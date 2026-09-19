Caltanissetta, ritrovate Domitilla e Benedetta: stanno bene

🌐 Caltanissetta, Domitilla e Benedetta Costanza sono state ritrovate e stanno bene dopo la scomparsa da San Cataldo. Le due sorelline, di 8 e 12 anni, erano irreperibili dalla sera di venerdì 18 settembre. Sono state individuate in un negozio di corso Vittorio Emanuele, non lontano dalla loro abitazione. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato le bambine a trascorrere lontano da casa circa un giorno e mezzo.

Domitilla e Benedetta ritrovate a San Cataldo

È rientrato l’allarme che per ore aveva tenuto con il fiato sospeso San Cataldo e l’intera provincia di Caltanissetta. Benedetta Costanza, 12 anni, e la sorella Domitilla Costanza, 8 anni, sono state ritrovate nella serata di sabato 19 settembre, dopo la lunga mobilitazione avviata in seguito alla loro scomparsa.

Le due bambine stanno bene. Il ritrovamento è avvenuto in corso Vittorio Emanuele, la stessa zona nella quale erano state viste l’ultima volta prima che si perdessero le loro tracce. Secondo le informazioni rese disponibili nelle ore successive al ritrovamento, le sorelline si trovavano all’interno di un negozio vicino alla loro abitazione.

Il lieto fine arriva dopo una giornata caratterizzata da appelli, verifiche, controlli e ricerche sul territorio. Una vicenda che aveva assunto rapidamente una dimensione pubblica anche grazie alla richiesta di aiuto diffusa dalla famiglia attraverso i social.

La scomparsa nella serata di venerdì 18 settembre

Le ultime ore prima del ritrovamento erano iniziate con un allarme scattato a San Cataldo nella serata di venerdì. Benedetta e Domitilla erano state viste intorno alle 20.10 in corso Vittorio Emanuele, a poca distanza dall’abitazione della famiglia. Da quel momento non erano più rientrate.

Il padre aveva quindi presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di San Cataldo nella mattinata di sabato. Le forze dell’ordine avevano avviato gli accertamenti, mentre venivano analizzate anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

La ricostruzione delle ore immediatamente precedenti alla scomparsa era diventata uno degli elementi centrali dell’attività investigativa. Gli inquirenti stavano cercando di stabilire quali fossero stati gli ultimi spostamenti delle due sorelle e quali percorsi avessero eventualmente seguito.

L’appello della famiglia e le ricerche

La notizia della scomparsa aveva rapidamente raggiunto la comunità locale. La famiglia aveva chiesto a chiunque avesse visto le due bambine o disponesse di informazioni utili di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Parallelamente alla denuncia formale, sul territorio si erano attivati carabinieri e polizia, mentre venivano raccolte testimonianze e controllate le immagini disponibili. Il passaggio delle ore aveva accresciuto la preoccupazione, rendendo necessario estendere e coordinare le ricerche.

In queste situazioni, ogni dettaglio può diventare importante: un avvistamento, una registrazione video, una testimonianza o anche un’indicazione apparentemente secondaria possono contribuire a ricostruire gli spostamenti di una persona scomparsa.

Il ritrovamento grazie alle ricerche sul territorio

La svolta è arrivata nel tardo pomeriggio. Benedetta e Domitilla sono state individuate all’interno di un negozio di corso Vittorio Emanuele, non lontano da casa. Le informazioni disponibili indicano che a individuarle siano stati volontari impegnati nelle ricerche, dopo una segnalazione ricevuta da una donna.

La presenza delle due sorelle nello stesso quartiere in cui erano state viste prima della scomparsa rappresenta uno degli elementi destinati a essere approfonditi nella ricostruzione dell’accaduto.

Secondo quanto emerso nelle prime ore dopo il ritrovamento, le bambine avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone. Altre ricostruzioni riportano invece l’ipotesi che siano rimaste chiuse accidentalmente all’interno dell’esercizio commerciale. Su questo punto, tuttavia, gli accertamenti devono ancora chiarire con precisione la dinamica e distinguere le informazioni già verificate dalle prime testimonianze raccolte.

La frase delle bambine: «Ci hanno portate qui»

Tra gli elementi che stanno emergendo dopo il ritrovamento c’è anche il racconto attribuito alle due sorelline, secondo cui sarebbero state portate nel negozio da alcune persone.

Si tratta di un elemento particolarmente delicato perché riguarda due minori e una vicenda ancora oggetto di accertamenti. Per questo, prima di arrivare a conclusioni sulla dinamica, sarà necessario attendere la ricostruzione completa da parte degli investigatori.

Il ritrovamento, infatti, chiude la fase più urgente della ricerca delle bambine ma non necessariamente quella degli accertamenti. Ora l’attenzione si sposta sulla sequenza degli eventi: quando le due sorelle sono entrate nel negozio, con chi si trovavano, perché fossero lì e per quanto tempo siano rimaste all’interno.

Le risposte a queste domande dovranno essere confrontate con le testimonianze e con gli eventuali filmati disponibili nella zona.

Cosa resta da chiarire sulla scomparsa

Il fatto che le bambine siano state ritrovate sane e salve costituisce il dato principale emerso nella serata di sabato. Restano però diversi aspetti da chiarire.

Gli investigatori dovranno ricostruire soprattutto il periodo compreso tra l’ultimo avvistamento e il momento in cui le due sorelle sono state rintracciate. Le telecamere di videosorveglianza, già prese in esame durante le ricerche, possono offrire elementi utili per ricostruire eventuali spostamenti e individuare persone entrate in contatto con loro.

Anche le testimonianze raccolte durante le ore di ricerca potranno contribuire a mettere in ordine la vicenda. L’obiettivo sarà arrivare a una ricostruzione documentata, evitando di trasformare le prime informazioni in conclusioni definitive.

È proprio questo il passaggio che normalmente segue il ritrovamento di una persona scomparsa: prima la sicurezza e il ritorno a casa, poi la ricostruzione puntuale di ciò che è accaduto.

San Cataldo tira un sospiro di sollievo

La notizia del ritrovamento ha rapidamente cambiato il clima in città. Dopo ore di apprensione, la conferma che Benedetta e Domitilla stanno bene ha rappresentato il momento più importante della giornata.

La vicenda aveva coinvolto non soltanto la famiglia, ma anche numerose persone che avevano seguito gli appelli e le attività di ricerca. La mobilitazione aveva assunto una dimensione collettiva, con forze dell’ordine e volontari impegnati nella verifica delle segnalazioni.

Il ritrovamento in un punto vicino all’abitazione rende ancora più significativa la necessità di ricostruire con precisione ogni passaggio. Per una comunità che aveva seguito con preoccupazione l’evolversi della vicenda, il dato essenziale è ora uno: le due sorelle sono state ritrovate e sono in buone condizioni.

Le indagini proseguono dopo il ritrovamento

L’allarme è dunque rientrato, ma gli accertamenti non si fermano. Il ritrovamento delle bambine consente agli investigatori di concentrarsi direttamente sulla ricostruzione della vicenda e sulle circostanze che hanno preceduto il loro ingresso nel negozio.

Nelle prossime ore potranno emergere ulteriori dettagli sulle testimonianze raccolte, sui filmati acquisiti e sull’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, alcuni particolari circolati nelle prime ricostruzioni devono essere considerati ancora da verificare.

La priorità resta comunque quella che ha accompagnato l’intera giornata di ricerche: garantire la sicurezza delle due minorenni e accertare, con tutti gli elementi disponibili, cosa sia accaduto dalla sera del 18 settembre fino al loro ritrovamento.

Dopo una notte e una giornata di grande apprensione, Domitilla e Benedetta sono finalmente tornate al centro della loro famiglia. Il resto della storia dovrà essere ricostruito passo dopo passo, sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori.