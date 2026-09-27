27 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 27 settembre porta nel calendario la memoria di San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote francese e grande protagonista della storia della carità. La storia dei trasporti ricorda invece il 1825, quando la locomotiva Locomotion No. 1 inaugurò la Stockton and Darlington Railway, una delle prime ferrovie pubbliche a utilizzare la trazione a vapore. Tra i protagonisti nati in questa data c’è Avril Lavigne, voce simbolo del pop-punk degli anni Duemila. Nel cielo, la Luna è ancora quasi completamente illuminata, all’indomani della Luna piena.

Santo del Giorno: San Vincenzo de’ Paoli

Il Santo del Giorno del 27 settembre è San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote francese, fondatore della Congregazione della Missione e delle Figlie della Carità, nonché patrono delle associazioni impegnate nell’assistenza ai poveri.

Nato nel 1581 in Guascogna, proveniva da una famiglia contadina. Ordinato sacerdote appena diciannovenne, Vincenzo inizialmente considerava il sacerdozio soprattutto come una possibilità di migliorare la propria condizione. L’incontro con la povertà e con le difficoltà della popolazione avrebbe però cambiato radicalmente il corso della sua vita.

Secondo la tradizione, durante un viaggio in nave da Marsiglia a Narbona fu catturato dai pirati e venduto come schiavo a Tunisi. Dopo circa due anni riuscì a tornare in Francia e iniziò un’intensa attività dedicata all’assistenza dei poveri, alla formazione del clero e all’organizzazione della carità.

Fondò le Dame della Carità e, insieme a Santa Luisa de Marillac, le Figlie della Carità, trasformando la solidarietà verso i più fragili in un’attività strutturata e capillare.

Morì nel 1660 e fu canonizzato nel 1737. La sua memoria rappresenta carità concreta, servizio e attenzione agli ultimi, con un’idea di solidarietà capace di trasformarsi in azione quotidiana.

Accadde Oggi: il primo grande viaggio ferroviario a vapore

Il 27 settembre 1825 entrò nella storia dei trasporti: la Stockton and Darlington Railway, nel nord-est dell’Inghilterra, inaugurò la propria linea con la locomotiva a vapore Locomotion No. 1, progettata da George Stephenson.

Il convoglio partì da Shildon diretto verso Darlington e Stockton, trainando vagoni di carbone, un carro passeggeri e numerosi altri vagoni con lavoratori, invitati e viaggiatori. Sul percorso si raggiunse una velocità massima di circa 19 chilometri orari, una cifra oggi modesta ma allora rivoluzionaria.

La linea era stata progettata soprattutto per il trasporto del carbone, ma il giorno dell’inaugurazione portò a bordo anche centinaia di persone. La sua apertura è considerata una tappa fondamentale nella nascita della ferrovia moderna e nella trasformazione dei trasporti durante la Rivoluzione industriale.

È importante però distinguere l’evento dall’inizio del regolare servizio passeggeri: la linea fu aperta nel 1825, mentre i servizi passeggeri organizzati si svilupparono successivamente.

Il 27 settembre resta comunque una data simbolica: il viaggio su rotaia entrava nell’era del vapore, aprendo la strada alla straordinaria espansione delle ferrovie nel XIX secolo.

Nati in questo giorno: Avril Lavigne

Tra i protagonisti nati il 27 settembre spicca Avril Lavigne, nata nel 1984 a Belleville, Ontario, Canada. Cantante e autrice, è diventata una delle figure più riconoscibili della scena pop-punk internazionale.

Cresciuta nella piccola città canadese di Napanee, iniziò a cantare giovanissima e a scrivere le proprie canzoni. Il grande successo arrivò nel 2002 con l’album d’esordio Let Go, trainato da Complicated, Sk8er Boi e I’m with You.

Il suo stile combinava punk, pop, rock e immagine ribelle, contribuendo a portare il pop-punk femminile al centro della cultura musicale mainstream dei primi anni Duemila.

Let Go sarebbe diventato l’album più venduto del XXI secolo realizzato da un’artista canadese, mentre album successivi come Under My Skin e The Best Damn Thing consolidarono la sua popolarità internazionale.

Nel 2026 compie 42 anni e continua a rappresentare una delle artiste più riconoscibili della generazione che ha trasformato il pop-punk in un fenomeno globale.

Eventi e curiosità del 27 settembre

Il 27 settembre 2026 è domenica ed è il 270° giorno dell’anno: ne restano 95 prima della fine del 2026.

La Luna è nella fase di gibbosa calante, ma appare ancora quasi completamente illuminata: a Roma raggiunge circa il 99,6% di illuminazione. La Luna piena si è verificata il giorno precedente, il 26 settembre alle 18:49, e il 27 settembre il disco continua quindi a sembrare quasi perfettamente rotondo.

È una delle notti più luminose del mese: la Luna sorge a Roma intorno alle 19:05 e resta visibile per gran parte della notte, tramontando nella mattinata successiva.

Secondo le effemeridi astrologiche, la Luna si trova in Ariete, mentre il Sole è in Bilancia. Il satellite attraversa quindi il segno opposto rispetto al Sole, configurazione tipica della fase di Luna piena.

La Luna piena di settembre è tradizionalmente conosciuta come Luna del raccolto, perché la sua luminosità serale prolungava un tempo le ore disponibili per i lavori agricoli. Nel 2026 la sua vicinanza all’equinozio d’autunno rafforza il legame simbolico con il passaggio stagionale.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Ariete

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 27 settembre 2026 è l’Ariete.

La scelta è legata alla Luna piena appena trascorsa in Ariete, con il satellite ancora quasi completamente illuminato nel giorno successivo al plenilunio. Le effemeridi confermano la presenza della Luna nel segno dell’Ariete durante la giornata.

Nella simbologia astrologica, l’Ariete richiama energia, iniziativa, coraggio e capacità di ripartire. La fase calante suggerisce però di utilizzare questa spinta non tanto per accumulare nuove iniziative, quanto per fare chiarezza, selezionare ciò che conta e trasformare una presa di coscienza in una scelta concreta.

Per l’Ariete può quindi essere una giornata favorevole per chiudere un capitolo, prendere una decisione rimandata o recuperare la determinazione necessaria per ripartire con maggiore consapevolezza.

Il 27 settembre riunisce così carità, rivoluzione industriale, musica e cielo: San Vincenzo insegna il valore dell’azione concreta, la locomotiva degli Stephenson racconta la forza del progresso e Avril Lavigne rappresenta una generazione musicale capace di trasformare la ribellione in linguaggio popolare.