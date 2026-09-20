20 settembre – MetroZibaldone del giorno

Riyadh sotto attacco, caos nel Golfo

🌐 Il 19 settembre 2026 il conflitto mediorientale si allarga con gli attacchi Houthi contro Riyadh e nuovi rischi per il petrolio; l’Ucraina resta sotto pressione militare, Washington firma nuove sanzioni contro la Russia e raggiunge un’intesa con Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza artica. In Italia pesano caro-energia e PNRR, mentre la Serie A regala il 2-2 tra Roma e Inter e la Lazio aggancia la vetta. La giornata è segnata anche dalla morte di Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter e del calcio italiano.

Riyadh sotto attacco, il fronte Houthi entra nella capitale saudita

Il fatto internazionale più rilevante del 19 settembre arriva dall’Arabia Saudita. Durante la notte e nelle prime ore del mattino Riyadh ha emesso per la prima volta dall’attuale escalation una serie di allarmi alla popolazione per una minaccia aerea. Sono state udite esplosioni e, nell’area dell’aeroporto internazionale King Khalid, è stata successivamente osservata una grande colonna di fumo.

Le autorità saudite hanno comunicato l’intercettazione di un missile balistico diretto verso la capitale e il fallimento di ulteriori tentativi contro infrastrutture e aree civili in altre località del Paese, tra cui Ta’if, Yanbu, Baysh e Farasan. I ribelli Houthi hanno invece rivendicato operazioni con missili e droni contro obiettivi definiti sensibili a Riyadh e contro strutture della compagnia petrolifera Aramco a Yanbu.

Le immagini della giornata mostrano soprattutto il fumo proveniente dall’area dei depositi di carburante nei pressi dello scalo. Alcune fonti hanno riferito di fiamme vicino a strutture utilizzate per lo stoccaggio del carburante, mentre le autorità hanno successivamente revocato gli allarmi.

Ta’if torna al centro della crisi

La nuova offensiva assume un significato particolare anche per l’Italia. Il giorno precedente un Eurofighter F-2000 italiano era stato colpito mentre si trovava all’interno della base aerea di Ta’if, dove sono presenti militari italiani impegnati nell’operazione Inherent Resolve. Nessun militare italiano era rimasto ferito e non erano stati segnalati altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal contingente.

Il 19 settembre il quadro di sicurezza si è quindi ulteriormente deteriorato proprio nell’area che coinvolge direttamente la presenza militare italiana. La dinamica mostra come il conflitto regionale non riguardi più soltanto le aree immediatamente interessate dalle operazioni in Yemen o il confronto tra Stati Uniti e Iran, ma coinvolga progressivamente basi, infrastrutture energetiche e grandi centri urbani della penisola arabica.

La nuova escalation interessa anche le rotte energetiche. Yanbu rappresenta un nodo importante dell’industria petrolifera saudita e il sistema dei collegamenti attraverso Mar Rosso e Bab el-Mandeb è diventato uno dei punti più delicati della crisi.

Le tensioni arrivano mentre il mercato energetico mondiale continua a fare i conti con prezzi del greggio superiori ai livelli registrati prima dell’attuale shock. La combinazione tra sicurezza del Golfo, trasporti marittimi, capacità di raffinazione e rischio di interruzioni rende particolarmente sensibile il costo dei carburanti.

Iran, Stati Uniti e Yemen: il conflitto apre un nuovo fronte

Il 19 settembre Teheran ha fatto sapere, attraverso la mediazione di Qatar e Pakistan, di aver comunicato condizioni per la ripresa dei negoziati con Washington. Tra le richieste riportate figurano la fine delle operazioni militari sui diversi fronti, mentre parallelamente la situazione in Yemen continua a deteriorarsi.

Gli Houthi, alleati dell’Iran, hanno intensificato le operazioni contro l’Arabia Saudita e lungo il Mar Rosso. Il movimento ha rivendicato gli attacchi come risposta alle operazioni saudite in Yemen. Le autorità saudite, al contrario, hanno denunciato una crescente minaccia contro popolazione e infrastrutture.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato gli attacchi Houthi contro l’Arabia Saudita, compresi quelli che hanno interessato infrastrutture civili ed energetiche.

Il risultato è una nuova sovrapposizione di crisi: il confronto tra Stati Uniti e Iran, la guerra in Yemen, la sicurezza del Mar Rosso e la protezione delle esportazioni petrolifere saudite sono ormai strettamente collegate.

Ucraina, nuovi attacchi russi e scontro diplomatico con Mosca

Anche il fronte ucraino resta particolarmente intenso. Nelle ore precedenti e durante il 19 settembre le forze russe hanno lanciato una nuova serie di attacchi con droni e missili contro diverse aree dell’Ucraina. Le autorità ucraine hanno riferito di vittime e feriti, mentre il quadro militare continua a essere caratterizzato da attacchi a distanza e combattimenti lungo più settori del fronte.

Parallelamente, il 19 settembre è proseguita la votazione per il rinnovo della Duma russa, con il voto esteso anche ai territori ucraini occupati e annessi unilateralmente da Mosca. Kiev considera illegittima la consultazione in quelle aree, mentre le autorità russe presentano la partecipazione come parte dell’integrazione politica dei territori sotto il proprio controllo.

Washington aumenta la pressione economica

Un altro passaggio importante era arrivato nelle ore precedenti, con la firma da parte del presidente statunitense Donald Trump della legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia.

La normativa colpisce in particolare i settori dell’energia e della difesa e la cosiddetta flotta ombra utilizzata per aggirare le precedenti restrizioni. Il provvedimento prevede inoltre strumenti tariffari rivolti ai principali partner commerciali della Russia.

L’iniziativa aggiunge quindi un livello economico alla pressione militare e diplomatica esercitata nei confronti di Mosca mentre la guerra in Ucraina prosegue.

Groenlandia, Stati Uniti e Danimarca raggiungono un’intesa sulla sicurezza

Sul fronte geopolitico, il 19 settembre ha portato anche un accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per rafforzare la presenza militare americana nell’isola artica.

Il presidente Trump ha descritto l’intesa in termini molto ampi, mentre Copenaghen e il governo groenlandese hanno sottolineato che l’accordo non modifica la sovranità del Regno di Danimarca e deve rispettare il diritto all’autodeterminazione della popolazione groenlandese. I dettagli operativi non sono stati resi completamente pubblici.

La questione assume rilievo per la posizione strategica della Groenlandia tra Nord America, Atlantico settentrionale e Artico. L’intesa dovrebbe essere formalizzata durante la settimana dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Italia, caro-energia e costo della vita tornano in primo piano

In Italia la crisi energetica continua a rappresentare uno dei principali effetti economici della situazione internazionale.

Nel corso del 19 settembre sono emerse nuove stime sull’impatto dell’aumento dei prezzi energetici sulle famiglie italiane. Secondo una valutazione citata da fonti di settore, la crisi legata alla guerra con l’Iran potrebbe produrre un impatto complessivo fino a 24,6 miliardi di euro sulle famiglie, con effetti anche su trasporti, alimentari e servizi.

Le imprese segnalano a loro volta l’aumento delle bollette. Una rilevazione diffusa nel corso della giornata indica che circa tre PMI su quattro stanno registrando nuovi incrementi dei costi energetici. Il tema riguarda non soltanto il prezzo della materia prima, ma anche reti, approvvigionamenti e costi di produzione.

Credito e famiglie

Sul fronte finanziario, l’ABI ha segnalato ad agosto un’accelerazione dei prestiti a famiglie e imprese, con un tasso medio indicato al 4,19%. La quota prevalente dei nuovi mutui per l’acquisto della casa continua inoltre a essere a tasso fisso.

La giornata economica italiana è stata caratterizzata anche dal dibattito sul PNRR. Il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha osservato che, trattandosi di uno strumento basato sui risultati, i pagamenti possono non coincidere perfettamente con i costi sostenuti.

Cronaca italiana, ancora attenzione alla sicurezza nelle scuole

Resta inoltre al centro dell’attenzione il caso dell’insegnante aggredita in una scuola media di Roma da un tredicenne, episodio avvenuto il giorno precedente.

La vicenda ha riaperto il confronto sulla sicurezza degli istituti scolastici, sulla gestione degli episodi di violenza tra minori e sul rapporto tra scuola, famiglie e servizi territoriali. L’insegnante non aveva riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita.

Il caso ha avuto un forte rilievo nazionale anche perché coinvolge un minore e pone questioni relative alle responsabilità, alla giustizia minorile e alla prevenzione degli episodi di violenza all’interno delle scuole.

Serie A, Roma-Inter 2-2: Lautaro rimonta la doppietta di Koné

Il grande appuntamento sportivo del 19 settembre è stato il confronto diretto tra Roma e Inter all’Olimpico.

La partita è terminata 2-2, con una rimonta dell’Inter dopo un primo tempo dominato dalla Roma. Manu Koné ha segnato due volte, al 6′ e al 37′, portando i giallorossi sul 2-0 all’intervallo. Nella ripresa Lautaro Martínez ha risposto con una doppietta, al 46′ e al 79′, riportando l’Inter in parità.

Roma e Inter hanno così raggiunto quota 13 punti dopo cinque giornate, mentre la Lazio ha avuto l’opportunità di inserirsi nello stesso gruppo di testa.

La Lazio batte il Venezia 2-0

L’occasione è stata sfruttata dalla Lazio, che in serata ha battuto il Venezia 2-0.

Il Venezia aveva avuto l’opportunità di passare in vantaggio nel primo tempo, ma Yeboah ha fallito un calcio di rigore. Nella ripresa Mattia Zaccagni ha segnato dal dischetto e Tijjani Noslin ha raddoppiato poco dopo. Con questo risultato la Lazio ha agganciato Roma e Inter a quota 13 punti.

La giornata aveva già prodotto il successo esterno del Cagliari sull’Udinese per 1-0, deciso da Daniel Maldini, e il pareggio 1-1 tra Bologna e Torino. Il Cagliari è salito così a 12 punti.

Serie A, Cagliari e Bologna-Torino completano il sabato

Il Cagliari ha conquistato la quarta vittoria nelle prime cinque giornate grazie alla rete di Maldini al 54′. L’Udinese è rimasta a secco di gol davanti al proprio pubblico.

A Bologna, invece, la squadra di casa è passata in vantaggio con Federico Bernardeschi al 14′, ma il Torino ha trovato il pareggio nella ripresa con Kulenovic. Il risultato finale, 1-1, ha impedito ai rossoblù di mantenere il passo delle prime.

La quinta giornata resta aperta con gli altri incontri previsti il 20 settembre, ma i risultati del sabato hanno già modificato la parte alta della classifica.

Tecnologia, l’intelligenza artificiale entra nella fase della sicurezza

Nel settore tecnologico il 19 settembre è stato caratterizzato soprattutto dal crescente confronto sulla sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale.

Le principali aziende del settore stanno affrontando una fase nella quale la capacità dei nuovi sistemi di eseguire autonomamente compiti complessi si accompagna a nuove discussioni sui controlli, sui sistemi di protezione e sulle conseguenze dell’utilizzo di agenti capaci di operare su reti e software.

Parallelamente, Anthropic sta valutando il lancio di un nuovo modello di IA mentre aumenta la pressione competitiva dopo il debutto di GPT-6 Astra. La decisione si colloca in un momento particolare per l’azienda: il suo amministratore delegato aveva recentemente chiesto un rallentamento nello sviluppo delle capacità più avanzate per motivi di sicurezza.

La questione non riguarda quindi soltanto le prestazioni dei modelli, ma anche la capacità delle aziende di conciliare velocità di sviluppo, sicurezza e sostenibilità economica.

Ambiente e scienza, la Notte della Luna porta gli occhi al cielo

Il 19 settembre è stata anche la giornata della Notte della Luna, con iniziative organizzate in numerosi Paesi e oltre 200 appuntamenti annunciati in Italia.

L’evento ha coinvolto osservatori, associazioni e strutture scientifiche con attività dedicate all’osservazione del nostro satellite e alla divulgazione astronomica. La ricorrenza ha offerto anche l’occasione per riportare l’attenzione sui programmi spaziali internazionali e sulle missioni lunari che stanno caratterizzando la nuova fase dell’esplorazione dello spazio.

L’ultima grande notizia italiana: è morto Sandro Mazzola

La giornata del 19 settembre si chiude con una notizia che appartiene alla storia dello sport italiano: è morto Sandro Mazzola, a 83 anni.

Bandiera dell’Inter e protagonista della Nazionale italiana, Mazzola aveva legato la propria carriera soprattutto alla maglia nerazzurra, diventando uno dei simboli della grande Inter degli anni Sessanta. Il club ha comunicato la morte nella notte, ricordandolo come uno dei calciatori più importanti della propria storia.

Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino morto nella tragedia di Superga, Sandro aveva costruito una carriera internazionale con l’Inter, con cui aveva conquistato campionati italiani, Coppe dei Campioni e Coppe Intercontinentali. La sua figura ha attraversato una parte decisiva della storia del calcio italiano del secondo dopoguerra.

La notizia ha segnato anche la cronaca sportiva della giornata: proprio mentre l’Inter affrontava la Roma in uno degli incontri più importanti della quinta giornata di Serie A, il mondo nerazzurro ricordava il numero 8 che aveva rappresentato una delle epoche più celebri della società milanese.