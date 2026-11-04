Wild Horse Nine al cinema: McDonagh tra CIA e ombre del Cile

🌐 Wild Horse Nine — Dal 5 novembre in Italia Wild Horse Nine di Martin McDonagh: John Malkovich premiato a Venezia, intrighi CIA e l’Isola di Pasqua.

Il nuovo McDonagh arriva nelle sale italiane

Un paradiso lontano, due agenti americani e una storia che ha il sapore dell’incubo politico. Wild Horse Nine, il nuovo film scritto e diretto da Martin McDonagh, arriva nei cinema italiani il 5 novembre 2026 dopo il passaggio in concorso all’83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L’uscita porta sul grande schermo un’opera che mescola tensione, ironia amara e inquietudini storiche, con John Malkovich e Sam Rockwell al centro di una relazione segnata da lealtà e segreti.

Un premio veneziano che accende l’attesa

Al Lido, Malkovich ha conquistato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Il riconoscimento rende ancora più atteso un ruolo costruito attorno a contraddizioni e zone d’ombra, caratteristiche congeniali alla recitazione dell’attore statunitense. L’attenzione non riguarda soltanto il cast di richiamo: McDonagh è un autore che usa spesso il grottesco per smontare le certezze morali dei personaggi. Questa volta lo scenario storico introduce una posta in gioco ancora più esplicitamente politica.

Il Cile del 1973 sullo sfondo

La vicenda è ambientata poco prima del colpo di Stato cileno del 1973, un momento che continua a interrogare il rapporto tra potere, interventi esterni e destino delle democrazie. Due agenti della CIA, Chris e Lee, vengono mandati da Santiago all’Isola di Pasqua dal loro superiore MJ. La missione li allontana geograficamente dalla capitale, ma non dalle fratture del presente. La bellezza del paesaggio diventa così un contrasto inquietante con le tensioni politiche e con i conti ancora aperti dei protagonisti.

Chris e Lee, amici e avversari

Chris, interpretato da Malkovich, e Lee, interpretato da Rockwell, sono partner di lunga data. Nel corso del soggiorno devono confrontarsi con il peso delle rispettive storie e con una rete di sospetti che mette in crisi il loro rapporto. Il legame di Chris con due giovani studentesse ribelli promette di complicare ulteriormente gli equilibri. Il racconto sembra puntare non sull’azione convenzionale ma sulla fragilità psicologica di personaggi abituati a controllare gli altri e incapaci, forse, di controllare se stessi.

Le statue dell’Isola di Pasqua come testimoni

Le figure monumentali dei moai non sono un semplice ornamento da cartolina: nel contrasto tra la loro immobilità e l’instabilità delle scelte umane si intuisce un possibile asse visivo del film. Rapa Nui, territorio cileno nel Pacifico, diventa un luogo di apparente isolamento, nel quale la storia del continente continua però a proiettare ombre. McDonagh mette alla prova l’idea stessa del rifugio: ci si può spostare fino a un’isola remota, ma la responsabilità per ciò che si è fatto resta con noi.

Un cast corale di grande richiamo

Accanto a Malkovich e Rockwell compaiono Steve Buscemi, Mariana di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits e Parker Posey. È una compagnia eterogenea, nella quale convivono interpreti con una forte riconoscibilità cinematografica e attrici capaci di portare nella storia prospettive diverse. Il peso di Buscemi nel ruolo di MJ introduce un ulteriore elemento di ambiguità: il superiore che dispone gli spostamenti dei due agenti, ma il cui potere può essere letto anche come parte della struttura che li intrappola.

La firma di un autore scomodo

Dopo In Bruges, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Gli spiriti dell’isola, McDonagh continua a esplorare personaggi attraversati da colpa, violenza e bisogno di redenzione. Sono opere che evitano quasi sempre soluzioni consolatorie. Nel nuovo progetto la collaborazione produttiva con Searchlight Pictures, Blueprint Pictures e Film4 rinnova un sodalizio capace di coniugare ambizione autoriale e visibilità internazionale. Il risultato atteso non è un semplice thriller di spionaggio, ma una storia che usa lo spionaggio per interrogare le persone.

Perché il film interessa anche il presente

La collocazione nel Cile del 1973 permette di riflettere su una stagione di fratture politiche profonde senza trasformare necessariamente il cinema in una lezione scolastica. Le domande restano attuali: che cosa accade quando la ragion di Stato prevale sulla coscienza individuale? Dove termina l’obbedienza e comincia la responsabilità? La cifra di McDonagh sta nel rendere simili interrogativi inseparabili dalle contraddizioni, dalle paure e persino dalle battute dei suoi personaggi.

L’appuntamento del 5 novembre

L’uscita italiana del 5 novembre offre agli spettatori la possibilità di misurare direttamente il valore del film, oltre l’attesa generata dal premio veneziano. L’interpretazione di Malkovich è già stata riconosciuta dalla giuria della Mostra, ma sarà il pubblico a decidere quanto le atmosfere dell’Isola di Pasqua e i fantasmi del Cile riescano a trasformarsi in una storia universale. Una nuova occasione per incontrare sul grande schermo il cinema irriverente e morale di Martin McDonagh.

Il ritorno del cinema d’autore

La presenza di un film come Wild Horse Nine nel calendario delle sale italiane offre anche lo spunto per riflettere su come il pubblico scelga oggi le proprie visioni. Le piattaforme domestiche hanno moltiplicato la disponibilità di titoli, ma il cinema conserva una forza particolare quando immagini, suono e racconto richiedono attenzione condivisa. Un’opera che lavora sulle pause, sugli sguardi e sulle contraddizioni morali può trovare nella sala la sua condizione migliore. Non occorre conoscere in anticipo ogni dettaglio della trama per coglierne la posta in gioco. Anzi, il confronto tra la promessa di paesaggi spettacolari e il peso della storia può diventare la vera sorpresa. La qualità dell’esperienza dipenderà naturalmente dal film, non dal prestigio dei nomi in locandina.

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