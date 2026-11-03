Amici 26, Riccardo senza maglia e la scuola si divide

🌐 Ad Amici 26 il compito di Riccardo accende il confronto fra disciplina e crescita. La maglia viene ritirata; Anna e Nicolò superano le sfide immediate, mentre Aura e Charli guidano le classifiche.

La quarta puntata del pomeridiano di Amici 26, trasmessa domenica 1° novembre, ha messo in scena due modi differenti di intendere una scuola televisiva. Da una parte il rigore di Alessandra Celentano, dall’altra la richiesta di contestualizzare le parole e il percorso degli allievi. Riccardo è rimasto al centro del confronto: il compito assegnato dalla maestra non ha portato alla sufficienza e Lorella Cuccarini gli ha ritirato la maglia, rimandando il confronto a dopo la puntata.

Una maglia ritirata non equivale automaticamente a un’eliminazione. È la distinzione necessaria per leggere il suo caso senza trasformare una sospensione nel verdetto definitivo sul banco. La trasmissione ha intanto portato a termine gare e sfide: Anna e Nicolò hanno difeso il proprio posto, mentre anche Gabriele ha superato il confronto previsto. La tensione più forte è arrivata però dal rapporto tra giudizio tecnico, comportamento e libertà dentro gli spazi ripresi dalle telecamere.

Riccardo tra difficoltà tecniche e reazione personale

Il lavoro richiesto a Riccardo lo ha portato su un terreno diverso da quello in cui si sente più sicuro. Celentano ha mantenuto una valutazione molto severa dell’esecuzione, pur riconoscendo l’impegno e alcuni progressi. La questione non era soltanto se il ragazzo avesse provato abbastanza: il confronto riguardava la distanza tra il livello raggiunto e il parametro tecnico utilizzato per giudicarlo. Un punto che rende il compito un test, non una semplice esibizione aggiuntiva.

Riccardo ha riconosciuto di aver imparato elementi utili durante la preparazione. Questo non ha cambiato il voto, ma introduce un’altra misura del percorso: ciò che un allievo acquisisce può non coincidere ancora con una prestazione sufficiente. La scelta di Cuccarini ha tenuto aperta questa differenza. Il ritiro della maglia ha segnalato l’insufficienza, mentre il colloquio successivo è rimasto il passaggio previsto per affrontare il significato di quella decisione.

Il rispetto e il confine della casetta

La discussione si è allargata alle espressioni utilizzate dal ragazzo parlando della maestra con i compagni. Celentano le ha considerate una mancanza di rispetto e ha insistito sulla responsabilità degli allievi anche quando non sono al centro dello studio. Maria De Filippi ha provato a distinguere la correzione del comportamento dal giudizio complessivo sulla persona. Riccardo ha chiesto scusa, riconoscendo la necessità di usare un altro modo di rivolgersi all’insegnante.

Amadeus ha posto una domanda diversa: quale spazio rimanga alla spontaneità se anche la casetta viene trattata come una prosecuzione permanente del palco. È una tensione interna al formato. Le telecamere documentano il percorso, ma rendono pubblico anche lo sfogo che, in una scuola ordinaria, potrebbe fermarsi tra compagni. Il dissenso tra gli adulti ha riguardato il contesto delle parole, senza cancellare il riconoscimento che il linguaggio del ragazzo dovesse essere corretto.

La valutazione diventa una conseguenza immediata

Le gare hanno portato gli ultimi classificati a una sfida immediata. La modifica riduce la distanza fra una valutazione negativa e il rischio di perdere il banco. Il voto smette così di essere soltanto un’indicazione sul lavoro della settimana: produce subito un confronto con una persona esterna. Nel racconto della puntata questo meccanismo ha aumentato la pressione sugli allievi e ha alimentato il dibattito tra i responsabili artistici.

L’effetto del regolamento riguarda anche chi guarda. Una graduatoria costruita su esibizioni diverse non è una classifica assoluta del valore dei ragazzi, ma decide comunque chi affronta una prova supplementare. È qui che la televisione concentra il conflitto: al bisogno di crescere nel tempo affianca la richiesta di dimostrare immediatamente di poter restare. Le due esigenze convivono nello stesso programma, ma non producono sempre lo stesso tipo di giudizio.

Le classifiche e i banchi difesi

Nel canto Aura ha preceduto Saitta, JED, Kashmere, Paulo e Nicolò. Nel ballo Charli ha chiuso davanti a Benedetta e Anna. I primi posti hanno portato premi legati al lavoro: per Aura un kit di registrazione, per Charli un’esperienza a Parigi con la compagnia di Sadeck Berrabah. I riconoscimenti hanno dato una conseguenza concreta anche alla parte alta delle graduatorie, oltre al rischio previsto per chi si trovava in fondo.

Anna ha affrontato Alessandro ed è stata confermata da Garrison. Nicolò ha superato Davide con il giudizio di Adriano Pennino. Entrambi hanno quindi mantenuto il banco al termine della sfida immediata. Il verdetto del confronto non cancella la posizione ottenuta nella gara precedente: risponde a una domanda differente, cioè quale dei due partecipanti alla sfida debba proseguire. Ultimo in classifica e allievo eliminato non sono sinonimi.

La crescita esposta davanti al pubblico

La presenza di giudici esterni introduce sguardi che non coincidono necessariamente con quelli dei docenti che seguono gli allievi ogni giorno. Può emergere così una differenza tra il potenziale osservato durante il lavoro e ciò che arriva in una singola esibizione. Non è una contraddizione da correggere automaticamente: è una delle condizioni del programma, dove la preparazione quotidiana deve tradursi in una prestazione leggibile anche da chi entra in studio per giudicare quella gara.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.