18 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 18 settembre porta nel calendario la memoria di San Giuseppe da Copertino, il frate francescano conosciuto per la sua straordinaria esperienza mistica. La storia dell’informazione ricorda invece la nascita di un quotidiano destinato a diventare una delle testate più celebri del mondo: il New-York Daily Times, primo nome del New York Times. Tra i protagonisti nati in questa data c’è Greta Garbo, icona assoluta del cinema del Novecento. E il cielo celebra il primo quarto di Luna, che raggiunge la fase esatta proprio in questa giornata.

Santo del Giorno: San Giuseppe da Copertino

Il Santo del Giorno del 18 settembre è San Giuseppe da Copertino, sacerdote francescano conventuale vissuto nel XVII secolo. La Chiesa lo ricorda per la sua profonda spiritualità e per i fenomeni mistici associati alla sua vita, tra cui le tradizionali testimonianze di levitazione durante l’estasi. È inoltre considerato patrono degli studenti e degli aviatori.

Nato nel 1603 a Copertino, in Puglia, Giuseppe ebbe un’infanzia difficile e una formazione scolastica limitata. Entrò nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali e riuscì infine a essere ordinato sacerdote.

La tradizione agiografica racconta di numerosi episodi di estasi durante i quali il santo sarebbe stato sollevato da terra. Proprio queste esperienze contribuirono alla fama di “santo dei voli”, mentre la sua umiltà e la sua semplicità lo resero particolarmente vicino alla devozione popolare.

La sua memoria rappresenta fede, perseveranza e fiducia, soprattutto per chi affronta prove, esami e momenti di particolare difficoltà.

Accadde Oggi: nasce il New-York Daily Times

Il 18 settembre 1851 uscì a New York il primo numero del New-York Daily Times, il quotidiano che sarebbe diventato il New York Times. Il giornale fu fondato da Henry Jarvis Raymond e George Jones e il primo numero uscì in formato broadsheet.

La testata nacque in un panorama editoriale newyorkese già molto competitivo, ma riuscì progressivamente a costruire una propria identità basata sulla cronaca, sull’informazione politica e sulla qualità editoriale.

Il nome originario conteneva il trattino: New-York Daily Times. Nel 1857 divenne The New-York Times e nel 1890 assunse definitivamente la grafia The New York Times.

Quel primo numero del 18 settembre 1851 è quindi l’inizio di una storia editoriale destinata a superare ampiamente i confini americani. Da un piccolo quotidiano newyorkese nasceva una delle più influenti istituzioni giornalistiche dell’età moderna.

Nati in questo giorno: Greta Garbo

Tra i protagonisti nati il 18 settembre spicca Greta Garbo, nata a Stoccolma nel 1905 con il nome di Greta Lovisa Gustafsson.

Attrice svedese naturalizzata statunitense, Garbo divenne una delle più grandi star del cinema internazionale, prima nell’epoca del muto e poi con l’avvento del sonoro.

Interpretò 28 film prima di ritirarsi dalle scene a soli 36 anni. Tra i suoi titoli più celebri figurano La carne e il diavolo, Anna Christie, Mata Hari, Grand Hotel, La regina Cristina e Ninotchka.

La sua immagine pubblica fu costruita anche intorno al mistero e alla riservatezza. Garbo si sottrasse progressivamente alla vita mondana e, dopo il ritiro dal cinema nel 1941, visse lontano dai riflettori fino alla morte, avvenuta a New York nel 1990.

Nel 2026 ricorrono 121 anni dalla sua nascita: ancora oggi Garbo rimane il simbolo di una stagione del cinema in cui il carisma di una star poteva trasformarsi in leggenda.

Eventi e curiosità del 18 settembre

Il 18 settembre 2026 è venerdì ed è il 261° giorno dell’anno: ne restano 104 prima della conclusione dell’anno.

La grande curiosità astronomica della giornata è il primo quarto di Luna. Per l’area di Roma la fase esatta si verifica alle 22:43, mentre altre effemeridi astronomiche riportano le 20:44 UTC, cioè lo stesso momento espresso in tempo universale. La Luna raggiunge circa il 47-50% di illuminazione e si trova nel segno del Sagittario.

Il primo quarto rappresenta una delle quattro principali fasi lunari e si verifica circa una settimana dopo il novilunio dell’11 settembre. È il momento in cui la Luna crescente appare come un mezzo disco luminoso nel cielo serale.

Anche la posizione astrologica è interessante: il 18 settembre la Luna è in Sagittario, mentre il Sole si trova in Vergine, Mercurio e Venere in Bilancia, Marte in Cancro e Giove in Leone.

Il passaggio dal sottile crescente dei giorni precedenti al primo quarto rende il 18 settembre una vera giornata di svolta del ciclo lunare.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Sagittario

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 18 settembre 2026 è il Sagittario.

La scelta è legata alla Luna in Sagittario e soprattutto al suo raggiungimento del primo quarto, fase tradizionalmente associata a iniziativa, movimento e necessità di trasformare le intenzioni in azioni concrete.

Nella simbologia astrologica, il Sagittario richiama ottimismo, esplorazione, conoscenza e desiderio di ampliare i propri orizzonti. La Luna crescente rafforza l’idea di crescita: ciò che è stato iniziato nei giorni precedenti può ora richiedere una scelta più netta.

Per il Sagittario può quindi essere una giornata favorevole per prendere un’iniziativa, affrontare una nuova esperienza, studiare qualcosa di diverso o trasformare un progetto ancora teorico in un primo passo concreto.

Il 18 settembre porta così un messaggio simbolico semplice: la crescita comincia quando un’intenzione diventa una scelta.