
L’esplorazione contribuì alla conoscenza della geologia del satellite e dimostrò la possibilità di effettuare attività scientifiche direttamente sul terreno.
Il materiale raccolto durante le missioni Apollo continua a essere utilizzato per la ricerca.
Segno più fortunato del 19 novembre 2026: Cancro
Il Cancro succede al Toro.
La vicinanza simbolica al Sole in Scorpione suggerisce una giornata dedicata alla sensibilità e ai rapporti personali.
Amore, soldi e salute: le aspettative del Cancro
Amore: dialogo e attenzione reciproca rappresentano i temi dominanti.
Soldi: prudenza e controllo delle spese sono preferibili alle decisioni affrettate.
Salute: riposo e gestione regolare dei ritmi quotidiani costituiscono abitudini utili.
MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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