Yemen, offensiva saudita contro gli Houthi: 136 obiettivi colpiti

🌐 Yemen, Arabia Saudita, Houthi e Iran: Riyadh annuncia una nuova offensiva militare su vasta scala contro i ribelli yemeniti e rivendica la distruzione di 136 obiettivi militari nelle aree sotto il controllo del movimento armato. L’operazione punta a colpire combattenti, infrastrutture belliche e capacità missilistiche. Il governo yemenita accusa gli Houthi di agire per conto di Teheran, mentre sul fronte di Dhubab sarebbe stato respinto un attacco dei ribelli. La nuova escalation minaccia di aggravare una guerra che coinvolge equilibri regionali, rotte marittime strategiche e interessi delle principali potenze del Medio Oriente.

La guerra in Yemen entra in una fase di crescente intensità. L’Arabia Saudita annuncia una nuova operazione militare contro gli Houthi, il movimento armato che controlla ampie porzioni del Paese e che da anni rappresenta uno dei principali avversari del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale.

Il bilancio diffuso dalle forze della coalizione guidata da Riyadh parla di 136 obiettivi militari distrutti nelle zone controllate dai ribelli. L’intervento, secondo la versione saudita, mira a indebolire le capacità operative del gruppo, colpire le sue strutture strategiche e sostenere l’avanzata delle forze governative impegnate sul terreno.

Non si tratta soltanto di una nuova serie di bombardamenti. L’offensiva si inserisce in una campagna più ampia per riconquistare territori, interrompere le linee di rifornimento degli Houthi e ridurre la loro capacità di condurre attacchi con missili balistici e altri sistemi d’arma.

Il conflitto, già caratterizzato da anni di combattimenti e da una grave crisi umanitaria, rischia così di allargarsi ulteriormente. Al centro dello scontro c’è anche la posizione dell’Iran, accusato da Riyadh e dal governo yemenita di sostenere il movimento ribelle.

Arabia Saudita, scatta l’offensiva contro gli Houthi

L’annuncio della nuova operazione è arrivato mentre le forze governative yemenite intensificavano le attività militari contro le posizioni degli Houthi.

Il portavoce della coalizione a guida saudita, il generale Turki al-Maliki, ha dichiarato che l’intervento ha portato alla distruzione di 136 obiettivi militari nei territori controllati dal movimento. La coalizione ha inoltre riferito di fornire supporto aereo continuativo alle forze governative impegnate su diversi fronti.

Tra gli obiettivi prioritari figurano le capacità missilistiche dei ribelli, considerate una minaccia per le forze avversarie e per la sicurezza dei Paesi della regione. L’intento dichiarato è ridurre la possibilità che gli Houthi possano lanciare nuovi attacchi e limitare la loro capacità di coordinare operazioni militari.

I numeri diffusi rappresentano il bilancio rivendicato dalla coalizione e non costituiscono, da soli, una verifica indipendente dell’entità dei danni. In un conflitto di questa natura, la valutazione degli effetti reali dei bombardamenti può richiedere tempo e riscontri sul terreno.

La nuova offensiva si accompagna a un’intensificazione delle operazioni delle forze yemenite alleate con Riyadh. L’obiettivo politico e militare dichiarato dal governo è riprendere il controllo delle aree sottratte allo Stato dagli Houthi, compresa la capitale Sanaa, conquistata dai ribelli nel 2014.

Missili e depositi di armi nel mirino: la strategia della coalizione

La componente più delicata della campagna riguarda la capacità degli Houthi di colpire a distanza.

Negli ultimi anni il movimento ha sviluppato un arsenale comprendente missili e droni, utilizzati in operazioni contro obiettivi militari e infrastrutture strategiche. La possibilità di raggiungere località lontane dalle linee del fronte ha trasformato il gruppo in un attore capace di influenzare gli equilibri di sicurezza dell’intera regione.

Per Riyadh, ridurre queste capacità è una priorità. L’offensiva punta quindi non soltanto a conquistare terreno, ma anche a colpire le strutture che permettono ai ribelli di organizzare e sostenere le proprie operazioni.

Il bersaglio strategico è la rete che collega combattenti, sistemi d’arma, depositi, centri di comando e vie di rifornimento. Indebolire questi collegamenti potrebbe rendere più difficile per gli Houthi mantenere il controllo delle posizioni e condurre attacchi coordinati.

Tuttavia, la distruzione di obiettivi militari rivendicata dalla coalizione non equivale automaticamente alla neutralizzazione definitiva delle capacità del movimento. Per valutare l’effettivo risultato dell’operazione saranno necessari ulteriori elementi sul terreno, oltre a eventuali aggiornamenti sulla situazione dei combattimenti.

La campagna militare deve inoltre confrontarsi con le caratteristiche geografiche dello Yemen, un Paese nel quale il controllo del territorio dipende anche dalla disponibilità di strade, collegamenti logistici e posizioni strategiche.

Il governo yemenita accusa Teheran: «Agiscono per conto dell’Iran»

Il conflitto yemenita è da tempo intrecciato con la rivalità regionale tra Arabia Saudita e Iran.

Il primo ministro yemenita Shaya Mohsen Zindani ha accusato gli Houthi di agire per conto di Teheran, inserendo la loro attività militare in una più ampia strategia di influenza iraniana nella regione.

L’accusa rappresenta uno dei principali argomenti utilizzati dal governo riconosciuto a livello internazionale per giustificare la necessità di un intervento contro il movimento ribelle. Riyadh considera infatti gli Houthi una minaccia alla propria sicurezza nazionale, soprattutto per la loro capacità di condurre attacchi missilistici e con droni.

Il rapporto tra gli Houthi e l’Iran è un elemento importante della crisi mediorientale, ma è necessario distinguere le accuse politiche dalle singole responsabilità operative. Le dichiarazioni del governo yemenita esprimono la posizione di una delle parti in guerra e non costituiscono, da sole, una verifica indipendente di ogni operazione attribuita al movimento.

La dimensione regionale rimane comunque centrale. La guerra in Yemen non riguarda soltanto il confronto interno tra governo e ribelli, ma si inserisce in una competizione più ampia per l’influenza politica, militare ed economica nel Medio Oriente.

Per l’Arabia Saudita, impedire che gli Houthi consolidino le proprie capacità offensive significa anche ridurre il rischio di nuovi attacchi sul territorio saudita e proteggere infrastrutture e collegamenti strategici.

Dhubab, respinto un attacco dei ribelli: fronte caldo vicino al Mar Rosso

Un altro punto sensibile della crisi è l’area di Dhubab, nella parte occidentale dello Yemen, in prossimità dello stretto di Bab el-Mandeb.

Secondo le informazioni riportate sul fronte, un attacco degli Houthi a nord dello scalo di Dhubab sarebbe stato respinto. L’episodio si inserisce in una fase di combattimenti intensi, nella quale le forze governative cercano di consolidare le posizioni riconquistate e impedire ai ribelli di ristabilire le proprie linee operative.

Dhubab riveste un’importanza che va oltre il confronto locale. L’area si trova vicino a uno dei passaggi marittimi più importanti del pianeta, attraverso il quale transitano navi commerciali dirette verso il Mar Rosso e il canale di Suez.

La vicinanza allo stretto rende ogni avanzata militare particolarmente rilevante per la sicurezza della navigazione. Un peggioramento del conflitto potrebbe aumentare i rischi per le imbarcazioni, accrescere i costi assicurativi e provocare nuove deviazioni delle rotte commerciali.

La situazione sul terreno resta fluida. La notizia del respingimento dell’attacco deve essere considerata alla luce delle informazioni disponibili e delle rivendicazioni delle parti coinvolte, in attesa di eventuali conferme indipendenti.

Bab el-Mandeb, perché lo scontro può coinvolgere il commercio mondiale

La geografia spiega perché gli sviluppi militari nello Yemen vengono seguiti con attenzione ben oltre i confini della penisola arabica.

Lo stretto di Bab el-Mandeb collega il golfo di Aden al Mar Rosso ed è una delle principali porte d’accesso alla rotta marittima che conduce al canale di Suez. Attraverso questo corridoio passano merci, materie prime e prodotti energetici diretti verso i mercati europei e asiatici.

Un’escalation nei pressi di Dhubab potrebbe quindi avere conseguenze che superano il campo di battaglia. Gli attacchi contro le navi, la minaccia di droni e missili e l’incertezza sulla sicurezza delle rotte possono spingere gli armatori a modificare i percorsi delle proprie imbarcazioni.

Quando una nave evita il Mar Rosso e circumnaviga l’Africa passando dal Capo di Buona Speranza, il viaggio può diventare più lungo e costoso. Aumentano i consumi di carburante, i tempi di consegna e le spese operative. Questi costi possono propagarsi lungo le catene di approvvigionamento e incidere sul prezzo finale delle merci.

La sicurezza di Bab el-Mandeb è dunque una questione economica globale, oltre che militare. Per questo ogni avanzata delle forze yemenite e ogni tentativo degli Houthi di riconquistare posizioni strategiche vengono osservati anche in relazione alle possibili ripercussioni sulla navigazione internazionale.

Il rischio non riguarda soltanto il traffico commerciale. Un attacco contro un’imbarcazione o un’infrastruttura portuale può provocare reazioni militari, aggravare le tensioni diplomatiche e rendere ancora più difficile la ricerca di una soluzione negoziata.

Una guerra che dura dal 2014 e non trova una via d’uscita

Per comprendere la portata dell’offensiva attuale bisogna tornare al 2014, quando gli Houthi conquistarono Sanaa e imposero un nuovo equilibrio di potere nel Paese. L’anno successivo, una coalizione guidata dall’Arabia Saudita intervenne militarmente a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale.

Da allora il conflitto ha attraversato fasi differenti, alternando offensive, arretramenti e tentativi di negoziato. La frammentazione politica e militare ha reso estremamente difficile ricostruire un’autorità statale capace di controllare l’intero territorio.

La guerra ha inoltre provocato una delle crisi umanitarie più gravi del mondo. Anni di combattimenti, difficoltà economiche e interruzioni dei servizi essenziali hanno colpito milioni di persone, rendendo l’accesso al cibo, alle cure mediche e all’acqua potabile un problema quotidiano in numerose aree.

La ripresa delle operazioni su larga scala rischia di aggravare una situazione già fragile. I bombardamenti possono compromettere infrastrutture, interrompere i collegamenti e costringere nuove famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni.

Per questo il bilancio di un’offensiva non può essere valutato soltanto attraverso il numero degli obiettivi militari dichiarati distrutti. È necessario considerare anche le conseguenze sulla popolazione civile, l’accessibilità degli aiuti umanitari e il rischio di ulteriori spostamenti forzati.

La protezione dei civili e il rispetto del diritto internazionale umanitario restano obblighi fondamentali per tutte le parti coinvolte, indipendentemente dagli obiettivi strategici dichiarati.

Che cosa può succedere adesso: i tre scenari da osservare

L’evoluzione della crisi dipenderà dalla capacità delle forze governative di mantenere l’iniziativa sul terreno e dalla risposta degli Houthi all’intensificazione degli attacchi.

Il primo scenario è quello di una prosecuzione dell’offensiva. In questo caso, la coalizione potrebbe continuare a colpire le infrastrutture militari e a sostenere l’avanzata delle forze alleate, cercando di sottrarre ai ribelli territori e linee di rifornimento.

Il secondo scenario è una risposta militare degli Houthi. Il movimento potrebbe tentare di compensare le perdite attraverso attacchi contro le forze governative, obiettivi sauditi o infrastrutture considerate strategiche. Non è possibile prevedere se e quando una simile risposta si verificherà, ma la capacità missilistica del gruppo resta una delle principali preoccupazioni regionali.

Il terzo scenario riguarda una nuova iniziativa diplomatica. Un eventuale calo dell’intensità dei combattimenti potrebbe aprire uno spazio per negoziati, ma sarebbe necessario affrontare questioni complesse: la distribuzione del potere, il controllo dei territori, le garanzie di sicurezza e il ruolo degli attori regionali.

Nessuno di questi esiti può essere considerato scontato. Il numero degli obiettivi colpiti rappresenta un dato significativo della campagna rivendicata dalla coalizione, ma non consente da solo di stabilire quale sarà il risultato politico della guerra.

La vera incognita è se la superiorità militare e il sostegno esterno alle forze governative riusciranno a produrre un cambiamento duraturo, oppure se la nuova offensiva aprirà un altro ciclo di attacchi e rappresaglie.

Per ora, il quadro è quello di un conflitto in forte intensificazione, con il fronte di Dhubab e la rete missilistica degli Houthi tra gli elementi più delicati della situazione. La posta in gioco riguarda il futuro dello Yemen, la sicurezza dell’Arabia Saudita e la stabilità di una delle rotte commerciali più importanti del pianeta.