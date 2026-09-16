16 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 16 settembre mette insieme la memoria di due grandi martiri della Chiesa, San Cornelio e San Cipriano, una data importante per la storia della colonizzazione nordamericana con la partenza della Mayflower e il compleanno di una delle icone della Hollywood classica, Lauren Bacall. Nel cielo, la Luna crescente passa dallo Scorpione al Sagittario, preparando il terreno al primo quarto del 18 settembre.

Santo del Giorno: San Cornelio e San Cipriano

Il Santo del Giorno del 16 settembre riunisce San Cornelio, papa, e San Cipriano, vescovo, entrambi martiri del III secolo. La Chiesa li celebra insieme da una tradizione molto antica, ricordandone la comune testimonianza di fede e il coraggio davanti alle persecuzioni.

Cornelio fu eletto papa nel 251, dopo un periodo di sede vacante seguito alla persecuzione dell’imperatore Decio. La sua elezione provocò lo scisma guidato da Novaziano, che contestava soprattutto la possibilità di riconciliare nella Chiesa i cristiani che avevano rinnegato la fede durante le persecuzioni. Cornelio sostenne invece una posizione improntata alla misericordia e alla riconciliazione.

Cipriano, vescovo di Cartagine, fu uno dei più autorevoli scrittori cristiani dell’epoca. Tra lui e Cornelio si sviluppò una significativa collaborazione, nonostante la distanza geografica, proprio sulla questione dei cristiani che chiedevano di essere riammessi nella comunità.

Cornelio morì nel 253, mentre Cipriano fu decapitato nel 258. La loro memoria rappresenta fedeltà, coraggio e capacità di unire fermezza e misericordia.

Accadde Oggi: la partenza della Mayflower

Il 16 settembre 1620 la Mayflower lasciò Plymouth, in Inghilterra, diretta verso il Nord America con 102 passeggeri a bordo. Il viaggio era destinato a diventare uno degli episodi fondativi della storia coloniale inglese in America.

I passeggeri comprendevano un gruppo di separatisti religiosi inglesi che cercavano maggiore autonomia dalla Chiesa d’Inghilterra, insieme ad altri coloni e investitori. L’obiettivo originario era raggiungere l’area della Virginia, ma il maltempo e gli errori di navigazione portarono la nave molto più a nord.

Dopo una traversata atlantica difficile, la Mayflower raggiunse il Nord America nel novembre 1620. I passeggeri approdarono infine nell’area dell’attuale Massachusetts, dove sarebbe sorta la colonia di Plymouth.

La vicenda della Mayflower è diventata uno dei miti fondativi degli Stati Uniti, anche se la sua storia va collocata nel più ampio e complesso contesto della colonizzazione europea del Nord America e delle conseguenze per le popolazioni indigene.

Nati in questo giorno: Lauren Bacall

Tra i protagonisti nati il 16 settembre spicca Lauren Bacall, nata a New York nel 1924 con il nome di Betty Joan Perske.

Modella e attrice, conquistò Hollywood giovanissima grazie al debutto cinematografico in Acque del Sud (To Have and Have Not) del 1944, accanto a Humphrey Bogart. La sua voce profonda, lo sguardo inconfondibile e il carisma scenico la trasformarono rapidamente in una delle grandi star della Hollywood degli anni Quaranta e Cinquanta.

Tra i suoi film più celebri figurano Il grande sonno, Key Largo, Come sposare un milionario e Assassinio sull’Orient Express. La sua carriera attraversò cinema, teatro e televisione per oltre settant’anni.

Nel 2009 ricevette l’Oscar alla carriera, riconoscimento che celebrò il contributo dato alla storia del cinema americano.

Nel 2026 ricorrono 102 anni dalla sua nascita: una buona occasione per ricordare una delle figure più eleganti e riconoscibili dell’età d’oro di Hollywood.

Eventi e curiosità del 16 settembre

Il 16 settembre 2026 è mercoledì ed è il 259° giorno dell’anno: ne restano 106 prima della conclusione dell’anno.

La Luna è in fase di crescente, con circa il 27-28% del disco illuminato. Durante la giornata passa dallo Scorpione al Sagittario, con l’ingresso nel nuovo segno nel pomeriggio.

La prossima tappa del ciclo lunare sarà il primo quarto del 18 settembre, quando la superficie illuminata raggiungerà circa la metà. Il progressivo aumento della luce lunare rende particolarmente evidente, sera dopo sera, la crescita del satellite.

Una seconda curiosità storica riguarda il 16 settembre 1908, quando William C. Durant costituì la General Motors nel New Jersey. L’operazione iniziale costò appena 2.000 dollari e sarebbe stata l’origine di uno dei più grandi gruppi automobilistici della storia.

La data racconta quindi due forme molto diverse di viaggio: quello della Mayflower verso un nuovo continente e quello dell’industria automobilistica verso la modernità industriale.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Sagittario

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 16 settembre 2026 è il Sagittario.

La scelta è legata al passaggio della Luna crescente dallo Scorpione al Sagittario nel corso della giornata. Il cambio di segno introduce simbolicamente un’energia più orientata all’esplorazione, all’ottimismo, alla curiosità e alla ricerca di nuovi orizzonti.

Il Sagittario può quindi vivere questa giornata come un momento favorevole per allargare le prospettive, studiare qualcosa di nuovo, programmare un viaggio o prendere una decisione guardando oltre le difficoltà immediate.

La Luna crescente rafforza inoltre il tema della costruzione graduale: non tutto deve essere compiuto oggi; ciò che conta è aver individuato la direzione.