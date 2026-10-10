Trump e Putin riaprono al diesel russo: scontro con Zelensky

🌐 Gasolio russo, Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky: Washington sospende temporaneamente le sanzioni sulle forniture di diesel provenienti dalla Russia dopo un accordo annunciato dai due presidenti. La decisione riaccende le tensioni tra Stati Uniti e Ucraina, mentre Kiev denuncia il rischio di finanziare indirettamente la guerra del Cremlino. Sullo sfondo, le pressioni sui prezzi dell’energia, gli attacchi alle raffinerie russe e i nuovi tentativi diplomatici per arrivare a una de-escalation.

La guerra in Ucraina apre un nuovo fronte, questa volta nel mercato internazionale dei carburanti. Donald Trump ha annunciato un’intesa con Vladimir Putin per consentire nuove forniture di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati globali, accompagnata da un allentamento temporaneo delle restrizioni americane. Una svolta che mette in discussione la linea di pressione economica adottata contro Mosca e che ha provocato una dura reazione da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La decisione arriva in una fase particolarmente delicata del conflitto, mentre proseguono gli attacchi alle infrastrutture energetiche e Washington cerca di rilanciare i negoziati. La partita non riguarda soltanto il prezzo del diesel alla pompa: coinvolge le entrate russe, i rapporti tra alleati occidentali e la capacità degli Stati Uniti di condizionare le scelte militari di Kiev.

A rendere ancora più esplosiva la vicenda è la ricostruzione secondo cui Trump avrebbe deciso di procedere dopo che l’Ucraina non avrebbe accolto ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Una versione attribuita a un funzionario statunitense, che aggiunge un nuovo elemento di tensione ai rapporti già complessi tra la Casa Bianca e il governo ucraino.

Accordo Trump-Putin sul diesel russo: che cosa cambia

L’intesa è stata annunciata da Trump dopo una telefonata con il presidente russo. Secondo quanto comunicato dal leader americano, la Russia dovrebbe fornire immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio, con ulteriori consegne previste nei mesi successivi.

Nel dettaglio, Trump ha parlato di altre 500.000 tonnellate a novembre, seguite da un milione di tonnellate e da possibili forniture aggiuntive fino a tre milioni di tonnellate in tempi brevi, in funzione della capacità delle raffinerie russe. Si tratta dei quantitativi annunciati dal presidente americano: modalità, calendario completo e condizioni commerciali delle consegne richiedono una verifica nei dettagli attuativi.

Parallelamente, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato una licenza generale temporanea per consentire la fornitura di diesel russo al mercato globale. La misura introduce una deroga alle restrizioni applicabili a queste operazioni e rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla strategia di isolamento economico di Mosca.

Trump ha giustificato la scelta con la necessità di contenere il costo dei carburanti per i consumatori americani, con particolare riferimento agli agricoltori, agli allevatori e al settore dei trasporti. L’obiettivo dichiarato è aumentare la disponibilità di prodotto e contribuire a ridurre i prezzi.

Resta tuttavia da capire quale sarà l’effetto effettivo sul mercato. L’annuncio di nuove forniture non garantisce automaticamente un calo immediato del diesel, perché i prezzi dipendono anche dalla domanda, dai costi di raffinazione, dai trasporti, dalle quotazioni internazionali e dalle condizioni geopolitiche.

Perché Trump avrebbe deciso dopo le richieste ignorate da Kiev

La ricostruzione che accompagna l’accordo rischia di provocare conseguenze diplomatiche ancora più profonde della deroga commerciale.

Secondo un funzionario americano informato sui colloqui, Trump avrebbe chiesto ripetutamente a Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. Kiev non avrebbe accolto circa sei richieste di questo tipo e Washington avrebbe quindi deciso di autorizzare le nuove forniture di diesel.

La questione si inserisce in un confronto strategico sulla guerra energetica. Gli attacchi ucraini agli impianti di raffinazione mirano a colpire una fonte di entrate per Mosca e a ostacolare la capacità russa di sostenere lo sforzo bellico. Allo stesso tempo, secondo la ricostruzione americana, le conseguenze sulle forniture di carburante contribuirebbero ad alimentare le pressioni sui prezzi negli Stati Uniti.

Il punto di rottura riguarda il modo in cui Washington interpreta questi attacchi. L’amministrazione Trump, stando alla versione riferita dal funzionario, non considera equivalenti le offensive ucraine contro le raffinerie russe e quelle russe contro le infrastrutture energetiche ucraine.

È proprio questa asimmetria a rendere il confronto particolarmente delicato.

Zelensky ha sostenuto una posizione diversa: Kiev sarebbe disposta a fermare gli attacchi alle raffinerie se Mosca interrompesse quelli contro le centrali e le altre infrastrutture energetiche ucraine. La proposta, secondo il presidente, punta a una de-escalation reciproca, anziché a una rinuncia unilaterale agli strumenti di pressione militare.

La differenza tra le due impostazioni è sostanziale. Da una parte, Washington punta a limitare gli attacchi che incidono sui mercati energetici e sugli interessi americani. Dall’altra, Kiev insiste sulla necessità che eventuali concessioni siano accompagnate da impegni equivalenti della Russia.

Zelensky attacca: «Così si finanzia la guerra della Russia»

La reazione del presidente ucraino è stata immediata e durissima. Zelensky ha contestato la scelta americana, sostenendo che alleggerire le sanzioni senza un accordo concreto e duraturo per fermare le ostilità rischia di favorire Mosca.

La sua critica va oltre il valore economico delle forniture. Per Kiev, consentire alla Russia di vendere più prodotti petroliferi significa permetterle di recuperare risorse finanziarie che possono sostenere il bilancio statale e, indirettamente, le spese militari.

Il presidente ucraino ha definito la decisione una concessione ingiustificata e ha avvertito che le entrate derivanti dalla vendita di carburanti potrebbero aiutare il Cremlino a prolungare il conflitto. Nella sua lettura, la pressione economica dovrebbe essere mantenuta fino a quando non emergeranno garanzie concrete di una riduzione delle ostilità.

Zelensky ha inoltre contestato il modo in cui è maturata l’intesa, facendo capire che Kiev si è sentita esclusa da una decisione con conseguenze dirette sulla propria sicurezza. Il fatto che l’accordo sia stato annunciato mentre erano in corso contatti diplomatici tra rappresentanti americani, ucraini ed europei rende la frattura ancora più evidente.

Il timore ucraino è che Washington possa privilegiare la stabilizzazione dei prezzi energetici e i propri interessi economici rispetto alla strategia di pressione su Mosca. Un eventuale allentamento delle sanzioni, secondo questa impostazione, dovrebbe essere subordinato a passi verificabili da parte russa.

La posizione di Kiev non equivale a un rifiuto di ogni iniziativa diplomatica. Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina è disponibile a misure reciproche per ridurre l’escalation, a condizione che anche la Russia fermi gli attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine.

Il Cremlino apre alla de-escalation, ma restano molti interrogativi

Da Mosca è arrivata una valutazione positiva del colloquio tra Putin e Trump. Il Cremlino ha riferito che i due leader hanno dedicato una parte significativa della conversazione alle prospettive di una soluzione del conflitto e alla situazione dei mercati energetici internazionali.

Putin ha espresso disponibilità a fornire petrolio e prodotti petroliferi agli Stati Uniti e ai mercati globali. La parte russa ha inoltre descritto il confronto con Washington come costruttivo, segnalando apertura verso alcune proposte americane.

Questi segnali, tuttavia, non equivalgono a un accordo di pace né dimostrano che sia stata raggiunta un’intesa complessiva sulle condizioni per fermare la guerra.

La disponibilità a vendere carburanti non è la stessa cosa della disponibilità a interrompere le operazioni militari. Perché si possa parlare di una de-escalation concreta occorrono misure verificabili, impegni reciproci e meccanismi capaci di limitare il rischio di nuove offensive.

Resta da chiarire anche quali concessioni politiche o strategiche siano state discusse durante il colloquio. Le comunicazioni pubbliche non consentono, al momento, di ricostruire tutti i dettagli dell’intesa né di stabilire se la questione del diesel sia collegata a specifiche condizioni negoziali sul conflitto.

Per Washington, l’accordo può rappresentare uno strumento per intervenire sul mercato dei carburanti e mantenere aperto il canale con Mosca. Per il Cremlino, costituisce un’opportunità commerciale e un segnale politico contro l’isolamento energetico. Per Kiev, invece, il rischio è che la Russia ottenga benefici economici senza assumere impegni equivalenti sul piano militare.

Sanzioni temporaneamente allentate: la partita si gioca anche sui prezzi

La dimensione economica è uno dei motivi centrali della decisione americana. Il costo dei carburanti incide sui bilanci delle famiglie, sulle imprese di trasporto, sull’agricoltura e sull’intera catena logistica. Per un’amministrazione che considera prioritario ridurre il prezzo dell’energia, nuove forniture possono apparire una soluzione immediata.

Ma il mercato petrolifero non reagisce soltanto ai volumi disponibili. Contano la capacità di raffinazione, la qualità dei prodotti, le rotte commerciali, i costi assicurativi, la domanda internazionale e le aspettative degli operatori.

L’arrivo di diesel russo potrebbe ampliare l’offerta, ma non è possibile dedurre dall’annuncio quanto scenderanno i prezzi, né in quali tempi. Anche l’effetto sui mercati europei dipenderà dalle condizioni effettive delle forniture e dalle regole applicabili nei singoli Paesi.

Un altro elemento riguarda la credibilità delle sanzioni. Se un Paese che ha promosso restrizioni contro Mosca autorizza una deroga per ragioni energetiche, altri governi potrebbero chiedersi quanto sia stabile la linea occidentale e quali eccezioni siano possibili in futuro.

Il tema va oltre il diesel. Il commercio di prodotti petroliferi rappresenta una fonte di entrate per la Russia e un elemento di pressione nei rapporti tra Mosca e le economie occidentali. Ogni modifica delle restrizioni può quindi avere conseguenze diplomatiche che vanno ben oltre la singola operazione commerciale.

Il rischio di una nuova frattura tra Stati Uniti e Ucraina

L’accordo arriva in un momento in cui Washington cerca di promuovere una nuova iniziativa negoziale per porre fine alla guerra. I contatti tra le delegazioni sono importanti proprio perché le questioni energetiche, militari e territoriali sono strettamente connesse.

La tensione sulle raffinerie rischia però di complicare il dialogo. Se gli Stati Uniti insistono affinché Kiev interrompa gli attacchi senza ottenere un impegno equivalente da Mosca, il governo ucraino potrebbe interpretare la richiesta come una limitazione della propria capacità di difesa.

La questione dell’intelligence militare rende il quadro ancora più sensibile. Secondo una ricostruzione attribuita a fonti informate sui colloqui, durante le trattative sarebbero state prospettate conseguenze sulla condivisione delle informazioni americane qualora Kiev avesse continuato a ignorare le richieste di Washington. Questo elemento non equivale a un annuncio ufficiale di interruzione della cooperazione, ma segnala quanto sia diventata delicata la discussione.

Per l’Ucraina, il sostegno americano resta cruciale sul piano militare e diplomatico. Per gli Stati Uniti, mantenere un rapporto efficace con Kiev è importante per qualsiasi percorso negoziale. Una crisi tra i due governi potrebbe quindi ridurre lo spazio per un’intesa e complicare il coordinamento con gli alleati europei.

Il vero banco di prova sarà capire se la deroga sul diesel resterà una misura commerciale circoscritta o diventerà il simbolo di un cambiamento più ampio nella strategia americana verso Mosca.

Che cosa può succedere adesso

I prossimi passaggi saranno determinanti per valutare la portata dell’accordo. Da una parte bisognerà verificare le modalità di applicazione della licenza temporanea, i quantitativi effettivamente consegnati e l’impatto sulle quotazioni dei carburanti. Dall’altra occorrerà capire se i colloqui diplomatici produrranno impegni concreti sulla riduzione degli attacchi alle infrastrutture energetiche.

Tre questioni saranno decisive: la durata dell’allentamento delle sanzioni, l’eventuale disponibilità russa a misure di de-escalation e la risposta dell’Ucraina alle pressioni americane.

Se l’intesa resterà limitata alla fornitura di carburanti, la sua conseguenza più immediata sarà soprattutto commerciale e politica. Se invece verrà inserita in un accordo più ampio, potrebbe diventare una leva negoziale nel tentativo di ridurre le ostilità.

Per ora, le posizioni restano distanti. Trump rivendica l’obiettivo di aumentare l’offerta energetica e contenere i prezzi; Putin vede nuove opportunità per le esportazioni russe; Zelensky avverte che l’allentamento delle restrizioni rischia di rafforzare il Paese che continua a bombardare l’Ucraina.

Il diesel è diventato così il nuovo terreno di scontro tra Washington, Mosca e Kiev. E la posta in gioco non riguarda soltanto il costo del carburante: riguarda il peso delle sanzioni, la tenuta dell’alleanza occidentale e le condizioni alle quali potrà essere avviato un percorso credibile verso la fine della guerra.