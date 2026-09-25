25 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 25 settembre porta nel calendario la memoria di San Cleofa, uno dei discepoli che, secondo il Vangelo di Luca, incontrarono Gesù risorto sulla strada di Emmaus. La storia della comunicazione ricorda invece il 1960, quando milioni di americani assistettero al primo grande dibattito televisivo tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti, quello tra John F. Kennedy e Richard Nixon. Tra i protagonisti nati in questa data spicca Catherine Zeta-Jones, attrice gallese premio Oscar. Nel cielo, la Luna è ormai quasi piena nei Pesci, alla vigilia della grande Luna piena di settembre.

Santo del Giorno: San Cleofa

Il Santo del Giorno del 25 settembre è San Cleofa, ricordato dalla tradizione cristiana come uno dei discepoli incontrati da Gesù risorto sulla strada di Emmaus.

Nel Vangelo secondo Luca, Cleofa e un altro discepolo stanno viaggiando verso Emmaus quando incontrano un uomo che si unisce al loro cammino. I due gli raccontano gli avvenimenti legati alla morte di Gesù, senza riconoscerlo. Solo durante la cena, quando lo straniero spezza il pane, comprendono di avere incontrato il Cristo risorto.

Il racconto di Emmaus è uno degli episodi più suggestivi della tradizione cristiana perché racconta un riconoscimento che arriva dopo un cammino, attraverso il dialogo e la condivisione del pane.

La figura storica di Cleofa rimane difficile da ricostruire oltre le testimonianze evangeliche e la tradizione successiva. La sua memoria è tuttavia legata a un tema particolarmente forte: riconoscere una presenza o una verità dopo averla cercata senza riuscire inizialmente a vederla.

Accadde Oggi: il primo grande dibattito televisivo Kennedy-Nixon

Il 25 settembre 1960 andò in onda il primo dei quattro dibattiti televisivi tra John F. Kennedy e Richard Nixon, candidati alla presidenza degli Stati Uniti.

Il confronto si svolse negli studi della CBS di Chicago e venne trasmesso in diretta nazionale. Fu un momento destinato a cambiare profondamente la politica e la comunicazione elettorale.

Kennedy, giovane senatore democratico, apparve sicuro e disinvolto davanti alle telecamere. Nixon, vicepresidente uscente, aveva invece un aspetto più affaticato, anche a causa di problemi di salute e di un recente ricovero ospedaliero.

Il dibattito fu seguito da circa 70 milioni di spettatori, un pubblico enorme per l’epoca. La leggenda secondo cui Kennedy avrebbe conquistato la presidenza esclusivamente grazie alla televisione è oggi considerata una semplificazione, ma è indubbio che il confronto dimostrò quanto immagine, linguaggio del corpo e presenza televisiva potessero influenzare la percezione di un candidato.

Da quel momento il dibattito televisivo sarebbe diventato una componente essenziale delle campagne elettorali moderne.

Nati in questo giorno: Catherine Zeta-Jones

Tra i protagonisti nati il 25 settembre spicca Catherine Zeta-Jones, nata nel 1969 a Swansea, in Galles.

Attrice britannica, iniziò a lavorare giovanissima nel teatro musicale e nella televisione britannica prima di trasferirsi negli Stati Uniti e costruire una carriera internazionale.

Il successo cinematografico arrivò con film come La maschera di Zorro, Entrapment e Traffic. Nel 2003 conquistò l’Oscar come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Velma Kelly nel musical cinematografico Chicago.

La sua interpretazione le permise di unire recitazione, canto e danza in una delle performance più apprezzate del cinema musicale contemporaneo.

Zeta-Jones ha lavorato inoltre in commedie, thriller e produzioni televisive, mantenendo una presenza costante nello spettacolo internazionale.

Nel 2026 compie 57 anni: il suo percorso rappresenta una delle più riuscite transizioni dalla scena britannica al grande cinema hollywoodiano.

Eventi e curiosità del 25 settembre

Il 25 settembre 2026 è venerdì ed è il 268° giorno dell’anno: ne restano 97 prima della conclusione dell’anno.

La Luna è ormai quasi piena, con oltre il 99% del disco illuminato. La Luna piena raggiungerà il massimo il 26 settembre, rendendo la notte tra il 25 e il 26 una delle migliori occasioni del mese per osservare il satellite quasi completamente illuminato.

La Luna si trova nei Pesci, mentre il Sole è appena entrato in Bilancia dopo l’equinozio del 23 settembre. Il cielo accompagna quindi il passaggio dall’estate all’autunno con una Luna ormai prossima alla massima luminosità.

Il 25 settembre è inoltre la vigilia della Luna del raccolto del 2026, la Luna piena più vicina all’equinozio d’autunno. Nella tradizione agricola, questa luna era particolarmente importante perché la sua luce permetteva di prolungare le ore dedicate alla raccolta dei prodotti nei campi.

La coincidenza tra autunno appena iniziato e Luna quasi piena rende questa giornata particolarmente suggestiva nel calendario astronomico.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Pesci

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 25 settembre 2026 è quello dei Pesci.

La scelta è legata alla Luna quasi piena nei Pesci, una combinazione che nella simbologia astrologica viene associata a sensibilità, intuizione e capacità di portare alla luce ciò che è rimasto nascosto.

Per i Pesci può essere quindi una giornata favorevole per ascoltare l’intuito, chiarire un sentimento, concludere un progetto creativo o affrontare una decisione con maggiore consapevolezza emotiva.

La vicinanza della Luna piena suggerisce simbolicamente anche un momento di maturazione e verifica: ciò che è stato seminato nelle settimane precedenti può finalmente mostrare i propri risultati.

Il 25 settembre riunisce così fede, comunicazione, cinema e cielo: dal cammino di Cleofa verso Emmaus al primo confronto televisivo tra Kennedy e Nixon, fino alla carriera di Catherine Zeta-Jones e a una Luna ormai pronta a raggiungere la sua massima luce.