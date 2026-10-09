Anna Lou Castoldi, cellulare rubato e video intimo sui social

🌐 Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, ha denunciato un episodio avvenuto nella notte nell’area di Napoli: dopo una lite con un conoscente, le sarebbe stata sottratta una borsa contenente il cellulare e, successivamente, un video privato sarebbe stato pubblicato sui social senza il suo consenso. L’uomo, rintracciato dalla Polizia Ferroviaria alla stazione di Napoli, è stato denunciato per le ipotesi di revenge porn, furto e accesso abusivo a un sistema informatico. La vicenda è ora al vaglio della Procura.

Una notte segnata da una denuncia, dalla ricerca di un telefono geolocalizzato e dalla diffusione non autorizzata di materiale personale.

È questa la ricostruzione al centro delle indagini che riguardano Anna Lou Castoldi, 25 anni, attrice e dj, figlia di Asia Argento e del musicista Morgan.

La vicenda sarebbe iniziata nell’area di Licola, nell’hinterland a nord di Napoli, dopo una lite con un uomo che la giovane conosceva. Da quel momento la situazione sarebbe rapidamente degenerata, fino alla scoperta della pubblicazione online di un contenuto privato.

La lite, poi la borsa con il cellulare

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore dell’indagine, Anna Lou Castoldi si sarebbe trovata in una struttura ricettiva della zona di Licola quando, dopo una discussione con il conoscente, sarebbe stata privata della propria borsa.

All’interno c’era anche il telefono cellulare.

La perdita dello smartphone avrebbe assunto rapidamente una dimensione molto più grave quando la giovane si sarebbe accorta che dal proprio account social era stato pubblicato un contenuto privato.

Non si sarebbe trattato quindi soltanto di un furto.

Il telefono avrebbe consentito a chi ne era entrato in possesso di accedere agli account e di pubblicare materiale personale senza l’autorizzazione della proprietaria.

È su questo passaggio che si concentra ora una parte dell’inchiesta.

Il video privato pubblicato su Instagram

A dare l’allarme sarebbe stata anche Asia Argento, che avrebbe notato la comparsa del contenuto sul profilo della figlia e avrebbe cercato di mettersi in contatto con lei.

La circostanza avrebbe fatto scattare le richieste di intervento alle forze dell’ordine.

Il contenuto, secondo le ricostruzioni disponibili, sarebbe stato un video intimo e privato. Non è necessario né opportuno diffonderne ulteriormente i dettagli: il punto centrale della vicenda giudiziaria è infatti la presunta pubblicazione senza il consenso della persona ritratta.

La diffusione non autorizzata di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito può configurare, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, il reato comunemente indicato come revenge porn, disciplinato dall’articolo 612-ter del Codice penale.

Il telefono localizzato alla stazione di Napoli

Le ricerche avviate dopo la denuncia avrebbero portato gli investigatori fino alla stazione ferroviaria di Napoli Piazza Garibaldi.

La Polizia Ferroviaria sarebbe riuscita a localizzare il cellulare attraverso il sistema di geolocalizzazione.

Ed è proprio nella zona della stazione che gli agenti avrebbero rintracciato l’uomo indicato nella denuncia.

Secondo le informazioni disponibili, aveva ancora con sé la borsa della giovane e il telefono.

Un elemento che avrebbe consentito agli investigatori di ricostruire rapidamente una parte degli spostamenti avvenuti dopo il presunto furto.

L’uomo accompagnato in ospedale

Al momento del rintraccio, l’uomo sarebbe apparso in stato confusionale.

Gli agenti lo avrebbero quindi accompagnato in ospedale per ricevere assistenza sanitaria. Successivamente sarebbe stato denunciato.

Le ipotesi di reato contestate comprendono, secondo quanto riferito nelle prime ricostruzioni, furto, accesso abusivo a sistema informatico e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, oltre alla fattispecie indicata comunemente come revenge porn.

È importante sottolineare che si tratta di contestazioni nell’ambito di un’indagine e non di una condanna.

Saranno gli accertamenti della magistratura a stabilire cosa sia effettivamente accaduto, chi abbia effettuato la pubblicazione e con quali modalità sia stato utilizzato il telefono.

Che cosa significa revenge porn

Il termine revenge porn viene utilizzato per indicare la diffusione senza consenso di immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.

Il nome può essere fuorviante: per configurare il reato non è necessariamente indispensabile che esista una volontà di vendetta legata alla fine di una relazione.

La questione centrale è la diffusione senza consenso di materiale privato, nelle condizioni previste dalla norma.

Nel caso di Anna Lou Castoldi, proprio questo aspetto dovrà essere chiarito dagli investigatori.

La giovane avrebbe infatti denunciato la pubblicazione mentre il proprio smartphone non era più nella sua disponibilità.

Questo elemento rende fondamentale stabilire chi abbia avuto materialmente accesso al dispositivo, chi abbia utilizzato gli account e chi abbia pubblicato il contenuto.

Un’indagine ancora in corso

La vicenda è ora nelle mani degli inquirenti.

Gli investigatori dovranno ricostruire la sequenza temporale degli eventi: dalla lite alla sottrazione della borsa, dagli spostamenti verso Napoli alla pubblicazione del video.

Potranno essere fondamentali anche i dati informatici del telefono, gli accessi agli account social, la cronologia delle attività e gli eventuali contenuti rimasti sui dispositivi.

L’analisi digitale potrebbe contribuire a chiarire se il telefono sia stato effettivamente utilizzato per pubblicare il video e da quale dispositivo sia partita l’operazione.

Chi è Anna Lou Castoldi

Anna Lou Castoldi è nata nel 2001 a Lugano ed è la prima figlia di Asia Argento e Morgan.

Ha intrapreso fin da giovanissima un percorso nel mondo dello spettacolo. A soli 13 anni ha recitato nel film “Incompresa”, diretto dalla madre, e successivamente ha partecipato alla serie televisiva Baby.

Dal padre ha invece ereditato la passione per la musica e ha lavorato come dj e produttrice di musica elettronica.

Nel 2024 ha raggiunto una notorietà ancora più ampia partecipando a “Ballando con le stelle”, dove ha gareggiato insieme al ballerino Nikita Perotti.

Negli ultimi anni ha inoltre raccontato pubblicamente alcuni aspetti della propria esperienza personale, compreso il rapporto con il corpo, la fama e la difficoltà di crescere sotto l’attenzione dei media.

Una vicenda che riporta al centro il tema della privacy

L’episodio di Napoli riapre anche una questione più generale: la difficoltà di proteggere la propria privacy digitale quando uno smartphone finisce nelle mani di altre persone.

Oggi il telefono contiene fotografie, conversazioni, account social, documenti e informazioni personali. La sottrazione di un dispositivo può quindi trasformarsi rapidamente in un problema molto più ampio rispetto al semplice valore economico dell’oggetto.

Nel caso denunciato da Anna Lou Castoldi, la componente più delicata riguarda proprio l’eventuale accesso a materiale privato e la sua successiva diffusione.

Il nodo giudiziario: cosa dovrà essere accertato

La Procura dovrà ora stabilire con precisione la dinamica dei fatti.

Bisognerà verificare come sia stata sottratta la borsa, chi abbia avuto la disponibilità del telefono, come sia stato effettuato l’accesso agli account e chi abbia materialmente pubblicato il video.

Dovrà inoltre essere chiarita l’eventuale presenza di un movente legato alla lite avvenuta prima della sottrazione del dispositivo.

Per il momento, dunque, la ricostruzione resta quella contenuta nella denuncia e negli accertamenti iniziali.

L’uomo rintracciato alla stazione è stato denunciato, ma ogni responsabilità dovrà essere verificata nel corso del procedimento.

La priorità resta la tutela della vittima

Al di là dell’aspetto giudiziario, la vicenda evidenzia ancora una volta le conseguenze della diffusione non consensuale di materiale intimo.

Una volta pubblicato online, un contenuto privato può essere copiato, ricondiviso e trasferito rapidamente su altre piattaforme, rendendo molto difficile controllarne la circolazione.

Per questo, nei casi di revenge porn, la tempestività della denuncia e degli interventi per la rimozione dei contenuti può essere particolarmente importante.

La vicenda che coinvolge Anna Lou Castoldi è ora affidata agli investigatori. Saranno gli accertamenti tecnici e giudiziari a stabilire la responsabilità per quanto accaduto nella notte tra Licola e Napoli.