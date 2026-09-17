17 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 17 settembre porta nel calendario la memoria di San Roberto Bellarmino, cardinale e dottore della Chiesa. La storia ricorda invece una data fondamentale per la nascita degli Stati Uniti: nel 1787 venne firmata la Costituzione americana. Tra i protagonisti nati in questa giornata spicca Keith Flint, frontman dei Prodigy e icona della musica elettronica britannica.

Santo del Giorno: San Roberto Bellarmino

Il Santo del Giorno del 17 settembre è San Roberto Bellarmino, gesuita, cardinale e teologo italiano, nato a Montepulciano nel 1542. La sua memoria liturgica cade proprio il giorno della sua morte, avvenuta nel 1621 a Roma.

Entrato nella Compagnia di Gesù, Bellarmino si affermò come uno dei principali teologi della Chiesa cattolica nell’epoca della Controriforma. Fu professore al Collegio Romano e partecipò alle grandi discussioni teologiche e culturali del suo tempo.

Fu inoltre coinvolto nel procedimento ecclesiastico contro Galileo Galilei, al quale nel 1616 comunicò la posizione ufficiale della Chiesa sulla teoria copernicana. La sua figura è quindi legata a uno dei più celebri confronti tra scienza, filosofia e autorità religiosa nella storia europea.

Bellarmino fu creato cardinale nel 1599, nominato arcivescovo di Capua e successivamente richiamato a Roma. Fu canonizzato nel 1930 da papa Pio XI e proclamato Dottore della Chiesa nel 1931.

La sua memoria rappresenta studio, rigore intellettuale e ricerca della verità, ma anche una pagina complessa della storia culturale europea.

Accadde Oggi: nasce la Costituzione degli Stati Uniti

Il 17 settembre 1787 i delegati riuniti a Philadelphia firmarono la Costituzione degli Stati Uniti d’America, documento destinato a diventare uno dei testi fondamentali della storia politica moderna.

La Convenzione costituzionale aveva iniziato i lavori nel maggio dello stesso anno con l’obiettivo di riformare gli articoli della Confederazione. Il progetto si trasformò però rapidamente nella costruzione di un nuovo sistema federale, basato sulla separazione dei poteri e su un equilibrio tra istituzioni.

Il documento venne firmato da 39 dei 42 delegati presenti alla sessione conclusiva. Tra i firmatari figuravano George Washington, Benjamin Franklin e James Madison.

La Costituzione stabilì l’architettura del governo federale statunitense attraverso i tre grandi poteri — legislativo, esecutivo e giudiziario — e sarebbe poi stata completata dal Bill of Rights, entrato in vigore nel 1791.

Il 17 settembre è oggi celebrato negli Stati Uniti come Constitution Day, una ricorrenza dedicata alla nascita del testo costituzionale e ai principi che hanno segnato la storia istituzionale americana.

Nati in questo giorno: Keith Flint

Tra i protagonisti nati il 17 settembre spicca Keith Flint, nato nel 1969 a Redbridge, Londra.

Cantante, ballerino e performer, Flint divenne uno dei volti più riconoscibili della musica elettronica britannica come frontman dei The Prodigy. Il gruppo contribuì in maniera decisiva a portare la scena rave e la musica elettronica nel grande pubblico internazionale.

Con brani come “Firestarter”, Breathe e Smack My Bitch Up, Flint costruì un’immagine scenica aggressiva e immediatamente riconoscibile, diventando uno dei simboli della cultura musicale degli anni Novanta.

La sua presenza contribuì a trasformare il concerto elettronico in uno spettacolo fortemente fisico e teatrale, caratterizzato da energia, provocazione e contaminazione tra generi.

Keith Flint morì nel 2019, a 49 anni. Nel 2026 avrebbe compiuto 57 anni: la sua figura continua a essere legata alla stagione più esplosiva della musica elettronica britannica.

Eventi e curiosità del 17 settembre

Il 17 settembre 2026 è giovedì ed è il 260° giorno dell’anno: ne restano 105 prima della conclusione dell’anno.

La Luna è ormai prossima al primo quarto, previsto il giorno successivo. Il 17 settembre il disco lunare appare quindi molto più luminoso rispetto alla sottile falce dei giorni precedenti, con oltre un terzo della superficie illuminata.

Secondo le effemeridi astrologiche, la Luna si trova in Sagittario, mentre il Sole e Mercurio sono in Vergine, Venere in Bilancia, Marte in Cancro e Giove in Leone.

La posizione lunare crea una curiosa continuità con la storia della giornata: il Sagittario è tradizionalmente associato al viaggio, alla conoscenza e all’esplorazione, mentre la vicenda costituzionale americana rappresenta proprio la costruzione di un nuovo orizzonte politico.

Il 17 settembre è inoltre una giornata significativa per la memoria della Costituzione americana, tanto che negli Stati Uniti la ricorrenza viene ufficialmente celebrata ogni anno come Constitution Day and Citizenship Day.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Sagittario

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 17 settembre 2026 è il Sagittario.

La scelta è legata alla Luna crescente in Sagittario, alla vigilia del primo quarto. Nella simbologia astrologica, questa configurazione favorisce entusiasmo, curiosità, fiducia, movimento e desiderio di ampliare i propri orizzonti.

Per il Sagittario può quindi essere una giornata favorevole per studiare, viaggiare, progettare, fare una scelta coraggiosa o guardare oltre una situazione che sembrava senza sbocchi.

La Luna crescente suggerisce però di procedere per gradi: il momento è quello della costruzione, non ancora del risultato finale. La direzione conta più della velocità.