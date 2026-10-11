11 ottobre Metrolunario del giorno: Roncalli, spazio e Bilancia

🌐 Il Metrolunario del giorno dell’11 ottobre racconta San Giovanni XXIII, l’apertura del Concilio Vaticano II, la prima passeggiata spaziale di una donna americana, il lancio dell’Apollo 7, Eleanor Roosevelt, Art Blakey e la Giornata internazionale delle bambine. Nel cielo del 2026, la Bilancia continua a dominare con una Luna appena rinata.

L’11 ottobre tra storia, spazio e nuove prospettive

L’11 ottobre è una data che sembra costruita attorno a una parola: cambiamento.

Nel 1962, a Roma, si apriva il Concilio Vaticano II, uno degli eventi più importanti della storia contemporanea della Chiesa cattolica.

Nel 1984, a centinaia di chilometri sopra la Terra, Kathryn D. Sullivan usciva dallo Space Shuttle Challenger e diventava la prima donna statunitense a effettuare una passeggiata spaziale.

Nel 1968 partiva invece Apollo 7, la prima missione Apollo con equipaggio umano, fondamentale per dimostrare che il programma lunare statunitense poteva riprendere dopo la tragedia dell’Apollo 1.

E poi c’è una ricorrenza molto più recente ma altrettanto importante: l’11 ottobre è la Giornata internazionale delle bambine, istituita dalle Nazioni Unite nel 2011 e celebrata dal 2012 per richiamare l’attenzione sui diritti, sulle opportunità e sulle difficoltà che riguardano le ragazze in tutto il mondo.

Il calendario aggiunge poi qualche compleanno notevole.

L’11 ottobre 1884 nasceva Eleanor Roosevelt, una delle figure femminili più influenti della storia politica e sociale americana del Novecento.

Nel 1919 nasceva il batterista jazz Art Blakey.

Nel 1966 arrivava invece Luke Perry, attore diventato celebre soprattutto grazie a Beverly Hills 90210.

E nel 1992 nasceva Cardi B, una delle protagoniste della musica pop e hip hop contemporanea.

Poi c’è il cielo.

L’11 ottobre 2026 la Luna è in Bilancia, a pochissimi passi dal novilunio del giorno precedente, mentre il Sole si trova anch’esso in Bilancia. Mercurio e Venere sono in Scorpione, Marte e Giove in Leone e Urano retrogrado in Gemelli.

Insomma, un giorno con parecchio da raccontare.

E ancora una volta il calendario dimostra di non essere affatto un semplice elenco di date.

Santo del Giorno: San Giovanni XXIII

L’11 ottobre è la memoria liturgica di San Giovanni XXIII, al secolo Angelo Giuseppe Roncalli.

Nato a Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, il 25 novembre 1881, Roncalli venne ordinato sacerdote nel 1904 e attraversò una lunga esperienza pastorale e diplomatica prima di diventare patriarca di Venezia e, nel 1958, Papa Giovanni XXIII.

Il suo pontificato durò meno di cinque anni.

Ma furono anni destinati a lasciare un segno enorme.

Il momento decisivo arrivò con la convocazione del Concilio Vaticano II, annunciata nel 1959.

Roncalli voleva che la Chiesa affrontasse il mondo contemporaneo con un atteggiamento diverso, aprendosi al dialogo e cercando di leggere le trasformazioni della società.

Il Concilio iniziò proprio l’11 ottobre 1962.

E non è un caso che la Chiesa abbia scelto quella stessa data per la memoria liturgica di Giovanni XXIII: il Vaticano ha inserito ufficialmente la sua memoria nel calendario romano proprio l’11 ottobre, anniversario dell’apertura del Concilio.

Giovanni XXIII morì il 3 giugno 1963, mentre il Concilio era ancora in corso.

La canonizzazione arrivò molti anni dopo, il 27 aprile 2014, insieme a quella di Giovanni Paolo II.

Il suo soprannome più conosciuto è quello di “Papa buono”.

Ma al di là dei soprannomi, la sua figura storica è legata soprattutto a una precisa idea di dialogo.

E il calendario fa una cosa interessante: mette insieme il nome di Roncalli e l’inizio del Concilio nello stesso giorno.

Una coincidenza solo apparente.

Perché l’11 ottobre è diventato, di fatto, una delle date più riconoscibili della sua memoria.

Accadde Oggi: l’apertura del Concilio Vaticano II

Alle prime ore dell’11 ottobre 1962, Roma era pronta per un evento che avrebbe coinvolto la Chiesa cattolica per più di tre anni.

Nella Basilica di San Pietro entrarono in processione oltre duemila Padri conciliari, provenienti da diverse parti del mondo.

Il Concilio Vaticano II fu aperto ufficialmente da Giovanni XXIII.

Non era un concilio convocato per risolvere una singola controversia.

Era qualcosa di più ampio: un confronto sulla presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo.

Nel discorso inaugurale, Giovanni XXIII parlò della necessità di considerare le esigenze e le opportunità dell’epoca contemporanea e insistette sulla necessità di evitare una lettura catastrofista del presente. (

Il Concilio avrebbe prodotto documenti destinati a influenzare profondamente la vita della Chiesa: dalla liturgia all’ecumenismo, dalla libertà religiosa al rapporto con il mondo moderno, dalla comunicazione sociale alla relazione con le altre religioni.

I lavori durarono fino al 1965.

Giovanni XXIII non arrivò alla conclusione.

Morì nel 1963 e il Concilio venne portato a termine da Paolo VI.

Ma il suo nome rimase legato all’apertura.

L’11 ottobre 1962 fu quindi l’inizio di un lungo processo di trasformazione.

E c’è una fotografia simbolica che racconta perfettamente quel momento: una folla di vescovi provenienti da Paesi diversi, riuniti a Roma per discutere del futuro della propria istituzione.

In un’epoca ancora segnata dalla Guerra fredda, dalle tensioni internazionali e dalla divisione del mondo in blocchi, il Concilio presentava anche un’immagine di universalità.

Non tutti erano d’accordo.

Non tutti avevano la stessa visione.

Ed è proprio questo il senso di un concilio: discutere, confrontarsi, votare e cercare una sintesi.

L’11 ottobre rimane quindi una data importante non soltanto per la storia religiosa, ma anche per la storia culturale del Novecento.

Kathryn Sullivan: quando una donna uscì nello spazio

Il 11 ottobre 1984 il calendario cambia completamente scenario.

Dalla Basilica di San Pietro passiamo allo spazio.

A bordo dello Space Shuttle Challenger, l’astronauta Kathryn D. Sullivan effettuò una passeggiata spaziale e diventò la prima donna statunitense a compiere un’attività extraveicolare.

Sullivan faceva parte della missione STS-41G, lanciata il 5 ottobre 1984.

La sua attività extraveicolare durò circa tre ore e mezza e prevedeva, tra le altre cose, attività legate al sistema di rifornimento orbitale e all’antenna SIR-B.

Ma c’è una precisazione storica importante.

Sullivan fu la prima americana a compiere una passeggiata spaziale.

La prima donna in assoluto era stata invece la cosmonauta sovietica Svetlana Savitskaya, che aveva effettuato una EVA nel luglio 1984 a bordo della stazione Salyut 7.

La distinzione conta.

La storia dello spazio è piena di “prime volte” e spesso una singola parola cambia completamente il significato di un record.

Sullivan, geologa e oceanografa di formazione, era stata selezionata nel gruppo di astronauti NASA del 1978, uno dei primi gruppi dell’agenzia americana ad accogliere donne.

La sua esperienza nello spazio non si fermò a quella missione.

Avrebbe partecipato ad altre due missioni dello Shuttle e, molti anni dopo, sarebbe diventata anche la prima donna a raggiungere il Challenger Deep, il punto più profondo conosciuto degli oceani terrestri.

Spazio e abissi.

A quanto pare, Sullivan non amava particolarmente le destinazioni facili.

Apollo 7: il ritorno dell’uomo nello spazio profondo

L’11 ottobre è legato anche a un’altra missione spaziale fondamentale.

Nel 1968, dal Kennedy Space Center, venne lanciato Apollo 7.

Era la prima missione Apollo con equipaggio dopo il tragico incendio dell’Apollo 1 del 1967, nel quale morirono gli astronauti Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee.

A bordo c’erano Wally Schirra, Donn Eisele e Walter Cunningham.

La missione aveva un obiettivo molto concreto: verificare che il modulo di comando e servizio Apollo potesse funzionare correttamente nello spazio con equipaggio umano.

Apollo 7 non andò sulla Luna.

Ma senza Apollo 7 sarebbe stato molto più difficile arrivare ad Apollo 8, poi ad Apollo 10 e infine ad Apollo 11.

La missione fu inoltre la prima missione spaziale statunitense con equipaggio a trasmettere immagini televisive in diretta dallo spazio.

Era una novità enorme.

Per la prima volta milioni di persone potevano vedere gli astronauti muoversi e lavorare mentre orbitavano attorno alla Terra.

La conquista dello spazio diventava anche un evento televisivo.

La tecnologia usciva dal laboratorio e finiva direttamente nei salotti.

E il pubblico poteva finalmente vedere cosa significasse, concretamente, vivere nello spazio.

Apollo 7 rimane quindi uno dei passaggi meno celebrati ma più importanti della corsa verso la Luna.

Non fu la missione che arrivò più lontano.

Fu quella che dimostrò che si poteva ripartire.

Nati in questo giorno: Eleanor Roosevelt

L’11 ottobre 1884 nasceva a New York Eleanor Roosevelt.

Il suo nome è legato alla storia degli Stati Uniti, ma anche alla storia internazionale dei diritti umani.

Fu First Lady durante la presidenza di Franklin D. Roosevelt, ma la sua attività pubblica andò ben oltre il ruolo istituzionale.

Dopo la Seconda guerra mondiale partecipò ai lavori delle Nazioni Unite e presiedette la commissione incaricata di elaborare la Dichiarazione universale dei diritti umani.

Il documento venne adottato dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1948.

Eleanor Roosevelt non fu l’unica persona coinvolta nella sua elaborazione, ma ebbe un ruolo centrale nei lavori della commissione.

La sua figura è rimasta associata soprattutto alla difesa della dignità umana e dei diritti fondamentali.

L’11 ottobre, dunque, mette accanto alla storia di Giovanni XXIII quella di una donna che contribuì a costruire uno dei principali documenti internazionali del secondo dopoguerra.

E non è un caso che proprio questa data celebri oggi anche la Giornata internazionale delle bambine.

Il filo conduttore è abbastanza evidente: diritti, partecipazione e possibilità di incidere sulla società.

Art Blakey, Luke Perry e gli altri compleanni

Nel 1919 nasceva Art Blakey, uno dei grandi batteristi e bandleader del jazz americano.

Fondatore dei Jazz Messengers, Blakey contribuì a lanciare e formare generazioni di musicisti.

Il suo stile batteristico era potente, energico, immediatamente riconoscibile.

Il jazz dell’11 ottobre ha quindi un nome importante.

Ma la stessa data porta anche verso Hollywood.

Nel 1966 nasceva Luke Perry, diventato celebre soprattutto interpretando Dylan McKay nella serie Beverly Hills 90210.

La serie trasformò Perry in una delle icone televisive degli anni Novanta.

Nel 1962 nasceva invece Joan Cusack, attrice americana capace di muoversi tra cinema, televisione e commedia.

E nel 1977 nasceva Matt Bomer, attore noto per produzioni televisive e cinematografiche come White Collar.

Il calendario aggiunge poi una figura completamente diversa: Cardi B, nata nel 1992 e diventata una delle artiste più riconoscibili della scena hip hop contemporanea.

Cinque persone.

Cinque mondi.

Jazz, televisione, cinema, musica pop e cultura contemporanea.

L’11 ottobre sembra avere un certo gusto per la varietà.

La Giornata internazionale delle bambine

Dal 2012, ogni 11 ottobre si celebra la Giornata internazionale delle bambine, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione del 2011.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione sui diritti delle ragazze, sulle disuguaglianze e sulle condizioni che possono limitare le loro opportunità.

Nel 2026, il tema scelto dalle Nazioni Unite è “End child marriage and invest in girls’ rights!”, cioè porre fine ai matrimoni infantili e investire nei diritti delle ragazze.

Secondo le Nazioni Unite, milioni di ragazze vengono ancora private della possibilità di scegliere liberamente il proprio percorso di vita e, ogni anno, oltre 12 milioni di ragazze si sposano prima di raggiungere l’età adulta.

La giornata non riguarda quindi soltanto una celebrazione simbolica.

È un appuntamento dedicato a temi concreti: istruzione, protezione, salute, sicurezza, partecipazione e autonomia.

Nel 2026 l’accento sul matrimonio infantile collega direttamente la giornata alla possibilità per le ragazze di decidere del proprio futuro.

Ed è interessante che cada proprio l’11 ottobre.

Nella stessa data in cui ricordiamo Eleanor Roosevelt, una delle figure associate alla storia internazionale dei diritti umani.

Il calendario, qualche volta, sa costruire collegamenti che sembrano scritti apposta.

Una curiosità: l’11 ottobre e la cultura pop

C’è anche un piccolo dettaglio musicale che merita spazio.

L’11 ottobre 1971, John Lennon pubblicò il singolo Imagine.

La canzone sarebbe diventata una delle sue composizioni più celebri e uno dei brani più riconoscibili della sua carriera solista.

Dopo aver incontrato Lennon il 9 ottobre nel MetroLunario precedente, eccolo quindi ricomparire due giorni dopo.

Il calendario evidentemente ha deciso di concedergli una mini-serie.

È anche una curiosa coincidenza con la giornata dedicata alle bambine e con la memoria di figure come Eleanor Roosevelt: l’11 ottobre raccoglie infatti numerosi riferimenti alla pace, ai diritti e alla convivenza, pur provenendo da contesti completamente differenti.

Ma attenzione a non trasformare le coincidenze in profezie.

Il calendario non manda messaggi segreti.

Al massimo, ci ricorda che alcuni temi tornano continuamente nella storia.

E questo è già abbastanza interessante.

Il cielo dell’11 ottobre 2026

Arriviamo al cielo del giorno.

L’11 ottobre 2026 il Sole si trova in Bilancia e anche la Luna attraversa la Bilancia.

La Luna è appena uscita dalla fase di novilunio del 10 ottobre: il disco è quindi ancora praticamente invisibile e il nuovo ciclo lunare è appena iniziato. Le effemeridi astronomico-astrologiche riportano la Luna in Bilancia e indicano la fase di Luna nuova.

Mercurio e Venere sono in Scorpione, mentre Marte e Giove sono in Leone.

Urano è retrogrado in Gemelli.

Saturno e Nettuno risultano retrogradi in Ariete, mentre Plutone è retrogrado in Acquario.

Da un punto di vista astronomico, naturalmente, queste posizioni sono semplicemente coordinate del cielo.

L’interpretazione astrologica appartiene invece alla tradizione simbolica e viene proposta qui esclusivamente come intrattenimento.

Il protagonista del giorno non può che essere la Bilancia.

Ma per il MetroLunario scegliamo un’altra sfumatura.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Acquario

Per l’11 ottobre 2026 il protagonista simbolico è l’Acquario.

La scelta non nasce dal Sole, che è in Bilancia, ma dalla posizione di Plutone retrogrado in Acquario, un elemento che nella tradizione astrologica viene associato a trasformazioni profonde, cambiamenti collettivi e revisione delle strutture consolidate.

Il simbolismo è interessante perché tutta la giornata parla proprio di cambiamento.

Giovanni XXIII apre un concilio destinato a modificare profondamente la vita della Chiesa.

Kathryn Sullivan attraversa un confine fisico e simbolico, diventando la prima americana a camminare nello spazio.

Apollo 7 riapre la strada verso la Luna dopo una tragedia.

Eleanor Roosevelt contribuisce a un percorso internazionale sui diritti umani.

La Giornata internazionale delle bambine guarda invece al futuro e alle opportunità delle nuove generazioni.

Nella tradizione astrologica, l’Acquario rappresenta spesso proprio il nuovo, la sperimentazione e il superamento degli schemi precedenti.

Il consiglio simbolico del giorno è quindi: non confondere la tradizione con l’immobilità.

Una cosa può avere radici profonde e allo stesso tempo cambiare.

Una tecnologia può essere rivoluzionaria e diventare normale.

Una generazione può prendere ciò che ha ricevuto e trasformarlo.

E persino un calendario può raccontare la stessa storia in modi diversi.

L’11 ottobre 2026 arriva così dopo una sequenza di giornate particolarmente dense.

Il 10 ottobre aveva portato la Luna nuova.

L’11 la Luna è ancora immersa nella Bilancia, mentre il cielo conserva quell’atmosfera da pagina bianca appena aperta.

È una metafora perfetta per la giornata.

Il Concilio Vaticano II rappresenta una pagina nuova nella storia della Chiesa.

Apollo 7 rappresenta una pagina nuova nella corsa verso la Luna.

Kathryn Sullivan apre una pagina nuova nella storia delle donne nello spazio.

La Giornata internazionale delle bambine guarda alle pagine che devono ancora essere scritte.

Eleanor Roosevelt appartiene a una generazione che ha contribuito a scrivere una parte importante di quelle pagine.

Forse è questo il dettaglio più interessante dell’11 ottobre.

Non è semplicemente una data che ricorda il passato.

È una data piena di inizi.

E gli inizi, quasi sempre, hanno una caratteristica comune: quando accadono, nessuno sa ancora esattamente dove porteranno.

Il calendario lo scopre soltanto dopo.

Noi pure.